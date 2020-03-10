Спасут ли от новой заразы баня, выпивка и табак?

В интернете пошла новая волна мифов о коронавирусе. Один из них основан на том, что при высокой температуре вирус погибает. Хитроумные пользователи принялись обсуждать: а не поможет ли парилка в профилактике простудных инфекций, включая коронавирус?

- Все это заблуждения, - поясняет врач-инфекционист Иван Коновалов. - Эффект бани для профилактики респираторных инфекций не доказан. А в начале болезни высокая температура в парилке повысит нагрузку на организм, который и без того занят борьбой с вирусом. Особенно опасно это для сердечно-сосудистой системы. По той же причине при первых симптомах ОРЗ рекомендуется снижение физической нагрузки. Нередко даже у абсолютно здоровых людей после неадекватной нагрузки (например, в фитнес-зале) на фоне банальной простуды могут возникать осложнения со стороны сердечной мышцы.

Из той же серии заблуждений - употребление крепкого спиртного. «Вирусная инфекция вызывает интоксикацию, а продукты распада алкоголя еще больше усилят ее и могут ухудшить состояние больного. Ряд препаратов, в том числе для снижения температуры, в комбинации с алкоголем могут вызывать серьезное повреждение печени», - предупреждает врач.

На днях мусорные сайты распространили «шокирующее открытие ученых»: якобы риск заражения у курильщиков в 20 раз ниже, чем у некурящих. Однако эксперты Всемирной организации здравоохранения категоричны: курение не только не помогает бороться с COVID 2019, но может причинить вред здоровью.

БУДЬ В КУРСЕ

Для россиян актуальнее всего ВИЧ и туберкулез

- Среди инфекционных заболеваний для России сейчас наиболее актуальны и опасны ВИЧ и туберкулез, - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Растет распространенность штаммов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Из-за этого эффективность лечения остается на достаточно низком уровне. Туберкулез теперь поражает людей независимо от их социально-экономического статуса.

В то же время ВИЧ-инфекция в нашей стране вышла за пределы традиционных групп риска (наркоманы, женщины легкого поведения) и распространяется преимущественно через гетеросексуальные половые контакты, напоминают инфекционисты. Поэтому врачи советуют не пренебрегать тестированием на ВИЧ. Это можно сделать бесплатно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, которые работают в каждом регионе.

Полный список адресов - на официальном портале www.o-spide.ru