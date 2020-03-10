Владимир Мединский: Битва за историю

Новый фронт информационной войны открылся одновременно с развалом СССР. Зачем? Почему? «Империи зла» больше нет! 30 лет переписывания истории заканчиваются тем, что осталось совсем немного времени, и Россию как правопреемницу СССР Запад обвинит в развязывании Второй мировой войны.

Гость Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - экс-министр культуры и помощник Президента РФ, автор многих популярных исторических книг Владимир Мединский считает, что до лживого «момента истины» осталось всего несколько лет. Беседовали с ним главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, спецкор Дмитрий Стешин и радиоведущий Валентин Алфимов.

«Самих себя обвинять трудно»

Разговор начали, как водится, с нашей близкой и далекой родственницы - Польши. Наши чувства взаимны и не охладевают еще со времен Варшавского восстания XIX века, а Второе варшавское восстание во время Великой Отечественной в Польше помнят еще лучше.

Стешин:

- Я всего один раз был в Польше. И вот два первых мною встреченных поляка, говорящих по-русски, вместо «здравствуйте», предъявили претензии за гибель Варшавского восстания, которое Сталин утопил в крови чисто по своей природной жестокости.

Алфимов:

- А ты им что-то ответил?

Стешин:

- Я им сказал, что Красная армия, пока шла от Москвы до Варшавы, очень устала. И ей нужно было отдохнуть. Что еще можно было сказать? Я не историк. Владимир Ростиславович, почему Красная армия не спешила освобождать Варшаву?

Мединский:

- Во-первых, есть огромный массив документов, все они рассекречены и изучены историками-профессионалами. А разговоры о том, как Сталин способствовал поражению польского восстания, - это разговор пропагандистов. Вы сказали, что Красная армия устала, и были недалеки от истины. Красная армия с боями прошла сотни километров и получила мощнейший контрудар немецкой армии.

Алфимов:

- Нашим было не до восстания?

Мединский:

- Ни о каком Варшавском восстании Красная армия не знала. Оно было инициировано польским эмигрантским правительством, сидящим в Лондоне, исключительно с политическими целями - чтобы захватить столицу, снести немецкий гарнизон и встретить Красную армию как полноценный участник переговоров, который якобы контролирует ситуацию в своей стране. Восстание было не подготовлено. Силы немецкого гарнизона недооценены. Ни разведки, ни обеспечения, ничего не было. Зато энтузиазм был исключительно наш, славянский - шапками закидаем. Все участники восстания проявляли удивительное мужество. Но, простите, с голыми руками на эсэсовские танковые части?

Стешин:

- Но почему мы виноваты?

Мединский:

- Если бы Сталин хотел поражения польского восстания, он бы не дошел до Вислы 50 километров. И не предпринимал бы титанических усилий по форсированию реки. А главное - не пытался бы наладить воздушный мост. Красная армия за неделю совершила пять тысяч самолетовылетов на ту сторону. Сбрасывала восставшим полякам вооружение, продукты, патроны, снаряды. Помогали, как могли. Зачем?

Алфимов:

- И кто же виноват в итоге?

Мединский:

- Обвинять полякам имеет смысл только собственное правительство, которое проявило трусость в 1939 году, потом всячески вибрировало между союзниками между 1941-м и 1944-м. И фактически обрекло своих граждан на гибель, спровоцировав это неподготовленное восстание, хотя надо было всего лишь связаться с Красной армией, скоординировать действия и выступить в согласованный момент.

«Виноватые потерпевшие»

Алфимов:

- Почти 80 лет прошло со времен Второй мировой, и такое впечатление, что с каждым годом эти события все актуальнее…

Мединский:

- Сейчас каждый эпизод, который можно вытащить из истории, чтобы обвинить СССР, читай Россию, пускается в ход. Лет 30 назад никому и в голову не могло прийти обвинить СССР в развязывании Второй мировой. Это было за гранью добра и зла. Мы же пострадали больше всех!

Стешин:

- Это же из книжки Суворова-Резуна, которая огромным тиражом вышла в начале 90-х.

Мединский:

- В этот момент ее автор славно жил в Лондоне. Финансировался понятно кем… Небесталанный человек. Мастер передергивания. У нас в разведшколах плохо не учили.

Стешин:

- Просто помню, как на мой юношеский неокрепший мозг книжка подействовала…

Мединский:

- Да, взрывала мозг: Сталин, зная об агрессивных планах Гитлера начать летом 41-го года наступление на СССР, готовился к контрудару. Или даже опережающему.

Стешин:

- Но в этом есть некая логика!

Мединский:

- Все, что пишет Суворов, не подтверждается ни одним историческим документом, ни одной телеграммой, ни одной справкой. Это просто высосанная из пальца фантазия.

Но Суворов-Резун начинал с этого. А заканчивается это сегодня тем, что ищут вину России, СССР в развязывании Второй мировой. Это уже позиция государственных деятелей, государственных институтов Европы.

На церемонию поминовения жертв Холокоста в Освенциме пригласили всех, даже потомков создателей этого концлагеря, а про Россию, освободившую лагерь, забыли.Фото: ТАСС

«Холокост спровоцировал СССР»

Мединский:

- Если вы посмотрите действо, которое происходило в Аушвице к 75-летию его освобождения, там было руководство Польши, Владимир Зеленский, ряд других политиков Европы. Нас, понятно, «забыли позвать». Уже пробрасывается история, пока общими словами, но, поверьте, скоро это будет прямое обвинение, что, по сути, Холокост спровоцировал СССР.

Алфимов:

- Это-то как возможно?

Мединский:

- Ваши коллеги уже пишут, что Сталин начал войну одновременно с Гитлером, напав на Польшу. И жестоко подавлял какую-то там инакомыслящую еврейскую оппозицию, которая бежала из Польши на восток. Кстати, все, кто сбежал, все и спаслись. С другой стороны, Сталин так подтолкнул Гитлера к Холокосту. Я делаю прогноз. Еще чуть-чуть - и мы будем не только страной, спровоцировавшей Холокост, мы будем теми, кто его осуществлял! Это правило окон Овертона - знаменитая американская теория, когда забрасывается в общественное сознание какой-то абсурд, дальше он мусолится, отступает на полшага, а потом вроде как это общее место. Забрасывается сразу следующий, еще более абсурдный. И тогда уже первый кажется не таким и нелепым.

Стешин:

- В 1960-х в Англии геев лечили электричеством и гомосексуализм считался болезнью. Сейчас за такое публичное высказывание в Англии если не посадят, то оштрафуют…

Что можно забыть, а что обязательно помнить?

Сунгоркин:

- Я был под большим впечатлением, посмотрев музеи оккупации во многих наших бывших республиках. В Риге, в Тбилиси очень богатые музеи. Если не знаешь фактов, не жил в СССР, то вся история Грузии, например, или Прибалтики - это лагеря, аресты и больше ничего. Ни студий «Грузия-фильм» и «Эстония-фильм», ни культуры, ни промышленности, ничего. Просто ничего. Туда школьников водят с таким изощренным цинизмом. Можно заглянуть лет на десять вперед и сказать, до каких чудес дойдет эта псевдоистория?

Мединский:

- Я десять лет назад, когда написал книгу «Война и мифы СССР», сделал там прогноз, который мне тогда казался радикальным. А, по сути, сбывается все, что я написал. И обвинения СССР в развязывании Второй мировой, и обвинение в оккупации Восточной Европы, и обвинение в начале войны с Японией...

Сунгоркин:

- Лет через десять выяснится, что атомную бомбу на Японию США сбросили по нашей просьбе… Или, может, даже мы ее сбросили?

Мединский:

- Главная задача американцев была, конечно, остановить СССР. До этого они вместе с англичанами применяли методы тотальных бомбардировок с не менее страшными последствиями - в Дрездене, в Гамбурге, во Франкфурте. А на днях будет отмечаться 75 лет малоизвестному факту бомбардировки Токио американцами в марте 1945-го. Там был напалм. И система зажигательных бомб. Токио - это деревянный город. Понятно, что никаких там воинских частей не было. Основная задача была вызвать огненный шторм, когда движущиеся одна за другой лавины огня высасывают кислород, воздух. И создается чудовищная температура, как в мартеновской печи. И по сей день неизвестно число погибших от бомбардировок в Дрездене, Франкфурте. Я недавно слушал лекцию одного уважаемого историка, который излагал популярную точку зрения, что Дрезден бомбили по просьбе советского командования. СССР просил союзников помочь в разрушении транспортных артерий, а Дрезден - крупный транспортный узел. Но бомбили-то не вокзал. Сожгли заживо город.

Алфимов:

- Почему ни немцы, ни японцы не предъявляют англичанам, американцам претензии за эти варварские уничтожения?

Мединский:

- Потому что они сегодня союзники. А мы не предъявляли претензии полякам никогда за садизм по отношению к пленным красноармейцам в 1919 - 1920 годах. А это был, по сути, акт геноцида. И смертность в польских лагерях для пленных красноармейцев достигала 50 и больше процентов за зиму. Но мы про это забыли, пока был Варшавский договор, пока мы были братья по оружию. Поэтому что мы от них хотим сейчас? Они, как и немцы, японцы - очень зависимые от США государства, особенно в военном отношении.

«Самая секретная и кровавая битва»

Сунгоркин:

- Есть какие-то исторические документы, которые, на ваш взгляд, надо бы ввести в оборот?

Мединский:

- Я бы с удовольствием почитал рассекреченные документы по перелету Рудольфа Гесса в Великобританию. Активнейших участников нацистского уничтожения миллионов людей, практиков геноцида. Напомню, Гесс в мае 1941-го был арестован в Англии, куда он прилетел якобы сам, по своей инициативе.

Гитлер тут же открестился от него, объявил его полусумасшедшим. Чисто случайно второй-третий человек в партии садится за штурвал самолета (даром что военный летчик) и летит в Великобританию, находящуюся в состоянии войны с гитлеровской Германией, где пытается начать переговоры с высшим истеблишментом Британской империи. Он был арестован в итоге и пробыл в тюрьме, если мне память не изменяет, до конца 80-х.

Сунгоркин:

- До смерти.

Мединский:

- Он прожил очень долгую жизнь и как-то очень неожиданно скончался буквально за несколько дней до своего планового выхода из тюрьмы. Сидел в одиночке. Почему его дело сначала было засекречено на 50 лет, и затем продлено, по-моему, еще на 50 лет? Что мог рассказать Гесс, выйдя из тюрьмы в свои почтенные 90 лет? Я специально забрасываю удочку любителям истории.

Я бы с интересом почитал засекреченные американские документы времен Штирлица о секретных переговорах между эмиссарами США и Великобритании…

Сунгоркин:

- Они тоже не рассекречены?

Мединский:

- Переговоры были, это общеизвестно. Юлиан Семенов описывал реальные события по тем крупицам знаний, к которым он получил доступ. А остальной массив документов вокруг этого не рассекречен. О чем они там пытались договориться за спиной СССР? Почему после официального заявления нашей страны, что мы знаем об этих переговорах, они немедленно были прекращены?

Стешин:

- Предположу, что планировалась операция «Немыслимое» - нападение бывших союзников на СССР. В 1945 - 1946 годах взятых в плен немцев союзники не распускали, накапливали в лагерях.

Медицинский:

- Да, не распускали, хранили немецкое оружие на складах.

Стешин:

- А что у нас пока не рассекречено?

Мединский:

- Многие документы военной прокуратуры, военные уголовные дела, потому что они затрагивают интересы прямых потомков.

Архив Минобороны очень активно работает. Недавно опубликованы документы о взятии Будапешта 75 лет назад. До сих пор спроси человека на улице: какая самая кровавая битва 1945-го? Что вам ответят? Штурм Берлина, наверное. А самая кровавая битва была за Будапешт. Это одна из последних надежд фюрера, где он собирался переломить ход войны. Основная цитадель гитлеровцев находилась на холме - крепость, которая контролировала весь город, обстреливала сверху. И есть известная история. Наши кликнули добровольцев. Вызвалось, по-моему, около 30 офицеров-разведчиков, которые, как ниндзя, в черном ночью по отвесной скале, потом через стены проникли в эту цитадель и обеспечили ее почти бескровное взятие.

Имена тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза за взятие Будапешта, были выбиты где-то там золотыми буквами на постаменте. Когда я был в Будапеште, мне показывал венгерский гид: «Вот здесь были их имена». Я говорю: «А где они сейчас?» - «Сейчас стерли». Можете себе представить, сколько мирных жителей Будапешта остались живы благодаря этим людям? Но их имена, золотые буквы отодрали.

Эпоха исторических «открытий»

Стешин:

- На каких фронтах в ближайшие годы будут воевать российские историки? У нас привычные польско-украинский, курильский фронты. Возможно ли обострение в Баренц-регионе, особенно с запуском Севморпути?

Мединский:

- Обязательно. Значение Севморпути всерьез сейчас обсуждается уже не футурологами, а экономистами и технологами, российский приоритет над Севером будет, безусловно, оспариваться. Мы с вами узнаем, что Архангельск основали не наши люди в XVI веке, а какие-нибудь викинги. Что Беринг, Челюскин, Лаптев, Колчак были польскими подданными. И вообще челюскинцы - это американцы, которых сталинский режим специально держал на льдине. Поверьте, вокруг этого начнется страшнейший поток информационной войны…

Сунгоркин:

- …«исторических открытий».

Мединский:

- Да. Потому что, если говорить серьезно, никого в политике история не интересует. В политике история - это повод, твердое место в этом болоте, оттолкнувшись от которого можно запрыгнуть на следующую позицию. История - и есть политика, опрокинутая в прошлое, как цинично говорил большевистский академик Покровский.

Посмотрите, что происходит на Украине. Примерно 1 миллион 200 тысяч украинцев погибло в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной. Две тысячи украинцев - Герои Советского Союза. Мы когда-то отличали, что ли, Кожедуба от Покрышкина? Кожедуб - украинец, Покрышкин - русский. В высшем генералитете - там каждый третий был с Украины. Правда, вряд ли он тогда считал себя этническим украинцем, все мы были русские люди, мы ведь единый народ. Разные этносы одного великого народа. То, что в школах на Украине запретят русский язык…

Сунгоркин:

- Невероятно.

Мединский:

- Абсолютно. День Победы, если честно, они отменили несколько лет назад, еще при Порошенко. Он не отменен официально…

Там так сделано. Два дня отмечается - 8-е и 9-е. 8-е - это День примирения (или памяти). А 9 мая тоже выходной, но все государственные мероприятия проходят 8 мая. Вот такой крен.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дудь и Пикуль - большая разница

Алфимов:

- Мы говорим сегодня о фальсификации истории. Давайте вернемся в современность. Что вы думаете о работах Юрия Дудя? Как вы считаете, присутствует ли фальсификация истории в его фильме про Колыму?

Мединский:

- Я фильм про Колыму знаю по отзывам и рецензиям, сам фильм не смотрел (не успел, честно говоря).

Алфимов:

- Посмотрите?

Мединский:

- Посмотрю обязательно. Из того, что я читал про этот фильм, могу сказать вот что. Во-первых, Дудь - журналист. И относиться к его фильму надо как к работе журналиста, непрофессионала в этой теме. У него там много эмоций. Если кого-то заинтересовала тема репрессий, ГУЛАГа,

Колымы, и они после этого возьмут в руки не только Дудя, Солженицына, Шаламова, но и документы, статистику, от этого все только выиграют. К этому фильму надо относиться как к эмоциональному продукту, но никак не истине в последней инстанции.

Стешин:

- Я бы его с Пикулем, может, сравнил, хотя мне Дудь неприятен. Пикуль допускал много исторических ошибок, но он сработал как популяризатор истории.

Мединский:

- Абсолютно другая история. Я хорошо знаком и с творчеством Пикуля. Очень правильное замечание, Дмитрий. Все мы выросли на Пикуле. Ведь он пытался найти в нашей истории славное, героическое, достойное восхищения и подражания. На книгах Пикуля многие шли, поступали в нахимовские училища, в армию, пытались изменить мир к лучшему. Это просто совершенно другая поэтика, чем у авторов, которые ищут проблемы. Это тоже должно быть, надо вскрывать язвы и так далее. Просто Пикуль и Дудь - это разные вселенные совсем.