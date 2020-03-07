Елена Малышева об учебе сыновей в Америке: «Вот такие у меня прекрасные мальчишки!»

В субботу, 7 марта, в программе «Честное слово» ведущий Юрий Николаев расспрашивает свою коллегу из программы «Жить здорово» Елену Малышеву и о работе, и о личной жизни. Оказалось, что 31-летний сын теледоктора Юрий Малышев уже не работает креативным продюсером передачи «Жить здорово!».

- Старший сын получил медицинское образование. Но не стал медиком. Работает с тобой? – интересуется Николаев у Малышевой.

- Он со мной уже давно не работает, - рассказывает Елена Васильевна. - Он закончил ординатуру по хирургии. Потом он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться – будет кардиологом и кардиохирургом. Поэтому он глубоко в профессии. Медиком он стал, да еще каким!

- А твой младший сын учился в Америке?

- Старший сын начал учиться здесь, закончил университет там. Младший сын – юрист, он параллельно получил два образования. Он здесь закончил юридическую академию, а в Америке окончил адвокатскую школу, поэтому у меня вот такие шикарные мальчишки. Старший женат, и у меня два прекрасных внука. Младший не женат, поэтому каждый раз, когда я даю интервью, я говорю: «Девочки, младший то не женат! Он все время говорит: «Мама, хватит, мне потом в инстаграм приходят предложения!»

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий

Елена Малышева подчеркнула: «Я – русская с ног до головы. Я человек, который родился и состарится здесь, потому что я все здесь люблю и всех!»

Оказалось, что у Елены Васильевны прекрасные отношения с женой сына: она ее очень ценит и балует подарками. Главным счастьем она телеведущая называет моменты, когда вся семья дома — муж, младший сын, старший сын с женой и внуки.

А в ближайшее время Елена Малышева по инициативе супруга отправится в необычный мини-отпуск. Оказывается, что супруг телеведущей ученый, профессор Игорь Малышев любит активный отдых: «Спортивный лагерь, где в 6 часов первая тренировка, потом завтрак, вторая тренировка полуторачасовая… Потом третья и так далее. Сейчас мы с ним поедем на неделю в такой «лагерь», где с утра до ночи будет какая-то физкультура… Я в начале думаю, что надо куда-нибудь поехать и лечь пластом. А муж говорит: «Нет, нет, Леночка, тебе нужна физкультура, потому что ты много работаешь!»