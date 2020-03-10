Лариса Голубкина: Мне уже нельзя носить глубокое декольте

Лариса Ивановна планирует встретить свой день рождения в подмосковном санатории.

- Буду сидеть на балконе, размышлять о жизни. Дальше как пойдет, - поделилась ближайшими планами артистка. - Я принадлежу к тому большинству женщин, которые к своему дню рождения относятся, мягко говоря, спокойно. Да и что праздновать?

Так сложилось, что с середины января я почти не выхожу из больницы. После лечения перебралась в санаторий. Мне проводят разные процедуры, я дышу свежим воздухом.

- Говорят, актеров лечит сцена...

- Для меня каждый выход на сцену до сих пор стресс, целое событие. А сейчас еще во мне внутренняя смута появилась - со сцены могу только от себя говорить (в Театре Российской армии идет моноспектакль «Лариса Голубкина. Заплатки». - Авт.). Все остальное, когда играешь другого человека, мне кажется искусственным и фальшивым. Актерская профессия довольно ограниченная. Ты все время находишься в тисках чужого материала. Драматический театр - это душевное раздевание, своего рода стриптиз, а в моем возрасте уже нельзя сильно «оголяться» - ни в прямом, ни в переносном смысле. Нельзя носить глубокое декольте. Матом ругаться нельзя или дербалызнуть стакан водки... Но приходится зарабатывать деньги.

Лариса Ивановна планировала встретить свой день рождения в подмосковном санатории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вас эта тема волнует?

- В том-то и дело, что я совершенно не материальный человек, иначе бы сейчас была в полном порядке. После выхода «Гусарской баллады» мне Людмила Зыкина сказала: «Девочка моя, все надо делать по кровавым следам». То есть пользоваться моментом, когда тебя знает вся страна. Например, Новый год в 1964-м я встречала вместе с Хрущевым и членами правительства. Потом Хрущева сняли, пришел Брежнев. И я тоже была в первых рядах на разных официальных мероприятиях. Но моментом не воспользовалась. Никогда ничего не просила для себя. Однажды на банкете сидела рядом с министром обороны СССР Андреем Антоновичем Гречко. Была я и еще одна актриса, которая что-то шептала ему на ухо. После этого министр меня спросил: хочу ли и я тоже машину? Я сказала, что не хочу. Он: почему? «Потому что нет денег», - сказала я. Он спросил, какая у меня зарплата. Сто рублей. Гречко уточнил: «100 рублей в день?» Нет, в месяц. И разговор как-то сразу растаял в воздухе... Я не очень практичный человек.

«Получилась бы неплохая доярка»

- Вы могли бы спрятаться за спиной любимого мужчины…

- Моя семейная жизнь закончилась с уходом Андрея Миронова. После него я уже не вышла замуж. Не потому, что не встретила никого лучше. Просто так сложилась жизнь. Не могу похвастаться любовными романами, тем более что в моем возрасте об этом и говорить неприлично.

- Если бы не актрисой, кем бы стали сейчас, будь у вас такой выбор?

- Недавно смотрела телепередачу к 100-летию писателя Федора Абрамова. Показывали деревню, где он вырос. Коровы, настоящая деревенская жизнь. Мне вдруг захотелось пожить в этих крестьянских угодьях. Под Зарайском, на родине моих предков, которые были купцами, до сих пор есть Голубкинский лес. Есть церковь, которую купцы Голубкины построили. У них были сады, огороды - тем и кормились. И я вот подумала: может быть, из меня получилась бы неплохая доярка?

У меня ведь не было больших актерских амбиций. Правда-правда… Если бы не «Гусарская баллада», из меня бы вообще ничего не получилось. К себе у меня много претензий. Я была так воспитана строгими родителями: надо быть скромной, не лезть в бутылку. И я была очень чувствительна к чужому мнению. Это одна из грубейших ошибок, как теперь понимаю.

В музыкальной кинокомедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» Лариса Голубкина снялась в 22 года (справа ее партнер Юрий Яковлев). И сразу прославилась на весь Советский Союз. Фото: Кадр из фильма.

К тому же у меня не было фанатичного отношения к актерской профессии - например, как у Владимира Михайловича Зельдина. Если, допустим, вместо «Здравствуй, Петя!» я говорила «Петя, здравствуй!», он меня мог убить. Он все четко знал, помнил, у него все было рассчитано. Это такое особое природное качество. Если его нет, и не надо выходить на сцену.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Лариса ГОЛУБКИНА родилась 9 марта 1940 года в Москве.

В 1959 году окончила Московское музыкальное педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Во время учебы начала сниматься в кино, блестящим дебютом стала комедия Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После окончания ГИТИСа Лариса Голубкина становится актрисой Центрального театра Российской армии. Была супругой актера Андрея Миронова. Дочь: актриса Мария Голубкина. Внуки: Анастасия и Иван.

5 лучших фильмов:

«Гусарская баллада»

«Сказка о царе Салтане»

«Освобождение»

«Бенефис»

«Трое в лодке, не считая собаки»