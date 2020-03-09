На глазах у Королевой: Тарзан показал "любовные утехи" на сцене

Восьмого марта, когда девочки, девушки и женщины отмечали свой «профессиональный» праздник, Сергей Глушко, более известный как Тарзан, праздновал 50-летний юбилей. И тоже дарил дамам подарки: в «Крокус Сити Холле» танцор смелого жанра устроил большое шоу «50 оттенков Серого». Присутствовала на нем и жена юбиляра Наташа Королева - сначала в зале, а затем и на сцене. - Тот случай, когда я волнуюсь даже больше, чем именинник, - призналась певица в своём Инстаграме. - Для меня это самое волнительное мероприятие за последние 10 лет, наверное. Милые женщины, с 8 Марта! Надеюсь, сегодня все будет феерично.

И действительно, посмотреть было, на что. Тарзан и его команда летали над сценой, эффектно обнажались и активно задействовали зрительниц в своём спектакле для взрослых. Так, одна из них опубликовала видеозапись, на которой обнаженный Тарзан, прикрывая интимные места белым полотном ткани, выводит, а затем и укладывает на сцену девушку и изображает с ней любовные утехи. Судя по овациям в зале, зрительницы оценили этот смелый номер. Да и сама Наташа Королева осталась довольна юбилейным шоу, тем более, что она тоже выступала. За 17 лет брака артистка не раз признавалась, что ее не смущает, чем супруг зарабатывает на жизнь, единственное, чего бы она не хотела - чтобы сын Архип пошёл по стопам отца.

К слову, за несколько недель до шоу Глушко-Тарзан приходил в гости к Ивану Урганту на Первый канал, где рассказал секрет своего успеха.

- Стриптиз в России с меня начался и на мне же и закончился, - рассказывал танцор. - Нет достойной смены. Подходит, допустим, ко мне молодой танцор: «Почему так: у меня «банки» (бицепсы. - Ред.) круче, а денег больше зарабатываешь ты?». А все просто. Страсть не сыграешь! Я чувствую ее каждый раз, когда выхожу на сцену, а не просто зарабатываю деньги.