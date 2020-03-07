Немецкий политик Мединэ Йылдыз: Одинокие женщины могли бы давать мигрантам приют.

Выступая на конференции Левой партии ФРГ (Die Linke), член правления этой партии по городу Бремен — Мединэ Йылдыз призвала решать проблему размещения беженцев в духе «революционного уплотнения» — подселяя их на жилплощадь к одиноким женщинам:

— Есть много социально незащищенных семей, например, матери-одиночки или пожилые женщины, которые охотно бы приняли к себе мигранта и поспособствовали бы его интеграции в общество. Так и происходит обмен культур, — сообщила госпожа Йылдыз, выступая на партийном мероприятии как раз накануне Международного женского дня.

За последнюю неделю проблема с «новыми европейцами» (большинство из которых стремится попасть с Ближнего Востока в наиболее богатую страну ЕС — Германию) резко ухудшилась. Из-за обострения конфликта вокруг сирийского Идлиба президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган открыл западную границу своей страны для мигрантов — и те в огромном количестве устремились в Евросоюз.

По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, сейчас каждый день в сторону соседней Греции прорывается 130-140 тысяч беженцев. Власти Эллинской Республики мобилизовали спецназ, чтобы не пускать их на свою территорию, но полностью остановить поток даже эти меры не в силах.