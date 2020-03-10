Владимир Спиваков подарил Дому музыки коллекцию картин и открыл новый зал

Новый зал появился в Московском доме музыки, который возглавляет Владимир Спиваков. Построили его в одном из уже имевшихся помещений. Раньше это место пустовало и использовалось для хозяйственных нужд. Но пару лет назад решено было сделать там репетиционный зал для оркестра и использовать эту площадку для особенных камерных событий.

Честь первыми опробовать зал выпала «Виртуозам Москвы». Под руководством Спивакова они сыграли произведения Моцарта, Россини, Пуччини, Боккерини. Вместе с оркестром на сцене появилась солистка Большого театра Анна Аглатова, в очередной раз показавшая свое вокальное мастерство.

Владимир Спиваков подарил Дому музыки коллекцию картин и открыл новый залФото: Оксана ФОМИНА

Новый зал (на указателях его так обозначают) рассчитан на более чем три сотни зрителей.

Сцена мобильная: некоторые ее сегменты могут подниматься и опускаться. Эта особенность пригождается при репетициях с хором.

- Старое помещение для репетиций было не комфортным. Когда там находился оркестр в сто человек и приходил хор «Мастера хорового пения» еще сто человек, через пять минут нечем было дышать! Здесь высокие потолки, можно дышать спокойно. Подарок колоссальный музыкантам. Подарок всем, кто приходит в Дом музыки, - нахваливает новый зал маэстро.

Новому залу Владимир Теодорович подарил свою коллекцию современного искусства — 26 произведений. Многие знают страсть маэстро к коллекционированию и картины нередко приносят ему прямо в залы, где он выступает.

Новому залу Владимир Теодорович подарил свою коллекцию современного искусства — 26 произведений.Фото: Оксана ФОМИНА

Зрителей ждет и еще один сюрприз.

- Мы сделали мемориальную комнату Альфреда Шнитке, гениального человека, музыканта, с которым меня связывали долгие отношения, - сообщил маэстро. - Мне он посвятил свое произведение «Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха» и я его исполнял. Вот здесь хотелось воссоздать атмосферу, в которой работал Шнитке.

В комнате можно увидеть мебель начала ХХ века, а также его личные вещи.

Новый зал будут использовать не только для репетиций и концертов. Это еще и студия звукозаписи. Кроме того, из нового зала можно вести интернет-трансляции.

24 апреля в Новом зале покажут фильм «Мустай», посвященный башкирскому поэту Мустаю Кариму. В создании картины приняли участие известные актеры и деятели культуры — Владимир Спиваков, Сергей Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Рэйф Файнс. Известный британский актер читает строки одного из своих любимых поэтов Мустая Карима.