«Успех «Моей прекрасной няни» пока никому не удалось повторить»: Жигунов рассказал о съемках с Заворотнюк

В Международный женский день в Южно-Сахалинске уже в третий раз стартовал ежегодный фестиваль сериалов «Утро Родины». Из 11 нашумевших проектов прошлого года - «Содержанки», «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро» и других - лучшие выбирают не только члены жюри, но и читатели «Комсомолки». Именно этот народный выбор, по словам президента фестиваля и знаменитого гардемарина Сергея Жигунова, и станет главной номинацией конкурса (кстати, голосование в самом разгаре, и поддержка зрителей важна именно сейчас).

- В год выходит около трёхсот сериалов, и мы выбираем лучшие по итогам прошлого года. Поэтому наш фестиваль начинается раньше остальных: чем он ближе к новому году, тем свежее наши конкурсанты, - объяснил на пресс-конференции Сергей Жигунов. - Конечно, собрать артистов на Сахалине 8 марта очень сложно - у всех выступления расписаны. Мы, например, ждали Сашу Петрова, и он почти приехал... Зато сегодня я покупал цветы, продавцы просили со мной сфотографироваться. И практически все знают, что я тут делаю.

- В вашей карьере есть замечательный сериал «Моя прекрасная няня», как вы сегодня его оцениваете? - поинтересовалась «Комсомолка» у актера и режиссёра.

- Ой, я ведь его целиком не смотрел. Недавно где-то видел фрагменты, и мне показалось, что это смешно, прекрасный сценарий и очень хорошо играют артисты, - оценил Жигунов. - И я подумал, что нескоро, к сожалению, успех «Моей прекрасной няни» удастся кому-то повторить. Ситкомы ведь почти перестали снимать, а это так называемый многокамерный ситком, почти телеспектакль. Тогда снимали на пять камер, а сейчас, в основном, на одну. И вроде шутки есть, а в голос уже никто не смеётся...

Напомним, сериал «Моя прекрасная няня» шёл с 2004 по 2009 год и принёс исполнительнице главной роли Анастасии Заворотнюк по-настоящему всенародную любовь. Даже спустя более 10 лет с момента окончания проекта поклонники по-прежнему называют актрису няней Викой. К сожалению, в последние месяцы актриса переживает непростой период борьбы с онкологическим заболеванием, информацией о ее состоянии родственники не делятся. Лишь в честь 8 Марта дочь артистки Анна Заворотнюк оставила в соцсетях трогательное сообщение:

- Сказать, что у меня стресс - это не сказать даже малой части того, что я сейчас переживаю, - призналась девушка. - Мне много чем есть поделиться с вами, но я держу все внутри своего сердца. Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, и в наш дом вновь войдёт радость и счастье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбираем лучший телесериал 2019! «Содержанки», «Мылодрама», «Толя-робот» и другие самые обсуждаемые российские телефильмы в голосовании на KP.RU

В рамках фестиваля «Утро Родины», который в марте 2020-го пройдет в Южно-Сахалинске, KP.RU объявляет народное голосование. Мы выбрали самые яркие телевизионные фильмы минувшего года, теперь дело за вами! Поддержите свой любимый телесериал в нашем онлайн-рейтинге! (подробности)