Фигуристка Валиева призналась - только после выступления на заметила, что порезала руку во время проката на ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 среди юниоров завершился очередной победой российской фигуристки. С 2017 года неизменно ученицы Этери Тутберидзе побеждают на этом турнире и теперь после успехов Алины Загитовой и двух триумфов Александры Трусовой настало время Камилы Валиевой. Она с двумя четверными прыжками одержала победу. И поведала после победного проката немало интересного на пресс-конференции.

- Была небольшая ошибка сегодня, но в целом я довольна своим выступлением в произвольной программе. На тренировках в Москве я обычно смотрю, как Аня Щербакова, Саша Трусова и Алена Косторная катаются и я что-то беру от них. Я наблюдаю за тем, как Саша играет на четверной, я смотрю за Аней и за тем, как Алена катается, и я пытаюсь сравнивать себя с ними.

- Ожидала ли ты, что станешь чемпионкой мира, когда начинала кататься в Казани?

- Когда я была маленькой, то не думал про это. Я просто катался на коньках у себя в Казани, пока мне было пять или шесть лет, я делала это просто для себя и не думала о соревнованиях. Я начала думать об этом только на своем первом московском чемпионате, который я выиграла. Даша Усачева, Майя Хромых и почти все были там, потом я начала думать уже о дальнейшем участии в соревнованиях.

- Каковы твои дальнейшие планы?

- Я думаю, что теперь в сезоне больше нет соревнований для меня, но я не уверена. Дальше я должна выучить новые прыжки, новые четверные, ну и у нас будет шоу.

- Когда начнешь разучивать новые четверные?

- Я начала изучать четверной где-то в начале апреля 2019 года, и я впервые сделала его 26 апреля в мой день рождения. Затем я практиковала это на тренировках и, начиная с июня, я включила этот элемент в свою программу.

- В короткой программе ты порезала руку... как ты?

- Я просто немного порезала палец во время проката. Когда я начала вращаться, то схватила ногу. Так как у меня была кровь на руке, то всем показалось, что это порез на ноге. Но на самом деле это не так больно, когда ты катаешься на коньках, то ты не обращаешь на это внимания, не до того. Но когда завершаешь прокат, то смотришь «о, кровь». И тогда просто берешь салфетку и идешь дальше. Это спорт, и всегда есть боль.

- Каков для тебя итог первого сезона в юниорах?

- Это были мои первые юниорские чемпионаты мира. Независимо от того, в каком состоянии я нахожусь, я должна приезжать на такие соревнования и делать все, что я готовила на тренировках, даже если не все работает на практике.