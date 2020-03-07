Зеленский обиделся на Трампа

Владимир Зеленский снова отожег по полной. На этот раз в интервью британской газете «Гардиан». «Нелох», как публично поименовал себя Владимир Зеленский очень старался надувать щеки, но кроме впечатления, что ему не дали вожделенную конфету у него так ничего и не получилось.

Главную «конфетку» ему не дал президент США Дональд Трамп. Не пригласил на экскурсию в Белый дом, хотя Зеленский туда просится прямо с первого дня своего президентства. Дядю Дональда можно понять, он с гостями с Украины, наверное, даже говорить по телефону теперь опасается. Поговорил разок с Зеленским по телефону, так свои демократы тут же на импичмент возбудились, хоть и навредили себе больше, чем ему. А султан Омана? Зеленский даже не добрался до него, только прилетел в Оман, отловил какого-то араба в холле гостиницы (вроде все-таки не ресепшен), посидел с ним за столиком, и где султан? Недели не прошло – ушел к гуриям. И вот зачем Дональду такое счастье?

Но Зеленскому очень хочется в Белый дом сходить. Опять же, музыкальные инструменты там разные есть, и щипковые, и клавишные. Владимир Александрович уже при каждой встрече с иностранцами начал заявлять, что, мол, готов, в любой момент. Даже если там не будет рояля. Всегда готов. Мог бы припомнить и клятву пионера, но на Украине декоммунизация. Сами понимаете.

- Я готов ехать хоть завтра, - уведомил президент Украины госсекретаря Майка Помпео во время визита последнего на Украину в конце января нынешнего года. Но при этом подчеркнул, что сам-то он получает «много предложений посетить ту или иную страну». Ту, другую, третью, еще куда-нибудь съездить, но все не ту, куда хочет. Помпео охладил пыл «нелоха», пообещав увидеться в Вашингтоне «в соответствующее время». Когда скажут, мол, тогда и приезжайте в гости.

Но вы же понимаете, это как звонить в банк или офис компании мобильной связи и слышать голос робота: «Ваш звонок очень важен для нас, ждите ответа оператора, как только сотрудник освободится». А сотрудник там десятый бутерброд кушает и колой запивает, чтобы ему подавиться. Вот и у Зеленского терпение кончается.

- Мне сказали, что его готовят. Мне тяжело это слышать. Я человек, который работает по дедлайнам. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я хотел бы, чтобы у нас была плодотворная встреча, - заявил он «Гардиан», и по словам журналиста, эти слова он «говорил с расстроенным видом». Как отмечает газета, Зеленский в курсе, что в США полным ходом идет подготовка к избирательной президентской кампании, но, несмотря на это Владимир Александрович готов по-прежнему лететь в Белый дом на встречу с Трампом: «Но, спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретное приглашение в Вашингтон так и не поступило».

Старине Дональду от такой обиды ни холодно, ни жарко. Он и не подозревает, что у Зеленского обижаться – это такое уже вполне себе хобби. Владимир обижался Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, назвав их идиотами за сатирический ролик, обижался на российские телеканалы, на Порошенко, обижался даже на своего министра иностранных дел Павло Климкина (хоть и говорят, что на некоторые категории не обижаются). А как Зеленский обижался на Путина!!! Просто сто очков форы старику Паниковскому может дать в умении обижаться. И продолжает обижаться чуть ли не каждый день. Так он только еще раз обижался – на Израиль. Где ему отказали в выступлении на международном форуме по Холокосту, и Зеленский жестоко отомстил Израилю, приехав в страну, но проигнорировав форум. Старине Дональду сейчас не до обид, и не до всяких неприятностей, которые ему может сулить приезд Зеленского. Кстати, и самому Зеленскому, по здравому размышлению, сейчас не до перелета через Атлантику. Только-только новое правительство обустроил. Да и подождать бы не мешало итогов выборов президента США. А то или Трамп припомнит потом, если его сейчас в неловкое положение еще раз поставить (а в случае приглашения в США история с телефонными переговорами Трампа и Зеленского вспыхнет по новой – к бабке не ходи), или демократы «козу» выставят за то, что бегал перед Трампом враскорячку с обожанием и «чегоизволите» во взгляде. Но Зеленскому очень хочется. Может, опасается, что до итогов американских выборов и досидеть не успеет на нынешнем посту.

Нет, в том, что он не «мальчик резвый, кудрявый», сомнений нет. 42 года все же. Но вот что не лох, особенно, в международной политике – несколько сомнительно.