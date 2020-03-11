2020-03-10T15:01:20+03:00
Анекдоты

Похищение Джонни Деппа

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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В интернете можно найти сообщества, где желающие описывают случаи из жизни. Рассказывают то смешные, то грустные, то странные вещи.

* * *

«Папа решил выпустить хомяка на стол побегать. Хомяк от счастья сначала очумел, потом начал прогрызать пакетик с сухим квасом. Папа его отогнал, и тогда хомяк побежал к салфеткам, взял одну, запихнул ее целиком в рот, но она не влезала, и поэтому кусочек торчал. Папа поржал над этим и запустил хомяка обратно в клетку, где хомяк первым делом забрался в свой домик, вынул салфетку из своих щек, расправил ее, накрылся ею и уснул».

* * *

«Периодически слышу из-за стены в комнате, как щелкают какие-то тумблеры, работает и гудит какое-то оборудование, болтают и смеются люди. Можно было бы списать на плохую звукоизоляцию, но проблема в том, что живу в частном доме и за этой стеной - пустая улица...»

* * *

«Развелась с мужем и тут же пошла к подруге отмечать новое обретение свободы. Полночи под алкоголь перемывали кости бывшему. Я рассказывала, как он четыре года пил мою кровь, а она сочувствовала и поддакивала. Дня через три приезжаю на репетиторство к школьнику в дом напротив подруги, а на парковке замечаю машину бывшего. Сначала не придаю этому значения, но пока поднимаюсь до квартиры школьника, накручиваю в мозгу все так, что начинают дрожать коленки. Захожу в квартиру, прошу у папы мальчика разрешения посмотреть в окно и вижу: бывший стоит на балконе подруги по пояс (а на улице холодно) голый и курит, через мгновение появляется она сама в полурасстегнутом халате и начинает к нему ластиться. Вот и все 22 года дружбы и поддержки...»

* * *

«Обычно русских кошек люди подзывают на кис-кис-кис. Я переехала жить во Францию, и тут кошек подзывают, как собак. То есть складывают губы трубочкой и чмокают. И кошки ведутся на этот собачий клич, подбегают, ластятся. Мое самое большое потрясение жизни за границей».

* * *

«Единственное, что я украла за всю свою жизнь, - это картонного Джонни Деппа из кинотеатра».

* * *

«Всегда при встрече с папой невольно сравниваю себя с ним. Фигура, ноги, пальцы, нос, манера поведения. Как это вообще возможно: быть маленькой женской копией мужчины...»

С сайта https://vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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