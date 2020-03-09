«Богатая и красивая Катя»: как Варнава изменила лицо и стала зарабатывать

Самая модная и успешная артистка разговорного жанра сейчас 35-летняя Екатерина Варнава. Выпускница команды КВН «Сборная малых народов» - самая яркая звезда «Comedy Women». Неслучайно Варнава нарасхват у рекламодателей. Что она только не рекламировала: и банк, и одежду, и косметику… К примеру, ТВ реклама на 3 месяца с участием звезды обойдется рекламодателю в 1,7 млн руб. Катя выступает на корпоративах, ведет мероприятия, гастролирует с юмористическим шоу. За 15-минутное шоу «Comedy Woman» на заказнике просят 15 тыс. евро. (1 млн.руб.).

Катя успешна на работе, и счастлива в личной жизни. Вот только до сих пор чаще всего в поисковиках с ее именем ищут «Варнава до и после пластики». Сама артистка предпочитает отшучиваться по поводу количества пластических операций: «Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег…» Как и для большинства звезд, тема косметологических процедур и пластических операций для Варнавы закрытая. Очевидно одно, что после внешних перемен к Варнаве пришел успех – «богатая и красивая Катя» стала популярной.

Екатерина Варнава - выпускница команды КВН «Сборная малых народов»

Мы попросили пластического хирурга Павла Фёдорова прокомментировать перемены по внешности Екатерины Варнавы, сравнив ее фото времен КВН и сегодняшние снимки артистки из инстаграма.

Комментирует хирург Фёдоров:

«Изменения внешности одной из популярнейших ведущих Екатерины Варнавы действительно поражают, поэтому может сложиться мнение, что не обошлось без пластических операций. Так была или нет пластика?

На фотографиях 2005 года лицо Екатерины более округлое с фактурными щечками. Сейчас же лицо стало более вытянутым с заострёнными скулами.

Мы попросили пластического хирурга Павла Фёдорова прокомментировать перемены по внешности Екатерины ВарнавыФото: Личный архив

Большую часть этого эффекта удалось получить, благодаря диете – телеведущая серьезно похудела, что отразилось на лице и на фигуре. Но, возможно, что здесь не обошлось и без небольшой операции - резекции (частичного удаления) жировых пакетов Биша. Эта нехитрая операция позволяет уменьшить объём щечной области, и создать подчёркнутую скуловую область.

На фотографиях 2005 года лицо Екатерины более округлое

Замечу, что операция подходит не всем, так как с годами на лице может проявиться негативный результат. Возможно, что также в скуловой части было выполнено объемное моделирование препаратами гиалуроновой кислоты (филлерами). Так как после похудения, а также с возрастом ткани лица опускаются – только филлерами возможно восстановить, смоделировать необходимые объемы лица, не прибегая к серьёзным хирургическим манипуляциям.

Губам Екатерины была предана фактурность и объём при помощи препаратов гиалуроновой кислоты. Кончик носа стал смотреться немного иначе, что может быть результатом эстетической пластики. Екатерина не пренебрегает услугами косметологов – применяются препараты, улучшающие качество кожи, и инъекции ботулотоксинов в области лба и глаз.

Телеведущая серьезно похудела, что отразилось на лице и на фигуреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никаких омолаживающих операций не было. Хорошо сделанная пластическая операция никогда не оставит след на лице пациента. У Варнавы не было показаний, и незачем делать операции в таком возрасте, когда для бьютификации лица достаточно косметологических методов – если не забывать о правильном питании, режиме и исключении вредных привычек».