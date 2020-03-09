12 советов родителям, которые хотят воспитать успешного ребенка

Небольшое предисловие. Недавно Марина выпустила книжку «Как стать другом ребенку, оставаясь его родителем». Первый тираж разошелся быстро. Написана книжка аккуратно, без привычных для «воспитательной» литературы назиданий. Это с одной стороны. С другой, в ней есть некие «домашние задания», которые помогают родителям «проиграть» ситуации, оценить свои действия со стороны.

И второе. Если вы - мама или папа, которые считают, что успешность ребенка – это пятерки по всем предметам, это красный диплом вуза в рамочке на стене – тогда дальше этот текст не читайте. Для нас успешный ребенок, и вообще успешный человек – это счастливый человек, тот, который занимается любимым делом, у кого хорошая, надежная семья, кто чувствует себя свободно и уверенно. И не важно какие отметки он получал в школе. Если для ощущения счастья ему нужны пятерки – отлично. Но это не достижения из-под палки, через унижения и напор взрослых.

1. Родители должны стать ребенку другом.

- Для того, чтобы все сложилось в жизни и у родителей, и у детей, очень важно сохранить доверительные отношения, - рассказывает в эфире Радио «КП» Марина. – Они важнее дисциплины, важнее учебы…

- Но родители – это родители. Они должны воспитывать, направлять, - парирует Александр.

- Это, конечно, не тот друг, с которым вы вместе убежали с уроков или лягушку подложили кому-то в портфель. Это тот, кто не предаст вас, не побежит сдавать. Кто прикроет, когда вас начнут ругать. Это тот, кто выйдет из кабинета директора и не будет при всех орать, а скажет - слушай, ты неправильно поступил, давай-ка мы постараемся ситуацию исправить.

Я всегда говорю родителям - если вас вызывают в школу, никогда не идите на разговор с учителем вместе с ребенком. Потому что либо вы начинаете унижать ребенка в присутствии учителя, либо - учителя в присутствии ребенка. Плохо и то, и другое. Чаще в таком разговоре мы стоим и поддакиваем, когда ребенка ругают. Таким образом, мы лишаем ребенка опоры в нашем лице.

И еще – если родители приходит из школы после встречи с учителем или директором, ребенок не должен втягивать голову в плечи, ожидая головомойки. Когда я прихожу из школы мои дети говорят – ура! Потому что если возникла конфликтная ситуация, с которой учитель с ребенком сами не смогли разобраться, пришла мама и поставила все на свои места.

Пример. Одна замечательная мама рассказала мне историю такую. Они живут Подмосковье, а учатся в Москве. Ехать далеко. Выезжают очень рано, не высыпается ребенок. По пути покупают кофе. Мальчик на первый урок всегда заходит с кофе. Учителю это не нравилось. Возник конфликт. Обсудили ситуацию. Мальчик пришел на урок с двумя чашками кофе - вторую поставил на стол учителю. Точка.

2. Не создавайте ребенку искусственных трудностей

Некоторые родители считают, что ребенка нужно готовить к взрослой жизни и нагружают так, что и взрослый не выдержал бы – спортивная секция, репетиторы, занятия музыкой или в художественной школе, или на курсах робототехники…

- Я часто сталкиваюсь с мнением - давайте создавать детям искусственные трудности, - говорит Марина. - На мой взгляд, трудностей и так достаточно, и детям и так приходится их все время преодолевать. Дети живут сегодня в очень агрессивном мире.

- Можно подумать, в предыдущих поколениях был другой мир… - напоминает Александр.

- Да, вы знаете, действительно, мир был не таким злым. Вот еще пример. Года два назад мои ребятишки в соседнем доме вылезли на козырек над подъездом. Проходящая мимо тетенька закрыла окно изнутри и сказала - если пока я спущусь, вы еще будете стоять на этом козырьке, вызову полицию. Пока она спускалась со второго до первого этажа, они прыгали с этого козырька. В моем детстве тетенька могла нас за уши вытащить, накричать, нажаловаться нашим родителям, но спровоцировать опасную ситуации - нет. Слава богу обошлось, но ведь прыгая с козырька можно было и ноги сломать…

- Вы в прошлом учитель. Я знаю родителей, которые считают – учиться должно быть трудно, чтобы было как в жизни…

- Учеба должна быть интересной. Но и трудной. Наоборот, интересно - когда трудно, но ты смог трудности преодолеть. Мне кажется, что преодоление и есть самое интересное в образовании.

Другое дело, когда мы говорим о воспитании. Родители, которые сами выросли в совершенно другой технической среде, и не предполагают, что есть многие вещи, которым детей надо учить. Мама возмущается, что ее ребенок в 11 лет не умеет завязывать шнурки: я же завязывала! А у него прежде вся обувь была липучках.

Или мы с ребятами недавно ездили в поход на Алтай. В последний день я спрашиваю: расскажите, с чем вы уезжаете отсюда? Один мальчик говорит – я впервые налил себе борщ из кастрюли. Мальчик учится в музыкальной школе, играет на трех инструментах…

3. Сформулируйте, почему вы решили завести ребенка

- Я часто задаю мамам, которые приходят на консультации, вопрос: зачем вы рожали ребенка? - Ну, как, это же очевидно. – Хорошо, сформулируйте. Оказывается: потому что все уже родили, а я еще нет. Потому что надо было удержать мужчину, чтобы сохранить семью. Потому что поздно было делать аборт… И люди понимают: что-то здесь не так.

В итоге мы приходим к ответу: я хотела реализоваться, как мать. Замечательно! Кто вам сказал, что вы можете реализоваться, как мать, только с отличником? Где написано, что, если отличник, то вы хорошая мать, а если троечник - то вы ехидна?

Мы ребенка взяли в долг. Нам дали счастье в долг, попользоваться какое-то время. И мы его должны, как порядочные люди, вернуть тому, у кого взяли. Подарить миру Вот счастье.

Ребенок - не твоя частная собственность, это человек, за которого ты несешь ответственность. Ты должен его научить, и ты должен выстроить отношения с ним…

Часто родители превращаются в коллекторов - я вот на тебя жизнь положил, я все деньги на тебя тратил, я тебе и английский, и драмкружок и кружок по фото, а ты, свинья неблагодарная такая выросла… Естественно, возникает вопрос - а я просил?

Понимание зачем вы завели ребенка поможет вам вырастить у вашего сына или дочери «крылья» за спиной.

4. Проводите больше времени со своим ребенком

- Как-то психолог опрашивал ребят и интересовался, как у них складываются отношения с мамами, - продолжает Марина. - У Лены мама работает топ-менеджером в Сбербанке, а у Леры мама продает помидоры на рынке. Понятно, в семье разный достаток. Но у Лены отношения с мамой не складываются, А Лера говорит: я хочу, чтобы моя мама все время работала продавцом. Потому что в восемь вечера она приходит домой. А у Лены мама приходит в десять вечера. У нее голова болит. И у нее не каждые пять минут по работе звонит телефон. И дочери она говорит: подожди, отстань, у меня завтра проверка.

Успешность - это когда ты можешь обеспечить себя всем, что тебе необходимо и чувствовать в этом себя уютно.

Приобщайте детей к работе по дому.

«Если дети не моют посуду, это значит, что кто-то другой это делает за них. В итоге они не только не выполняют домашние обязанности, но и не получают знания о том, что член семьи должен внести свой вклад в общее дело», – считает Джулия Литкотт-Хаймс из Стэнфордского университета.

Можно ли считать, что успешный человек – это тот, который может о себе позаботится? Наверняка.

5. Верьте в ребенка

В исследовательском Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе проанализировали данные 6600 детей, рождённых в 2001 году. И сделали вывод: ожидания родителей относительно будущего сына или дочери оказывают огромное влияние на их последующие достижения.

Только важно не давить – мол, у нас все поколения в семье врачи, значит и ты станешь врачом, а верить в то, что ваш ребенок выберет правильный путь. И показывать, что вы знаете, что он на этом пути достигнет многого.

В психологии есть эффект Пигмалиона: если вы ждете от человека высоких достижений, он постарается оправдать надежды.

Однако, если ребенок не смог соответствовать вашим достижениям – не разочаровывайтесь в нем, и тем более не показывайте этого. Он найдет другой путь. Главное, чтобы он не сломался, столкнувшись с первыми трудностями. И не впал в депрессию, потому что «не оправдал».

6. Создавайте хорошие отношения в семье

Это и понятно: дети, растущие в семьях, где постоянные скандалы и разборки, слишком много энергии тратят на то, чтобы успокоить противоборствующие стороны. Уважительное отношение – вот основа успеха. И, подчеркивают исследователи, не так важно в разводе родители или нет. Если они смогли и создав новые семьи остаться в дружеских отношениях, они остаются опорой своим детям.

- Крепкие отношения друг с другом, выстроенные в иерархии, когда родители и друзья ребенку, и наставники дают опору. А когда человеку есть на что опереться, он понимает - у него есть тыл, - подчеркивает Солотова.

7. Не гонитесь за показухой

Увы, часто для родителей успех ребенка – это способ самоутвердиться, показать себя выдающимся родителем в глазах соседей, знакомых, близких. Вот студентка выпрашивает отличную оценку, хотя уже устроилась на неплохую работу. - Зачем пятерка? – Мама хочет, чтобы я получила красный диплом.

- Такой подход к воспитанию, который – «ах, боже мой, что же станет говорить княгиня Мария Алексеевна» - ни разу не гарантия успешности. Кто-то из золотых медалистов пробился, а кто-то наоборот…, - напоминает Солотова. - Я не призываю бросить учебу и вообще перестать обращать на нее внимание. Но лучше организовать ее в пределах возможностей ребенка.

8. Обучайте математике и искусствам

- Изучение математики в ранней возрасте влияет не только на будущие достижения в точных науках, но и развивает чтение, логику, понимание текстов, - считает Грег Данкан из университета Калифорнии. – Это показывают исследование 35 тысяч дошкольников из США, Канады и Великобритании.

- Михаил Васильевич Ломоносов еще говорил: «Математику уже затем учить надо, что она мозги в порядок приводит».

Не менее важно развивать творческие навыки, возможность быть внутренне свободным. Эмоциональное образование – еще один ресурс развития, считает директор знаменитого Губернаторского Светленского лицея, что под Томском, Александр Сайбединов. В его школе учатся обычные поселковые ребята, а результаты у них высокие, потому что к любому уроку подходят творчески.

9. Показывайте правильный пример

Американский психолог Дайана Баумринд сформулировала четыре стилей воспитания, которые основываются на двух тактиках - чуткости и требовательности.

1. Авторитарный: высокая требовательность, низкая чуткость. Таких родителей дети скорее не любят, а боятся. Они вырастают тревожными, одинокими и несчастливыми. Хотя хорошо учатся в школе (бояться расстроить плохой оценкой).

2. Потворствующий: низкая требовательность, высокая чуткость. Такие родители по-настоящему любят детей, но не понимают, как их воспитывать. У таких пап и мам дети склонны «садиться взрослым» на голову и «ломаются», если сталкиваются со сложностями в жизни.

3. Пренебрегающий: низкая требовательность, низкая чуткость. Выросшие в такой семье не доверяют людям, плохо с ними коммуницируют. А потребность в любви выражают жестоким поведением.

4. Авторитетный: высокая требовательность и высокая чуткость. Вот такой стиль помогает детям стать успешными. Родителей уважают, любят, но при этом в семье есть правила, которые помогают и во взрослой жизни выстроить нужные отношения и дома, и на работе.

Лучший метод воспитания - показывать на своем примере, как правильно себя вести и как относится в людям. В том числе и маленьким.

10. Не ругайте за неудачи

Современная школа не дает права на ошибку. Но ведь именно на ошибках, на понимании, как их избежать, и учится человек.

- Мы не создаем своим детям позитивный образ взрослого мира, взрослой жизни, - размышляет Марина. - Первый вопрос, который я задаю родителям на консультации, - что вы рассказываете дома о своей работе? Если вы приходите домой и говорите - ой, какой ужас, завтра на работу, ой, скорее бы отпуск, ой, начальник дурак… И мы транслируем - учись, ребеночек, хорошо, станешь таким же замученным и несчастным, как я.

У детей до определенного возраста буквальное восприятие того, что они слышат. Пример. Как-то учительница начальных классов заходит в учительскую и говорит - ну, что, филологи, скажите мне как правильно: «у рыб нет зуб», «у рыбей нет зубей» и «у рыбов нет зубов»? Мы говорим - очевидно, что у рыб нет зубов. Она говорит - ну и дуры, у рыб есть зубы, сказали дети.

Проблемы в жизни есть, ошибки мы все совершаем. Но мы умеем проблемы преодолевать, а из ошибок делать выводы. Поэтому почему бы не сказать: сын, в этом месяце сложности материальные, надо заплатить ипотеку, давай покупку твоего телефона отложим. У мамы болит голова, давай сделаем так, чтобы было тихо, пойдем и приготовим ужин…

11. Учите самоконтролю и ответственности.

Нужно научить детей контролировать свои желания. И тогда она вырастут более здоровыми и уверенными в себе.

- Есть такое хорошее правило - вместо, вместе, сам. То есть, сначала мы делаем вместо ребенка, потом делаем вместе с ребенком, потом - сам. Как понять, когда он готов к самостоятельным поступкам? А он сам скажет об этом! – говорит Солотова. - Также, как, если ребенок задает вопрос, он уже готов к ответу. Если мы этого ответа ему не дадим, значит, он этот ответ найдет где-то в другом месте. Моей дочке было 11 лет, когда она решила заняться конным спортом. А ипподром находится по диагонали ровно из одного конца города в другой, с пересадкой. И я сначала категорически сказала «нет». И тут до меня доходит, а почему нет? Потому что у меня нет возможности ее возить? Мы проехали весь маршрут: вот на этой остановке сойти, вот сюда пересесть. Как ты себя поведешь, если проедешь остановку, если у тебя сел телефон. Конечно, я переживала каждый раз, когда она уезжала. Но я сегодня очень рада, что ребенок действительно самостоятелен настолько, что, если ей надо, она доберется куда угодно.

Нужно трансформировать фразу «я за тебя боюсь» в убеждение «я за тебя спокоен, потому что научил тебя всему самому необходимому».

12. Больше уделяйте времени детям.

В университете штата Делавер (США) несколько лет назад закончили продолжительное исследование успешности детей. За группой ребят ученые следили от трехлетнего возраста до 32 лет. Выяснилось: те, кто рожден в небогатых семьях, становились более успешными, если и по окончании школы поддерживали с родителями теплые, дружеские, доверительные отношения. Так, как было заведено еще в младенческом возрасте.

Такие люди знали, что они окружены заботой и могут рассчитывать на поддержку.

- В прошлом году я провела анкетирование подростков и их родителей. И в нем было вопрос: вопрос - чего не хватает тебе в жизни и чего не хватает твоему ребенку? – рассказывает Марина. – Так было все – от компьютера до телефона, но многие написали: времени, проведенного с родителями. А вот все родители были убеждены, что детям не хватает айфонов, собак и прочего. И никто не написал – заботы мамы и папы.