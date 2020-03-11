Сидите дома! Ариведерчи...

Мы оказались в «красной зоне»*. Поехать погулять на озеро семьей теперь нельзя - штраф. И даже не семьей. Любой человек должен иметь серьезную причину, чтобы выйти на улицу. Рабочие фабрик, сотрудники магазинов должны ездить, имея при себе бумажку от работодателя. Коммерсанты-частники тоже при себе должны иметь какую-то бумажку, иначе штраф. В супермаркет за продуктами можно ходить по одному. Всей семьей нельзя. В аутлет - забудьте. Для кого открыты бары до 18.00, непонятно. В госпиталях не хватает аппаратов искусственного дыхания. Приоритет отдают тем, кто моложе. Если подключен 90-летний и привозят 80-летнего, то отключают первого. В госпиталях жуткая нехватка медсестер и врачей, а волонтеры сливаются под любым предлогом. Последние годы расходы на здравоохранение резали как могли и как не могли, ведь африканские беженцы были важнее. Ну вот результат теперь.

Напряжение и психологический террор, который создан вокруг всего этого, страшнее любого вируса. Это длительный стресс, который потом будет иметь куда более длительные негативные последствия, выливаться в психосоматику...

*Так в Италии называют регионы, которые закрыты из-за коронавируса.