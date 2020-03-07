2020-03-07T06:54:38+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов пнул ногой чемпионский пояс Фергюсона во время битвы взглядов

Американец в ответ послал воздушный поцелуй сопернику. Первая пресс-конференция двух бойцов перед UFC249 завершилась очень жарко [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов провел первую пресс-конференцию перед боем UFC249.Хабиб Нурмагомедов провел первую пресс-конференцию перед боем UFC249.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на 7 марта по московскому времени, ровно за 40 дней до боя в Бруклине, Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон впервые встретились лично, лицом к лицу, в 2020 году. Они провели пресс-конференцию на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. У этого боя есть своя история. Соперники попытаются в пятый раз выйти в октагон друг против друга.

До этого они четыре раза пытались встретиться и всегда бой отменялся. Дважды это было из-за Тони, дважды из-за Хабиба. Последние два раза это было из-за проблем со здоровьем. В 2017 году уже прошла дуэль взглядов, но Хабиб попал в больницу из-за проблем с весогонкой. А в 2018 уже Тони перед боем с Нурмагомедовым травмировал колено за 7 дней до схватки.

И вот на пресс-конференции было заметно, что бойцы пытаются подначивать друг друга буквально во всем. Уже нет такого теплого уважения друг к другу, как перед боем Хабиба с Дастином Порье.

- Я уважаю его как бойца, но не уважаю как человека, потому что он глупый, он недалекий человек. Мне нравятся вызовы — Тони один из лучших, и, если я хочу закрепить свое наследие в этом дивизионе, я должен побеждать, - начал свою речь Хабиб Нурмагомедов.

И вскоре описал примерные планы на бой с Тони Фергюсоном. При этом, выказав ему свою долю уважения. Хабиб назвал американца одним из лучших, с кем дрался:

- Мне нравится, когда мне удается измотать своего соперника и заставить его сдаться. Тони лучше многих из тех, с кем мне приходилось драться, он мог бы стать лучшим легковесом всех времен, но он уже достаточно стар.

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ЭПИЧНЫЙ стердаун. Потерпите, ждать осталось недолго! Это будет битва века. #ufc249
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А вот американец, в свою очередь, попытался с ходу подколоть Хабиба. Намекнув, что ему стоит не увлекаться весогонкой перед боем с действительно, по мнению Тони, сильным соперником:

- Хабиб, лучше тебе присутствовать на этом поединке, лучше тебе не сниматься с него. До этого ты бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе и все. Поверь я тебе не дам даже выпрыгнуть из клетки, как это было раньше.

И когда же у Хабиба спросили про возможный бой с Мейвезером, то Фергюсон перебил Нурмагомедова очередной подколкой:

- Реально большое имя — Ха-биб Нур-ма-го-ме-дов...

А по поводу возможной встречи с Флойдом российский боец ответил:

- 600 миллионов долларов? Я не знаю, кто заплатит Флойду такие деньги, но он больше имя в спорте, я большое имя в спорте. Если Флойд хочет, мы можем сделать это. Если Флойд хочет драться, то 11 раундов по боксу и 1 раунд по ММА. Это мои правила.

И тут Фергюсон снова выдал "панч" в адрес своего соперника после речи о бое по правилам бокса:

- У тебя нет выносливости на 11 раундов, нет кондиций, ты толстый сейчас, ты сейчас размером с Кормье, - говорит Фергюсон, и стартует в словесную атаку:

- Он никогда не проходил через реальный уличный бой.

Хабиб за словом в карман не лезет и дает знать американцу, что готов к испытаниям:

- Эй, да я съем тебя в уличной драке, ты никогда не дрался на улице, ты американец, ты не мог драться на улице, я с реальных гор, эти люди знают откуда я. О чем ты вообще говоришь? Когда ты в последний раз дрался на улице? - говорит Хабиб, и эта фраза раззадоривает Фергюсона:

- Я из Окснарда, - а вот эти слова уже дают повод Хабибу подначить соперника:

- Что? Что это такое? Оксфорд? Когда ты в последний раз дрался на улице? - говорит Нурмагомедов и потом начинается перепалка:

- Когда я делал это в последний раз, это закончилось нокаутом в один удар

- Я сломаю тебя в уличной драке, ты понял?

- Тебя ждет настоящий мексиканец.

И на эту фразу Тони Фергюсона Хабиб Нурмагомедов ответил своим "выпадом":

- Ты говоришь, что ты мексиканец, потом говоришь, что ты американец, откуда ты? Ты фальшивый мексиканец. У тебя фамилия Фергюсон, это не мексиканская фамилия. Ты Тони, ты не Мендес. Я из Дагестана, меня зовут Хабиб Нурмагомедов, а он фальшивый мексиканец.

С этих слов Хабиба Тони Фергюсон начинает свирепеть еще больше. И Нурмагомедов добавляет:

- Как бойца я его уважаю, нет проблем, но как человек — он немного без ума, он туповат. Он говорит, что он американец, потом — что он мексиканец. Я его не понимаю.

На что Фергюсон уже бросает свою последнюю фразу:

- Я американский мексиканец!

И на этом Дэйна Уайт завершает пресс-конференцию двух спортсменов. После чего начинается небольшое шоу. Во время дуэли взглядов Тони Фергюсон положил на пол перед Хабибом свой пояс временного чемпиона, который он выиграл в 2017 году. И показал жестами, ну, давай, твой пояс против моего. Но Нурмагомедов пнул пояс Тони Фергюсона. Американец послал в ответ воздушный поцелуй Хабибу и поклонился.

Первая пресс-конференция перед боем Тони - Хабиб .Поединок пройдет на UFC249

ИСТОЧНИК KP.RU

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