Стоит ли бежать за ипотекой после падения рубля

9 марта из-за расторжения нефтяных договоренностей цена барреля нефти пошла вниз, а вслед за ним курс рубля и цена акций главных российских компаний. Пока финансовые спекулянты зарабатывают на подскочившей валюте и спорят, как поведут себя биржи, простые люди чешут голову и задаются более насущный вопросы. Одни из самых дорогостоящих: стоит ли брать ипотеку и что будет с ценами на жилье.

Вместе с экспертами kp.ru нашла ответы на пять наивных вопросов о российском рынке недвижимости весной 2020 года.

Когда изменятся цены на квартиры?

— Недвижимость всегда очень долго реагирует на рыночные изменения, — рассказал kp.ru юрист и риелтор Юрий Паршиков. — Цена на нее не может меняться также быстро как курс валют или цена золота. Обычно изменения становятся заметными в течении двух месяцев.

Какая ситуация на рынке сейчас?

Цены на ликвидную недвижимость, которая пользуется спросом, — высокие. Ставки на ипотеку — 8,8% по данным ЦБ за февраль.

Что будет дальше?

— Самый печальный вариант развития событий — повышение ставок на ипотеку, — считает Паршиков. — Значит люди смогут меньше покупать и вниз пойдут цены на недвижимость. Но это касается только вторички.

Новостройки реагируют по-своему. Государство поддерживает застройщиков — субсидии и программы кредитования для молодой семьи, госслужащих и т.д. Все это дает основание, что новое жилье, несмотря на высокие риски, будет держать планку высоких цен.

Однако для некоторых застройщиков ситуация может быть критичной — деньги дорожают. А значит банки будут все тщательнее будут выбирать, кого кредитовать. Учитывая, что сейчас почти все застройщики работают через эскроу-счет (покупатель вносит деньги в банк, и застройщик получает их, когда сдаст жилье — прим.ред.) — бизнес ждут трудности.

Я хочу продать квартиру: подождать или поскорее избавляться?

— Продажа, ради продажи — плохая стратегия. Избавляться от квартиры нужно тогда — когда нужны деньги. Недвижимость для обывателя это пассив. Она не приносит никакого дохода. Но в кризисные времена это отличный инструмент сохранить капиталы. Поэтому я бы не стал торопиться с продажей, если нет крайней необходимости.

Я хотел купить жилье. Что теперь?

— Спешить не стоит. Прежде оцените свои возможности: не станут ли эти деньги последними на ваших счетах? Есть возможность — я бы вложился их в новостройку. Можно даже поискать варианты на региональном рынке, где есть экономический подъем.

КСТАТИ

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Отвечает вице-президент «Российской гильдии риэлторов» и президент группы компаний «БЕСТ-Недвижимость» Григорий Полторак:

— Прямой зависимости рынка от этих показателей нет. Но остается опосредованная связь. Баррель падает — ухудшаются показатели нашей экономики, растет инфляция. У людей меньше денег, а значит падает спрос на покупку жилья. Однако это не сиюминутный процесс и вряд ли в ближайшие полгода мы увидим резкое изменение цен на недвижимость — как в новостройках, так и на вторичном рынке.

В ближайшие месяцы можем столкнуться с коротким замиранием активности покупателей. Негативные новости приводит к ступору — потребителям требуется время, чтобы вникнуть в ситуацию и оценить свои возможности.

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