2020-03-07T20:25:22+03:00
Спорт

13-летняя фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров, победив американку Лью

Второе место - за еще одной звездной ученицей Этери Тутберидзе Дарьей Усачевой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева.Камила Валиева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в субботу, 7 марта, в Таллине были разыграны медали чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров. С 2017 года неизменно эти турниры выигрывали ученицы Этери Тутберидзе. Весной 2016 года юниорский ЧМ выиграла Марин Хонда. А потом наступила эпоха России. Последовательно турниры выигрывали Алина Загитова и дважды Александра Трусова.

На это мировое первенство в составе сборной России были заявлены три новых ученицы Этери Тутберидзе. Ставшее легендарным на уровне юниоров трио "ТЩК" выступают на взрослом уровне. Трусова, Щербакова и Косторная через пару недель проявят себя на мировом первенстве среди взрослых. Ну а вечером 7 марта за победу бились Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Валиева одержала победу в короткой программе, набрав 74,92 балла. А потом между двух иностранок - другие наши девушки. Хэ Ин Ли из Кореи с 70,08 балла - вторая. Дарья Усачева, получив 68,45 балла, стала третьей. Раскрученная американка Алиса Лью провалила первый прокат, став четвертой (67,52). Ну а замкнула пятерку Майя Хромых, получившя 66,78 балла за первое выступление.

14-летняя американка Алиса Лью каталась перед нашими девушками. Она вышла второй в сильнейшей разминке. В начале проката она упала с четверного лутца - один из ключевых элементов не удался конкурентке наших девушек. Она получила почти 6 баллов штрафа за эту неудачу. Однако в дальнейшем ее прокат смотрелся достаточно хорошо и мощно. К финалу выступления оценка за технику была солидной - 82,76 балла. Это - мощная заявка от Лью. Ну а суммарно же Лью получила 137,31, 1 балл сняли. По итогам двух прокатов у нее - 204,38 балла.

После американки Лью на лед вышла первая из трех наших фигуристок - Майя Хромых. На первом же прыжке, четверном сальхове, она упала, не добрав баллов на старте проката. Превзойти Лью она не смогла. Первая оценка - 62,82 у Хромых. Для фигуристки этот прокат стал лучшим в нынешнем сезоне. От судей в итоге 13-летняя фигуристка получила 131,46. Она - вторая по произвольной программе, и 198,24 балла - в 6 баллах позади американки.

Следом была кореянка Ха Ен Ли, ставшая второй в короткой программе. Но и она не без ошибок откатала свой прокат, упав с тройного флипа в середине выступления. Это не ушло от внимания арбитров. И первая оценка после проката - 65 баллов ровно. Ошибка смазала впечатление от программы. С грустным лицом она сидела, ожидая решения арбитров. Вердикт судей - 123,93 балла и 194,01 балла. Промежуточно третья.

Победительница финала Гран-При среди юниоров, наша главная звездочка Камила Валиева, шла следом за кореянкой. Первый прыжок у Валиевой чуть-чуть смазался. Но второй четверной тулуп оказался отличным, как и весь прокат. К финалу выступления на табло первая оценка фигуристки горела достаточно солидная. Судьи отдали ей 85,97 балла. Это на 7 больше, чем у Алисы Лью. Судьи оценили справедливо Камилу. Россиянка получила 152,38 балла. И суммарно мировой рекорд по сумме - 227,30 балла.

Закрыла программу чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева, еще одна российская фигуристка из групы Этери Тутберидзе. Она получила 71,73 балла первую оценку после мощного проката Валиевой - солидный результат фигуристки. И все ждали, каков будет суммарный балл Даши за два выступления. Опередит ли она Алису Лью из США? 139,29 балла получила Усачева и становится вице-чемпионкой мира - 207,74 балла!

Итог чемпионата мира среди юниоров - Валиева первая, Усачева вторая. А вот Алиса Лью - только третья. Серия побед на мировом первенстве учениц Этери Тутберидзе продолжается. С 2017 года только они выигрывают юниорский чемпионат мира у девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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