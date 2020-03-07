Жена маршала Конева была санитаркой, а генерал Еременко познакомился с супругой на оперционном столе

В канун Международного женского дня в год 75-летия Победы Минобороны России открыло на своем сайте раздел фотодокументов, посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной – «Хранившие семейное тепло». Военные и послевоенные фотографии в кругу семьи, с детьми, просто с мужьями рассказывают о том, какими были они и их супруги.

Тимошенко, Язов, Рокоссовский, Головко, Еремин, Конев – эти и другие прославленные фамилии на слуху у каждого, кто хотя бы понаслышке знаком с историей Великой Отечественной, Но, как оказалось, их ждали и сопровождали, а некоторые вместе с ними и воевали не менее неповторимые женщины, многие из которых не только закончили, но и встретили войну вместе с мужьями.

- В 4 часа утра раздался страшный грохот, окна распахнулись. Женщины, схватив детей в охапку, в чем были, бросились в подвал. Новый взрыв. Бомба разорвалась у самого подъезда, в подвал ворвались дым и пламя. Выбежали на улицу. В небе низко-низко самолеты, у самого дома огромная дымящаяся воронка, вывернутая с корнями старая липа. От здания, где размещался штаб армии, осталась груда кирпича, - вспоминала 22 июня 1941-го Елизавета Павловна Сандалова, жена командарма, генерал-майора Леонида Сандалова.

Елизавета Павловна Сандалова

Будущая жена генерала армии А. Антонова Ольга Васильевна Лепешинская, балерина Большого театра, с началом Великой Отечественной войны в составе 1-й фронтовой бригады Большого выезжала с выступлениями на фронт. Неоднократно участвовала в концертах для сбора средств в фонд обороны. А в 1942 году была выдвинута на должность заместитель председателя Антифашистского комитета советской молодежи.

Лидия Говорова приехала к своему мужу, командующему Ленинградским фронтом генерал-полковнику Говорову в блокадный Ленинград по Дороге Жизни через Ладогу и отказалась эвакуироваться. А вот старшая хирургическая медсестра, младший лейтенант медслужбы Нина Гриб познакомилась со своим будущим мужем буквально на операционном столе, когда генерала Еременко привезли после полученных ранений в госпиталь. С июня 1941-го по февраль 1945-го медсестрой хирургического полевого госпиталя несла службу и супруга маршала Куликова. Санитаркой была и будущая жена маршала Конева Антонина Васильевна Васильева.

А вот Валентина Петровна Чуйкова вместе с мужем, будущим маршалом Советского Союза поженились еще в 1926 году, а в 30-е по линии военной разведки вместе работали в Китае под легендой супругов Павловых.

Валентина Петровна Чуйкова вместе с мужем

Санитарки, врачи, работницы тыла, связистки, переводчицы, артистки, журналистки – трудно перечислить, кем только ни были супруги прославленных советских полководцев. Но главное, кем они все же были – это их женами, которые обеспечивали им душевное тепло и прочные семейные тылы. И в победах, которые одерживали их мужья, есть и их определенная заслуга.