2020-03-07T19:08:26+03:00
Туризм

Коронавирус в Испании, последние новости на 7 марта 2020 года: спортивные матчи проходят по расписанию, но без зрителей

В стране зафиксирован случаи заболевания коронавирусом. Мы собрали последние новости про коронавирус в Испании на 7 марта 2020 года
Юлия Кекова
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Больше всего инфицированных выявлено в МадридеБольше всего инфицированных выявлено в МадридеФото: REUTERS
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В Испании зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В стране 440 заболевших. Об этом заявил директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Больше всего инфицированных выявлено в Мадриде. Из-за этого региональные власти на месяц закрыли больше 200 центров досуга и отдыха для пожилых людей.

Последние новости о китайском коронавирусе в Испании на 7 марта 2020 года:

- всего заболевших - 440 человек

- вылечились - 3

- умерли - 8

Власти Испании решили не сдвигать график спортивных мероприятий, но провести их без зрителей. Так 5 марта прошел матч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между испанской "Валенсией" и итальянским "Миланом".

Кроме того, при пустых трибунах из-за коронавируса 10 марта состоится ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой".

Напомним, в середине декабря 2019 года о вспышке заболевания Всемирной организации здравоохранения сообщили власти Китая. Заболевшие коронавирусом позже были выявлены в других странах.Общее число заболевших коронавирусной инфекцией covid-2019 по миру составляет более 102 тысяч.

Карта распространения коронавируса в мире

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ИСТОЧНИК KP.RU

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