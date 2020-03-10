2020-03-09T21:37:17+03:00
Политика

Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда

Станислава Асеева задержали еще в 2015 году. Под видом журналиста он собирал информацию о передислокации войск, фиксировал координаты позиций ополчения и вел проукраинскую пропаганду в интернете - пытался набрать в ДНР сторонников
Дмитрий СТЕШИН
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Станислав Асеев. Фото: скриншот с видеоСтанислав Асеев. Фото: скриншот с видео
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В августе прошлого года шпиона-журналиста приговорили к 15 годам заключения. Статей набрался целый букет - просто шпионаж и подстрекательство к шпионажу, публичные экстремистские призывы, создание экстремистского сообщества…

В декабре его обменяли на пленных ополченцев. Несколько месяцев он молчал, а потом заговорил, сильно огорчив украинцев.

- Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть, - заявил Асеев. И объяснил почему: - Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны на других ценностях, и в школах они изучают подвиги ополченцев.

О том, что таких детей «воспитала» именно украинская армия, обстреливающая Донбасс уже шестой год, журналист умолчал, и так наговорил слишком много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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