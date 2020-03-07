2020-03-07T16:20:00+03:00
Общество

«Будет играть в футбол даже лучше!»: переболевшего коронавирусом Давида Берова после выписки ждут в команде

Первого россиянина, подхватившего инфекцию, после лечения отпустили из больницы. "КП" поговорила с его футбольным начальством [эксклюзив kp.ru]
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Давид стал первым россиянином, который заразился коронавирусной инфекциейДавид стал первым россиянином, который заразился коронавирусной инфекциейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что давать интервью Давид Беров упорно отказывается, заметок о нем в последнее время больше, чем об Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой. Читатели внимательно следили за развитием событий. Дело в том, что Давид стал первым россиянином, который заразился коронавирусной инфекцией. Это произошло две недели назад в Италии. Вернувшись в Москву, футболист-любитель почувствовал себя плохо. И спустя пять дней обратился к медикам. Те - после всех анализов и процедур - вместе со спецами Роспотребнадзора подтвердили коронавирус. Его обнаружили в слюне пациента.

Как сообщил в своем Инстаграме сам Беров, лечение ему прописали симптоматическое.

- Есть симптом - его и лечат, - пояснил Давид. - В моем случае долечивают легкий кашель, все остальное у меня в порядке. Температуры давно уже нет. Общее самочувствие вполне нормальное.

Лечение Беров проходил в 1-й инфекционной больнице. О персонале и условиях отзывался положительно.

И вот 7 марта очередной пост в соцсетях. Фото со светящейся табличкой «выход». И подпись - цитата из фильма "Шоу Трумана":

davidberovdavidberov
Как вы уже поняли, я не очень-то рад той локальной популярности, которая на меня свалилась
2621 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Доброе утро! И на случай, если я вас больше не увижу - добрый день, добрый вечер и доброй ночи».

В комментариях полный восторг. Поздравления, веселые смайлики.

«КП» уже писала, что 29-летний Давид играет в футбольной команде «Мегамужики» ЛФЛ (любительская футбольная лига). Он полузащитник. И его, как выяснилось, уже снова ждут на поле.

- Никакой дискриминации здесь не будет, - пообещал «Комсомолке» Президент ЛФЛ Москвы Дмитрий Смирнов. - У нас пятьсот тысяч игроков во всей лиге. И почти у каждого какие-то болезни, неприятности с женами, с законом, налоговой инспекцией. Нас это не касается. Мы и справки-то медицинские не требуем. О вероисповедании и политических пристрастиях тоже не спрашиваем.

- Просто все сейчас боятся этого коронавируса.

- Ерунда. Врачи, я думаю, не идиоты. Если выписали парня, значит, здоров. А чем он там переболел, нас не волнует. Лишь бы играл в футбол хорошо.

- То есть играть в ваших командах может вообще кто угодно?

- Именно так. Попадаются даже бандиты, которых вычисляют сотрудники ФСБ и задерживают прямо на поле. Всякое бывает. Есть миллиардеры, которые с охраной приезжают на стадион. А есть нищие. Те, кто живет в общажной комнате с десятью соседями. Есть и добропорядочные семьянины. И те, кто спит с женами добропорядочных семьянинов. Весь наш коллектив - крупный социальный срез.

- Давиду можно играть уже сейчас?

- Если он захочет, то да. Отлучить от игр можно только по спортивно-дисциплинарным причинам. Но никак не по болезни, которой больше нет. Ярлык прокаженного мы на нем не поставим. Будет играть как прежде. А, может, даже еще лучше.

davidberovdavidberov
Друзья, всем привет!! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только
6321 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова напомнила, что, согласно последнему указу, все граждане, прилетающие в столицу из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания) более, чем на 14 дней, должны будут провести две недели в режиме изоляции. Касается это не только россиян, но и иностранцев. После этого периода они могут вернуться к обычной жизни на территории города.

- Если же период их пребывания меньше 14 дней, то они все равно проведут в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве, - добавила Ракова. - И по истечению этого периода, даже если он длится менее 14 дней, возвращаются к себе.

Первый москвич, заболевший коронавирусом.Первый москвич с диагнозом коронавирус уверяет, что никого не успел заразить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чувствую себя хорошо, температура 36,6": первый москвич с диагнозом коронавирус ведет трансляцию из больницы

Давид Беров уверяет, что никого не успел заразить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов
В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов
Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России
«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном
Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
Мишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналу
Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Документы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвоката
В Крыму заседание Совбеза ООН назвали «пропагандистским шабашем»
В Эфиопии назвали возможную причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Роспотребнадзор: в России зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом
Россия и Турция за сутки зафиксировали 20 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии
Мужчина облизал мороженое в магазине и получил тюремный срок
Анкара сообщила о соблюдении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
200 тысяч в месяц: Где в регионах платят московские зарплаты
Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками
Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России
Кабмин выделил средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы
7 марта Москву ждет очередной температурный рекорд
Представительство Зеленского назвало "неприемлемым" возобновление подачи воды в Крым
В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"