Цветущая Пугачева опровергла слухи о болезни

Каждый год Алла Пугачева собирает в первое воскресенье марта друзей на праздник жёлтых цветов. Этот праздник Пугачева придумала сама, когда ей было 16 лет. Только в этот день артистке, которая любит полевые цветы, дарят желтые розы. А после банкета и задушевных баек от каждого приглашённого (тему вечера певица выбирает сама) АБ и ее приятели дружно говорят: «Весну разрешаем!». Однако в этом году примадонна отказалась от застолья.

- Алла Пугачева сильно заболела. Из-за этого она не смогла отметить праздник желтых цветов. Напомним, 52 года назад Примадонна впервые стала раздавать цветы на улице случайным прохожим. С тех пор это стало доброй традицией в первое воскресенье весны в мире шоу-бизнеса,- напугали блогеров сетевой проект «Немалахов» и другие паблики.

allamania1975 С Первым Воскресением Весны Ура

Но фанаты певицы поспешили опровергнуть эту информацию, опубликовав видео с тайной встречи со звездой. Как оказалось, поклонники певицы навестили АБ в тот день в ее замке в деревне Грязь. Сначала к фан-клубу вышел сфотографироваться Максим Галкин, потом выехала на лимузине и сама примадонна.

allamania1975 Доброе утро, дорогие АллаМаны

Как выяснилось, Алла Борисовна решила изменить традицию и отправить раздавать желтые цветы прохожим своих поклонников. А сама звезда поехала на сольник к своей подруге Лайме Вайкуле.

allamania1975 Ежегодно Алла Пугачева РАЗРЕШАЕТ ВЕСНУ

- Необязательно, чтобы я это делала. Идите на улицу, дарите цветы, продолжайте мою традицию, - сказала фанам цветущая Алла Пугачева.

Певица в этот день и правда прекрасно выглядела: аккуратный макияж, стильный брючный костюм, элегантное пальто.

alla_orfey С ПЕРВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ ВЕСНЫ!!!

- Сцена лечит, а маленькие дети молодят. Стилистов нет у меня, все сама подбираю, - сказала в недавнем интервью 70-летняя Алла Борисовна.