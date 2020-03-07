2020-03-07T18:40:21+03:00
Политика

Зеленский объявил о времени выхода Украины из Минских соглашений

И сделал это, передав через английскую газету заочно «ультиматум» Москве
Борис ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Детское хамство президента Украины в данной ситуации говорит лишь о том, что Зеленский судорожно ищет причину, чтобы оправдать срыв намеченного на апрель саммитаДетское хамство президента Украины в данной ситуации говорит лишь о том, что Зеленский судорожно ищет причину, чтобы оправдать срыв намеченного на апрель саммитаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Страшная весть пришла из Британии. Нет, не про очередного российского миллиардера, которого хотят там лишить недвижимости и денег, оставив в одной паре исподнего. Про Украину. Вернее, из Украины, но через Британию. Через газету «Гардиан». Президент Украины Зеленский в интервью пригрозил Путину и дал ему на выполнение Минских соглашений всего лишь год. Причем, не от нынешнего момента, а с дня декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже. Дескать, «время пошло, часы тикают», и он, Зеленский, не собирается тратить все время своего президентства на решение этого вопроса.

- Правительство может потратить один год на полное Соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок – запрещен, - категорически и непреклонно заявил Зеленский, и у британского журналиста, наверное, на этих словах президента Украины холодок тонкой струйкой побежал, возможно, даже по спине. Но Зеленскому этого показалось мало, и он еще более непреклонно продолжил. - Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать.

Это что же получается, уже даже не год, а девять месяцев, а потом, как выразился Зеленский – дедлайн. В дословном переводе – мертвая линия. Говоря проще, предельный срок. Зеленский вообще любит иностранные слова употреблять. Даже если их не знает, как это случилось в Нью-Йорке, когда он не смог сам вспомнить слово выборы на английском.

Просто настоящий ультиматум. Правда, в заочной форме. Но это уже традицией украинской стало – Порошенко отражал атаку за атакой российской армии, не явившейся на войну, и, что вполне логично, одерживал одну победу над Россией за другой. Зеленский принял эстафету и демонстрирует верность заветам Петра Алексеевича. Может ведь и сам позвонить в Кремль, чтобы объявить себя великим и ужасным. И ведь звонил, кстати, уже после саммита в Париже. Но промолчал. Можно сказать, наступил себе на что-то где-то. Не исключено, даже на горло и собственной песне.

При этом Владимир Александрович наигранно удивился, почему «Путин отказывается от компромиссов».

- В «Минске» есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого? - с неискренней наивностью как бы спросил он сам себя, явно подразумевая микроскопическую значимость подобной «рокировки», и ударился в какие-то внутренние ощущения собственного организма. - Я думаю, он (Путин – прим. авт.) меня выслушал. У меня было такое чувство. Надеюсь, это не ложное чувство.

Очень плохая игра, фальшь в каждой ноте, хотя рояля поблизости и не было. Станиславский встал бы из гроба, чтобы огласить свой громовой приговор: «Не верю!». В реальности же он не может не понимать значения последовательности выполнения пунктов соглашений.

Напомню, что совсем недавно, в середине февраля Путин ставил перед президентом Украины вопрос о том, собирается ли Киев выполнять Минские соглашения. Зеленский тогда уклонился от ответа. И лишь сейчас перед англичанами он осмелел настолько, что заявил о грядущем выходе из Минских соглашений, обозначив срок через девять-десять месяцев.

Детское хамство президента Украины в данной ситуации говорит лишь о том, что Зеленский судорожно ищет причину, чтобы оправдать срыв намеченного на апрель саммита «нормандской четверки». Уже сейчас понятно, что ни один пункт из полученного в Париже «домашнего задания» Киев не просто не выполнил, а и не собирается исполнять. Боится ли Зеленский своих радикалов в Киеве, искренне ли убежден в том, что такая политика является, по его мнению, правильной – это уже не важно. Он перестал быть стороной переговоров. Он не будет выполнять «Минск», хотя именно эти соглашения являются единственной реальной гарантия сохранения и существования Украины. И если Зеленский станет действовать в соответствии со своими заявлениями, то поставит на нынешней Украине окончательный крест.

Только вот непонятно, кто сказал Зеленскому, что ему суждено пробыть все 5 лет на президентском посту?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями
В промзоне в Новой Москве загорелся ангар: пожару присвоен второй ранг
Правительство предлагает не возбуждать дела по наркотикам при недостаточности данных
Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко
Сена затопила набережную возле Лувра в Париже
Умер Дэвид Пол, звезда фильма «Няньки»
ЕС уверен в независимости процесса по делу о крушении MH17
В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия
Выпил за рулем - не сможешь носить оружие: Золотов сообщил о новых правилах выдачи лицензий
Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные правила
НАТО грозит России "ударным кулаком": МИД призвал задуматься о последствиях
В Китае обрушилось здание гостиницы: под завалами остаются люди
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов
В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов
Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России