Несколько стран просят перенести Евро-2020 на год

Федерации футбола нескольких стран обратились в УЕФА с предложением сдвинуть Евро-2020 на год. Об этом сообщает известное итальянское издание Тuttosport. Глава Европейского футбольного союза Александер Чеферин сопротивляется. При переносе чемпионата Европы, который должен принимать и Санкт-Петербург, УЕФА может потерять огромные деньги.

Власти пугают толпы мигрирующих фанатов

Юбилейный турнир, приуроченный к 60-летию чемпионатов Европы, должен стать необычным. Евро-2020 должны принять 12 городов континента - Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт. Таким образом почти вся Европа чувствует себя хозяйкой турнира. Но в эпоху страха перед коронавирусом блестящая идея превращается в огромную проблему.

Только представьте, как сотни тысяч болельщиков будут носится по всему континенту почти бесконтрольно. Виз практически нигде нет, а границы между многими странами Европы — условны. Понятно, что власти многих государств, глядя на статистику распространения коронавируса, ждут этого турнира с ужасом.

Болельщики на трибуне футбольного матча в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему нельзя играть при закрытых трибунах?

Напомним, что в Италии и Швейцарии отменены футбольные матчи местных чемпионатов. Во Франции они проводятся за закрытыми дверьми без болельщиков. Часть матче Лиги чемпионов УЕФА тоже согласился провести только при пустых трибунах. О необходимости таких же мер говорят в Германии и других странах. Но все ограничения пока приняты только лишь временно, примерно до конца марта — начала апреля. Старт Евро-2020 в свою очередь намечен на 12 июня.

Но проведение Евро-2020 при закрытых трибунах невозможно. И дело даже не в 2,5 млн билетов, большая часть из которых уже продана. Просто если вы хотя бы раз видели трансляцию матча без зрителей, то вы поймете, почему УЕФА не пойдет на такой шаг — более унылого зрелища представить себе невозможно. Все спонсоры разбегутся, а ТВ-рейтинги обрушатся.

Проведение Евро-2020 при закрытых трибунах невозможно. Футбол без болельщиков теряет всю свою магию.Фото: REUTERS

ТВ-права уже проданы в 18 стран мира

Так что возможен только перенос. А с учетом плотного футбольного календаря, необходимый месяц на Евро можно найти только следующим летом. Но президент УЕФА Александер Чеферин пока выступает против переноса. Слишком много денег можно потерять из-за него.

По планам руководства УЕФА нынешний чемпионат Европы должен стать самым прибыльным в истории. Чеферин собирается выручить от него 2,5-3 млрд. евро. И в основном от продажи ТВ-прав.

«Мы продаем телевизионные права более чем в 180 стран. Ожидается, что турнир посмотрит 5 млрд зрителей. Чемпионат Европы принесет УЕФА почти три миллиард евро, половина из которых поступит от продажи медиаправ», - говорил несколько месяцев назад казначей Дэвид Гилл ТАСС. Очевидно, что при переносе турнира купившие на него права компании захотят получить неустойку.

УЕФА жестко против переноса

Могут возмутится и города-организаторы: у них тоже уже заключены контракты на аренду стадионов, они потратились на безопасность, на возведение инфраструктуры, на телекоммуникации. Например, расходы бюджета РФ на проведение четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, составляют 2,6 млрд. рублей.

Именно поэтому ответ УЕФА пока звучит жестко. «Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФа находится на связи со всеми властями всвязи с ситуацией с коронавирусом. Но сейчас нет необходимости что-тог менять в расписании турнира», - заявила пресс-служба УЕФА. С такими деньгами на кону они будут тянуть до последнего.