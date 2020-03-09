Главный тренер «Спартака»: «Объяснения провала во втором тайме - жёлтые карточки»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сумел выполнить амбициозную задачу, которую сам поставил перед командой - выиграть все оставшиеся матчи. «Спартак» потерпел первое поражение в официальных матчах с начала календарного года. Обидчиком красно-белых стал «Краснодар», который провёл на одну игру меньше всего оппонента - у «Спартака» был кубковый матч против ЦСКА. Хозяевам не помог ни перформанс фанатов: «Игорь Нетто - капитан на все времена» ни антураж матча в стиле 50-х годов.

0:1 на табло - результат не по игре. Опасных моментов команды насоздавали на две игры вперёд. Возможно, виной тому желание обоих коллективов доводить эпизоды «до верного».

Несмотря на то, что «быки» имели в запасе больше дней для отдыха перед матчем в Москве, игра казалась равной. По крайней мере, количество ударов по воротам и с той, и с другой стороны оказалось примерно равным. В стройности цифр выбивались лишь показатели владения мячом - гости заметно больше контролировали мяч, но, стоит заметить, это не показатель класса команды, а стиль игры. «Спартак» остро действовал на контратаках в двух предыдущих матчах, той же философии красно-белые придерживались и в матче против «Краснодара». К слову, достаточно неплохо. Исход матча решил только пенальти, реализованный бывшим спартаковцем Ари на 71-й минуте.

«Спартак» так и не смог реализовать ни один из моментов, а во втором тайме так и вовсе подсели и перестали создавать остроту. Доменико Тедеско объяснил обидное поражение обилием жёлтых карточек игрокам «Спартака»:

«Безусловно, разочарованы. Проиграли незаслуженно. Хорошая была игра и было много моментов для взятия ворот, особенно в первом тайме. После того, как пропустили гол, было уже сложно играть. Огорчили жёлтые карточки, почти все замены обусловлены жёлтыми карточками.

Очень просто было бы сказать, что у нас не было сил. Были силы, играли хорошо. Объяснения провала в втором тайме - жёлтые карточки. Ещенко, Зобнин…

Жиго, а не Кутепова заменили именно из-за жёлтой карточки. В эпизоде с жёлтой Жиго - её не было. После карточки его игра изменилась, потому что любое касание с его стороны - это риск».

Тедеско признался, что после пропущенного гола «Спартаку» было тяжело вернуться, а последние восемь минут так и вовсе «потеряли голову»:

«Я могу вам сказать, что у нас есть план по поводу любой ситуации. Но сегодня во втором тайме так случилось, что мы пропустили, изменили схему игры на 4-4-2 и здесь последние 8 минут игры мы потеряли голову - наш план был нарушен».