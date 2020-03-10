Вдова Магомаева Тамара Синявская: В мягком и несуетном движении Биковича есть некое сходство с Муслимом...

Мог ли представить азербайджанец Муслим Магомаев, что его сыграет серб Милош Бикович, воплотивший до этого образ русского холопа? А вышло именно так. Невероятное врожденное внешнее сходство со звездой эстрады Бикович попробует наполнить драматизмом и детскостью, которую Муслим Магометович, по словам актера, сохранил внутри до конца дней. Вдова певца Тамара Синявская (звезда Большого театра с 60-х по 90-е) оказалась не против.

- Как вы отреагировали на новость о съемках сериала про Муслима Магометовича?

- Неоднозначно. Сначала замирание сердца, потом небольшой испуг, а потом включился разум.

Муслим Магомаев.Фото: YouTube

- Как вам Бикович? В России он суперзвезда.

- Мне показалось, что из всех актеров этот молодой юноша больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна.

- Вас в сериале играет Ирина Антоненко, «Мисс Россия-2010». Вы же утверждали актрису?

- Не могу сказать, чтобы я долго определялась с этим. Посмотрела несколько вариантов мизансцен с актерами. И по тому, как Милош и Ирина взаимодействовали между собой, я поняла, что при определенной работе, вполне возможно, что-то получится. Кроме того, я была приглашена как консультант, подкорректировала определенные моменты, события, даты, моменты появления друг друга в наших жизнях. Даже какие-то обороты речи.

- Вы допускаете, что эта картина повлияет на молодое поколение и откроет им музыку Магомаева?

- Совсем недавно в Фонд Муслима Магомаева обратился мальчик, которому 10 лет. И что он поет? «Синюю вечность». Понимаете? Это о чем говорит? Муслим оставил глубокий след на несколько поколений. Очевидно, что культурологическое значение Муслима Магомаева имеет определяющее значение для каждого из нас - это что-то на уровне культурного кода.

Тамара Синявская.Фото: YouTube

- Тамара Ильинична, вы ревновали Муслима к той любви, которую испытывал к нему весь СССР?

- Я? Ревновала? Я его просто любила и люблю. Я - отдающая любовь, но не ревность. Я приходила специально на его концерты и сидела в зале вместе со всеми. Впрочем, как и он приходил ко мне на спектакли. Мы жили немножко в другом измерении. Во всяком случае друг с другом.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Кто поет?

- В вокальных сценах я, конечно, не пою, - объясняет Бикович. - В фильме будет звучать фонограмма голоса Муслима Магомаева. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева.

О чем сериал?

После триумфальной победы на международном конкурсе в польском Сопоте Муслим Магомаев получает предложение дать несколько концертов в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». О переговорах с французами становится известно в Москве: министр культуры СССР Екатерина Фурцева готова отпустить Муслима в Париж под личную ответственность - при условии, что он будет соблюдать правила пребывания советских артистов в капстранах и не отойдет от репертуара, утвержденного Минкультом. Магомаеву такие условия кажутся чрезмерно жесткими, он уже готов отказаться от Парижа, но случай меняет все. В гримерке телецентра Муслим знакомится с оперной певицей Большого театра Тамарой Синявской. Узнав, что Большой также собирается с гастролями в Париж, Магомаев дает согласие на поездку…

Первый канал. «Магомаев». Понедельник - четверг 21:30.