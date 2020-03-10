"Она мстит за плохие оценки": Школьница избила дочь учительницы за двойки

Настоящая война развернулась в одной из школ города Одинцово Московской области. 15-летняя ученица Наташа В.* устроила "кровную месть" своей преподавательнице английского языка из-за плохих оценок.

Началось все год назад. По словам педагогов, Наташа не самая прилежная ученица. Девочка регулярно прогуливает школу, пропуская уроки и важные контрольные. Учительница английского языка не стала с этим мириться и "вытягивать" четвертные оценки Наташи. Школьнице сулила двойка за год и как следствие - второй год обучения в том же классе.

Родители Наташи уговорили педагога позаниматься с девочкой дополнительно, давать больше заданий и тестов, чтобы у нее был шанс перейти на следующий год. Учительница согласилась и помогла школьнице перейти в следующий класс, но Наташа затаила на преподавателя обиду.

"Отомстить" она решила через 14-летнюю дочь педагога Татьяну, которая учится в этой же школе, но на класс младше. Сперва Наташа просто задирала Таню словами, но позже ситуация усугубилась и школьница начала нападать на девочку.

«В одну из таких потасовок Наташа не рассчитала силы и сильно избила Таню, которая уже не могла скрывать от матери нападений. Учительница сразу отправилась вместе с дочерью в больницу, где врачами были зафиксированы побои и тупая травма живота. С этими документами педагог пришла в полицию и написала заявление,» - рассказал KP.RU источник, близкий к ситуации.

Но на допросе Наташа заявила, что сама стала жертвой избиения. По словам школьницы, после конфликта, учительница набросилась на нее. Также Наташа утверждает, что преподаватель в этот момент была в нетрезвом виде на рабочем месте, хватала ее за руки, таскала по коридору, била и оскорбляла.

Эту версию девочка активно распространяет по школе среди детей. Оскорбленная слухами, учительница написала еще одно заявление - на этот раз за клевету. Правоохранители проводят проверку и разбираются в этой истории.