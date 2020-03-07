2020-03-07T16:27:34+03:00
Звезды

Гонорары блогеров: Регина Тодоренко заработала 26 миллионов, а Юрий Дудь – 57

Ксения Собчак оказалась лишь на пятом месте
Ирина ВИКТОРОВА
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Регина Тодоренко в этом году заработает в пару раз больше. ФОТО: телеканал ПятницаРегина Тодоренко в этом году заработает в пару раз больше. ФОТО: телеканал Пятница
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Рекламодатели все больше бюджетов перенаправляют с телерекламы на онлайн-видео. Альтернативой телепередачам стал контент на YouTube, куда переместились целые тв-жанры – здесь и шоу, и интервью, и документальные проекты. Некоторые звезды (к примеру, Юрий Дудь) отказываются от работы на ТВ в пользу YouTube. Другие – совмещают.

За минувший год расходы рекламодателей на онлайн-видео составили 13 млрд. руб. – доля YouTube не менее 30%. Последнее время активно развивающийся сегмент YouTube – интервью. Коммуникационное агентство Salo проанализировало выручку видеоблогеров, работающих на YouTube в жанре интервью.

Собчак и Дудь размещают рекламу за миллион рублей. Фото: Социальные сети

Собчак и Дудь размещают рекламу за миллион рублей.Фото: Социальные сети

Считали гонорары за год работы. Ожидаемо лидером стал Юрий Дудь («вДудь») – 57,5 млн. руб. На втором месте Регина Тодоренко – 26 млн. руб. Бронза у Ирины Шихман («А поговорить?») и ее выручка от рекламы 16,6 млн. На четвертом месте Алексей Пивоваров («Редакция») - 15, 7 млн. руб. А вот Ксения Собчак, которая каждую неделю старается взять интервью у знаменитостей, всего лишь пятая – заработок ее канала «Осторожно, Собчак!» 15,2 млн. руб.

Доходы считали, анализируя количество рекламных интеграций и их стоимость. Цена рекламы зависит от многих факторов – сезонности, лояльности автора канала к бренду, договоренностей, количества размещений и скидок.Одна интеграция, к примеру, в шоу Собчак может стоить и 500 тысяч рублей, и миллион.

Стоит заметить, что расходы на производство шоу для канала на YouTube, забирают около 20% выручки. Сюда входит работа редакторов, продюсеров, операторов, водителей и т.п. Конечно, все эти посчитанные доходы для таких звезд, как Дудь, Тодоренко и Собчак не единственные. У них солидные рекламные контракты и есть также другая высокооплачиваемая работа. Именно поэтому эти знаменитости угодили в рейтинг богатых знаменитостей Forbes. Лицо автомобильных и спортивных брендов, банков и множества других солидных компаний Юрий Дудь обозначен в данном рейтинге с годовым доходом $1,4 (94,5 млн. руб.). У Собчак за год насчитали доходов на $1 млн. (67,5 млн. руб.). Ну и у Регины Тодоренко $860 тыс. (58 млн. руб.). По оценкам экспертов количество рекламы и контрактов у Регины будет расти, а значит скоро в новых рейтингах она сможет посоревноваться с более опытными коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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