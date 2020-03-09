Новый рекорд: Выставку работ Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» посетили более 103 тысяч человек

В крупнейшей музее Московской области «Новый Иерусалим» 8 марта завершила работу выставка «Шагал: между небом и землей», которая побила рекорд посещаемости для музеев за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Шутка ли - за три с небольшим месяца на ней побывали более 103 тысяч человек!

Напомним, в музее «Новый Иерусалим», который находится у стен знаменитого одноименного монастыря в городе Истра, собрали по-настоящему уникальную экспозицию. В нее вошли 239 работ Марка Шагала, привязенных из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси. Не только живопись, но и графика, а также гобелены - яркое увлечение позднего Шагала.

Впрочем, большой ажиотаж среди ценителей искусства и будущий рекорд посещаемости прогнозировался заранее. Не мудрено, что уже за первый месяц работы выставка наследия Марка Шагала обошла по посещаемости предыдущие весьма популярные проекты музея «Новый Иерусалим» - выставки Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Альбрехта Дюрера. Кстати, предыдущий рекорд был установлен здесь на выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» (декабрь 2018-го - март 2019-го) - 62 тысячи зрителей.

- Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания - ее посетило более 103 тысяч жителей и гостей региона, - поделилась впечатлениями вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры: важно, чтобы было где комфортно остановиться, вкусно перекусить, ну и, конечно, полезно и интересно провести время. Сегодня эта работа ведется и она позволит привлечь еще большее количество туристов в наш гостеприимный регион.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года музей «Новый Иерусалим» был включен в лонг-лист номинантов на Премию The Art Newspaper Russia - вместе с ГМИИ им. Пушкина, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж.

«В 2020-м музей «Новый Иерусалим» продолжит развивать международный вектор своей деятельности, - сообщают в музее. - В настоящий момент ведется активная работа над выставкой русских и зарубежных импрессионистов, которая готовится к открытию в конце года».