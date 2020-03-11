Какой мусор можно переработать в России, а какой пока нельзя

Справочник «Что куда сдавать на переработку» на страничке проекта «Собиратор» обновился до 100 категорий вещей, которые можно сдать для массовой переработки.

В первый раздел входит вторсырье, для которого синие контейнеры установлены во дворах Москвы и Подмосковья в рамках правительственного проекта по сбору мусора, стартовавшего с 1 января 2020 года. Это макулатура, стеклянная тара, жесть, алюминий, ПЭТ-бутылки, флаконы. Также к первой категории отнесены пищевые отходы, возможность приемки которых,однако, пока что ограничена наличием соответствующих пунктов.

Ко второму разделу экологи отнесли виды упаковки, принимаемую на переработку в других местах: тетрапак, пластиковые и бумажные пакеты, фольгированная упаковка, пенопласт, фольга, упаковка от яиц, трубочки для напитков, деревянные изделия.

В третий раздел попали опасные отходы, утилизация которых возможна только в специальных пунктах приема. Это батарейки, лампы, шины, зажигалки, ртутные градусники, огнетушители, автомобильные аккумуляторы, аэрозольные баллончики, электротехника, картриджи, лекарства.

В четвертом разделе собрали вещи, которые можно отдать на благотворительность, такие как одежда и обувь, книги, зонты. Также в этом разделе зубные щетки, кофе-капсулы, фильтры для воды и т.п. Эти вещи также могут быть переработаны, однако принимаются не везде.

В пятый раздел каталога вошли предметы, массовая переработка которых пока что невозможна в России или стоит очень дорого, а также чью загрязненность сложно проконтролировать. Это бумажные стаканчики, бахилы, подгузники, прокладки, туалетная бумага, влажные салфетки, косметика,нижнее белье, колготки, жвачка, пачки сигарет и окурки, тюбики от кремов и зубных паст, файлы для документов и пр.

«Список вещей подходит для жителей всех городов России, так как описывает упаковку по принципу 3R и дает ссылки на пункты приема по всей стране», - отмечается в сообщении «Собиратора».

Отдельно в справочнике отмечены предметы, которые не принимаются для переработки, но могут использоваться повторно. Например, посуда, очки, одеяла и подушки, игрушки, спортинвентарь, сумки, мебель, стройматериалы.

Напомним, ранее «Собиратор» сообщил о расширении экоцентра на Кавказском бульваре в Москве. Новая точка приема позволит принимать на переработку до 100 категорий отходов. Благодаря расширению значительно увеличится зона «Полезного магазина», где продаются экотовары, а также зона приема вторсырья.

«Собиратор» — проект московского отделения движения «РазДельный Сбор», в основе которого лежит волонтёрское движение, занимающееся решением проблемы отходов и развитием культуры ответственного потребления с использованием бизнес-инструментов для решения экологических проблем.