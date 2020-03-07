На Украине затравили 12-летнего мальчика, победившего с песней «Смуглянка» на конкурсе

Не успел утихнуть на Украине скандал после «горячей» встречи своих сограждан, эвакуированных из Китая, как украинские «патриоты» снова отличились. На этот раз в Волынской области. Именно туда, к себе домой в поселок Турийск 12-летний мальчик Максим Ткачук привез сразу три приза, победив в трех номинациях песенного конкурса Stars of the Albion, проходившего в Лондоне.

Выступление Максима Ткачука в Лондоне на фестивале "Stars of the albion 2020".

Думаете, земляки обрадовались победе юного таланта? Как бы не так! Они буквально затравили его в соцсетях, и все из-за того, что на лондонской сцене парнишка спел советскую «Смуглянку», да еще одевшись в костюм, стилизованный под форму Красной армии времен Великой Отечественной. Кроме «Смуглянки» подросток спел еще и «Синюю вечность» Муслима Магомаева, а также Souvenir Демиса Руссоса. И ни одной украинской! Изменник, не меньше. Именно так отреагировали на репертуар и победу Максима его земляки. Он, правда, как говорят, исполняет и песни запрещенной в Росси УПА, но конкурс в этом году был посвящен 75-летию победы во Второй мировой войне.

- Родители и учителя – москальская сволота. Волынь имеет таланты, но не без выродков. Имбицил. Типичный манкурт. Сучий изменник, пасынок родителей-оккупантов, изменников, убийц! Позор и проклятия таким детям и их воспитателям-изменникам! – такими и похожими «поздравлениями» встретили мальчика-победителя земляки в соцсетях, после того, как кампанию по его травле начал депутат Волынского облсовета от партии «Свобода» Александр Пирожик. Не отстали и местные журналисты, «Волинська газета», «Волинь», «Вголос», вышедшие с заголовками: «Юный волынянин пропагандирует «русский мир» в Англии», «Пропагандировал «русский мир»: подросток из Украины на конкурсе в Англии в форме «Красной армии» пел песни оккупанта».

- У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю, - прокомментировал сам Максим.

«Турийского соловья», как стали называть мальчика после победы в Англии, на родной земле уже «перекрестили» в «трусливого соловья» за советские песни. Что и понятно, на Волыни восхищаются сейчас совсем другим соловьем, тем, который «Нахтигаль» (Spezialgruppe Nachtigall), шедший по Украине вместе с солдатами группы «Центр».

Но, судя по его словам, мальчишка совсем не трус. Парнишка растет без родителей, его воспитывает бабушка, а потому хныкать он не обучен. Но мог бы вести себя и поосторожнее. А то ведь «укропатриоты», поклонники Бандеры, и камнями могут забить, им не привыкать.