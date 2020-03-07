«Будет играть в футбол даже лучше!»: переболевшего коронавирусом Давида Берова после выписки ждут в команде

Несмотря на то, что давать интервью Давид Беров упорно отказывается, заметок о нем в последнее время больше, чем об Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой. Читатели внимательно следили за развитием событий. Дело в том, что Давид стал первым россиянином, который заразился коронавирусной инфекцией. Это произошло две недели назад в Италии. Вернувшись в Москву, футболист-любитель почувствовал себя плохо. И спустя пять дней обратился к медикам. Те - после всех анализов и процедур - вместе со спецами Роспотребнадзора подтвердили коронавирус. Его обнаружили в слюне пациента.

Как сообщил в своем Инстаграме сам Беров, лечение ему прописали симптоматическое.

- Есть симптом - его и лечат, - пояснил Давид. - В моем случае долечивают легкий кашель, все остальное у меня в порядке. Температуры давно уже нет. Общее самочувствие вполне нормальное.

Лечение Беров проходил в 1-й инфекционной больнице. О персонале и условиях отзывался положительно.

И вот 7 марта очередной пост в соцсетях. Фото со светящейся табличкой «выход». И подпись - цитата из фильма "Шоу Трумана":

davidberov Как вы уже поняли, я не очень-то рад той локальной популярности, которая на меня свалилась

«Доброе утро! И на случай, если я вас больше не увижу - добрый день, добрый вечер и доброй ночи».

В комментариях полный восторг. Поздравления, веселые смайлики.

«КП» уже писала, что 29-летний Давид играет в футбольной команде «Мегамужики» ЛФЛ (любительская футбольная лига). Он полузащитник. И его, как выяснилось, уже снова ждут на поле.

- Никакой дискриминации здесь не будет, - пообещал «Комсомолке» Президент ЛФЛ Москвы Дмитрий Смирнов. - У нас пятьсот тысяч игроков во всей лиге. И почти у каждого какие-то болезни, неприятности с женами, с законом, налоговой инспекцией. Нас это не касается. Мы и справки-то медицинские не требуем. О вероисповедании и политических пристрастиях тоже не спрашиваем.

- Просто все сейчас боятся этого коронавируса.

- Ерунда. Врачи, я думаю, не идиоты. Если выписали парня, значит, здоров. А чем он там переболел, нас не волнует. Лишь бы играл в футбол хорошо.

- То есть играть в ваших командах может вообще кто угодно?

- Именно так. Попадаются даже бандиты, которых вычисляют сотрудники ФСБ и задерживают прямо на поле. Всякое бывает. Есть миллиардеры, которые с охраной приезжают на стадион. А есть нищие. Те, кто живет в общажной комнате с десятью соседями. Есть и добропорядочные семьянины. И те, кто спит с женами добропорядочных семьянинов. Весь наш коллектив - крупный социальный срез.

- Давиду можно играть уже сейчас?

- Если он захочет, то да. Отлучить от игр можно только по спортивно-дисциплинарным причинам. Но никак не по болезни, которой больше нет. Ярлык прокаженного мы на нем не поставим. Будет играть как прежде. А, может, даже еще лучше.

davidberov Друзья, всем привет!! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова напомнила, что, согласно последнему указу, все граждане, прилетающие в столицу из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания) более, чем на 14 дней, должны будут провести две недели в режиме изоляции. Касается это не только россиян, но и иностранцев. После этого периода они могут вернуться к обычной жизни на территории города.

- Если же период их пребывания меньше 14 дней, то они все равно проведут в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве, - добавила Ракова. - И по истечению этого периода, даже если он длится менее 14 дней, возвращаются к себе.

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