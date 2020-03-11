Как бывший чиновник решил засадить кедрами всю Россию и что из этого вышло

На его труды, наконец, обратили внимание на федеральном уровне - министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил подчиненным помочь проекту кедровода-любителя. И корреспондент «Комсомолки» снова отправился в гости к Санжарову. На этот раз - в Калининградскую область, куда он ради дела своей жизни переселился с другого конца страны - родного Сахалина.

«По миллиону саженцев в год сажал бы!...»

-…Смотри, какая красота, а! - 65-летний Иван Санжаров восторженно ходит от грядки к грядке, которые занимают весь его нетипичный огород: в отличие от банальной петрушки-укропчика здесь дружной порослью всходят молодые саженцы кедров, - кедрят, как он называет их любя. У каждой зеленой дорожки таблички: на этой 8 тысяч, на этой - 12 тысяч, на той- уже 14 тысяч. А вон там, подальше, рядами торчат молодые пихты (сибирские и корейские), амурский бархат, тис, можжевельник, лиственница… В парнике возятся помощники в куртках с надписью «Кедры России», выбирая из здоровенных ведер проросшие орешки. Санжаров бережно отщепляет скорлупки недавно взошедших деревьев и с гордостью говорит, что только сегодня высадили еще 30 тысяч орешков, которые через пару-тройку лет можно будет пересаживать на постоянное место жительства.

Там на горизонте власти предложили Ивану Ивановичу еще 11 гектаров под новые питомники.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Иван Иванович зовет на чай в новенький дом. Чтобы построить его, он продал все на малой родине.

- Не жалеете, что переехали?

- Да ты что! - восклицает он. - За 9 лет на Сахалине я вырастил 80 тысяч кедров, а здесь за два года - более 600 тысяч! Я бы по миллиону кедров в год высаживал, если бы меня сразу поняли!..

На Сахалине для него не нашлось свободного гектара

Об экологической драме Ивана Санжарова «Комсомолка» писала два года назад (читайте на сайте kp.ru статью «Страна одна, а чиновники в ней такие разные: почему мужику не дали засадить кедрами Сахалин, а в Калининграде - упрашивают»). Коренной сахалинец успел поработать и вице-мэром Курильска, и начальником отдела мониторинга санитарного состояния Южно-Сахалинска, где вдруг увлекся кедрами. На свои деньги покупал орешки и экспериментировал, высаживая их на острове и делая нечаянные открытия, которые поражали бывалых кедроводов: у него шишки завязывались уже на трехлетнем растении, тогда как обычно для этого минимум 13 лет надо.

На память о Сахалине калининградские друзья подарили ему скамейку.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Хобби переросло в целый проект. Пенсионер мечтал превратить Сахалин и Курилы в кедровый край, для чего написал настоящую программу. Дело было за малым: на даче саженцы уже не помещались и энтузиаст попросил у властей выделить 1 гектар земли под питомник, где он лелеял бы свои кедры, а потом раздавал бы всем желающим… Однако ему в этом было отказано. Мол, законы не разрешают сажать, что попало, в лесном хозяйстве. Хотя про лес он и не заикался.

- Я просил дать любую землю, а они, похоже, увидели слово «кедр», соотнесли его со словом «дерево» и передали письмо в минлесхоз, - вспоминает Санжаров, как он утонул в сугробах сахалинского непонимания.

Огорчения добавили и соседки по даче, которым чем-то помешало его увлечение и через суд лишили его части участка.

Но худа без добра, как известно, не бывает.

Честное слово

История к тому времени стала медийной и Санжаров очень удивился, когда ему позвонили с другого конца страны - Калининградской области. Изумился еще больше, когда звонивший от имени главы Зеленоградского района пригласил продолжать проект уже на калининградской земле! Пообещав и гектары в нужном количестве выделить и любую другую помощь! Причем, на основании тех же федеральных законов, на которые ссылались сахалинские власти.

Санжарову постоянно звонят со всех концов России — просят выслать саженцы кедров, которыми они облагородят свои города и поселки.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Ну вот почему так: страна одна, а чиновники в ней такие разные? - недоумевал Иван Иванович, засобиравшись в дорогу.

Тут и сахалинские власти заинтересовались проектом, предлагая остаться, но было уже поздно:

- Я же сам чиновником был, - объясняет он. - И не понимаю, как это - дать обещание калининградцам и не выполнить его? Никаких расписок не было - просто честное слово.

Многие его знакомые не верили: не блефует ли? Да и возможно ли это в пенсионном возрасте - все бросить и поменять место жительства? Но кедровик-затейник оказался крепким орешком, распродал имущество и вскоре перевез семью на другой конец страны.

Больше 20 регионов готовы высаживать

Сегодня в хозяйстве Ивана Санжарова - 5 гектаров земли, засаженных кедрами и другими деревьями. Теперь это настоящий проект, с собственным сайтом, координаторами-волонтерами, которые непрерывно звонят ему, пока мы обходим территорию. Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Тула - все они просят саженцы кедра, чтобы облагородить свои города и поселки.

- Уже больше 20 регионов готовы их высаживать! - глаза Санжарова горят, когда он рассказывает о региональных добровольцах. - По тысяче штук отправлю им этой весной, еще по 10 тысяч осенью! Людей пробуждается все больше и больше, на такие объемы нашей с женой пенсий уже не хватало, но, слава Богу, спонсоры нашлись! Их деньги помогут содержать и региональные проекты.

Подключились и блогеры. Одна из них даже перечислила Ивану Ивановичу на выращивание саженцев почти 2 миллиона рублей, пообещав своим подписчикам раздать по саженцу кедра. Кроме того, проектом заинтересовался крупный нефтепереработчик, который готов поддержать филиал в Башкирии.

- А им-то это зачем?

- Так они понимают свою ответственность за сохранение природы, - передает их слова энтузиаст. - Уверен - подтянутся и еще. Тем более сейчас!

Конкретика уже есть!

- Если у нас такие «звездочки» где-то рождаются, надо, чтобы мы их видели, если их не видит региональная власть! - наставлял подчиненных министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании, которое состоялось буквально на следующий день после знакомства с Санжаровым. Министр и кедровик-затейник накануне встретились в эфире «Первого канала».

- Поддержка будет? - вопрошал у Кобылкина ведущий.

- Вы что, думаете, я просто так ему поаплодировал? - намекнул глава природного министерства.

- Слов нет, одни эмоции, - говорит Санжаров. - Я увидел, что кедры нужны не только мне, но и нашему государству. Я подробно рассказал о наших планах создать питомники в регионах, о структуре. И он дал поручения Рослесхозу в рамках нацпроекта оказать содействие нашей кедровой программе. За 2018-2019 годы площадь лесов уменьшилась на 2 миллиона гектаров, еще 33 миллиона га нуждаются в восстановлении, и мы здесь пригодимся стране! Понимаю, что это будет не сразу, нужны согласования и дорожная карта. Но уже от того, что меня поддержали на таком уровне, аж дух захватывает! И конкретика уже есть!

В честь первого спонсора он установил вот такой памятный камень.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Нужен контроль, но не сплошные запреты»

- Это тот случай, когда такие проекты представляют обоюдный интерес для государства и создателей питомников, - подтверждает директор калининградского филиала Рослесозащиты Сергей Шепелев. - У нас за последние годы разрушена система лесного хозяйства, не хватает профессиональных кадров, а охрана леса фактически доверена тем, кто его вырубает. Формально арендаторы вроде как обязаны восстановить за собой делянки, но они не выращивают саженцы, а Санжаров делает это. Почему бы им в таком случае не покупать растения у Ивана Ивановича? Мы со своей стороны уже работаем над тем, чтобы выдать ему необходимые санитарные освидетельствования, подсказываем, где можно взять сертифицированные семена, чтобы сюда не пришла зараза в виде болезней и вредителей.

- Это как раз то, чего опасались сахалинские чиновники, запретив ему высаживать кедры в лесах…

- Для этого нужен контроль, а не сплошные запреты!

- Согласен! - пожимает ему руку кедровик-затейник. - Что за мной в этом году?

- Дуб, ясень…10 миллионов саженцев надо!

- Готов! - берется Санжаров.

- А еще, Иван Иванович, смотри, что я придумал - создать испытательный питомник с твоими кедрами, чтобы наши спецы несколько лет наблюдали за деревьями.

- Я — за! снова загораются глаза Ивана Санжарова, который мечтательно поглядывает на горизонт - там местные власти предложили ему взять еще 11 гектаров под новые питомники…

Помощники в куртках «Кедры России» готовят проросшие орешки кедров к высадке.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Ничего не изменилось, грозят изъять еще 65 гектаров...»

В связи с этим мы не могли не вспомнить еще одну историю, приключившуюся с отставным офицером-подводником Олегом Егоренковым («Парадоксы русской жизни: чем меньше на селе остается хозяев - тем больше их наказывают»).. Тот когда-то скупил на родине отца в Смоленской области почти 300 гектаров земли, на которых пытался устроить питомник по выращиванию редких дальневосточных растений, от того же кедра - до лимонника китайского. Причем, в естественных условиях - втыкал семена прямо в траву. Однако местные чиновники усмотрели в этом «необработку» и через суд стали отнимать участок за участком. Парадокс в том, что охотников до отнятой земли здесь особо нет, а в этом районе поросли деревцами и борщевиком 60 процентов гектаров «сельхозки».

- А у вас как дела, что-то изменилось? - звоню Олегу Егоренкову спустя почти год.

- Ничего, гнобят по-прежнему… Если говорить о земле, то местные чиновники продолжают наказывать меня непонятно за что, сейчас уже около 80 тысяч рублей неоплаченных штрафов, все суды проиграны, под угрозой изъятия еще 65 гектаров. Может, и мой проект когда-нибудь заметят наверху, а?..

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