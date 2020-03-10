2020-03-10T20:02:37+03:00
Общество

«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс

Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby
Андрей АБРАМОВ
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Софию Летяго знают как Katssby, модель-косплеера.Софию Летяго знают как Katssby, модель-косплеера.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Груди-шарики, броня с декольте и острый меч - примерно так выглядит каждый второй образ. Броня иногда заменяется на комбинезон солдата будущего, а меч - на бластер. В Москве все популярнее становится заработок на косплее (costume play - с англ. «костюмированная игра»). Зараза пришла из Азии.

Адепты хобби переодеваются и отыгрывают персонажей игр, кино, комиксов. Это не просто инфантильное баловство. Косплей помогает зарабатывать неплохие деньги.

В Москве есть несколько известных девушек, которые перевоплощаются в фантазийных принцесс и отважных воительниц. С одной из них пообщалась «Комсомолка».

СНАЧАЛА РАБОТАЕШЬ ЗА ЕДУ

Героине 25 лет, зовут София Летяго. Но большинство знают ее как Katssby - герой романа Фицджеральда Гэтсби плюс cat - «кот». Если сложить все соцсети москвички, то число поклонников перевалит за 130 тысяч. Кто-то просто наблюдает и щедро ставит лайки, а кто-то поддерживает долларом.

- Раньше косплей был для себя или за еду. Приглашали на мероприятие в костюме, а взамен фуршет. Так было пять лет назад. Сейчас есть возможность работать на фестивалях и зарабатывать.

Доход Софии приносила работа на выставках, посвященных комиксам и играм. Их в России по пальцам одной руки. За четыре дня платили 25 000 рублей. Завлекаешь гостей на свой стенд, фотографируешься.

- На прошлую выставку меня позвали уже со своим костюмом и заплатили 50 000 рублей за работу, - делится София.

ДЕЙЕНЕРИС ТАРГАРИЕН КРУЧЕ МАЛЬВИНЫ

Услышав слово «косплеерша», София морщится:

- Аж зубы сводит! - протестует обаятельная блондинка. - У нас принято говорить косплеер. Это нормальное русское слово.

В тренде косплеить героев из сериалов «Ведьмак». Девчонки особенно любят королеву и мать драконов Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Следом идут герои компьютерных игр. А вот Мальвину, Чебурашку и кота Матроскина никто не косплеит. Литературные источник то же не пользуются спросом. Объяснение простое:

- Косплеят созданный режиссером или аниматором образ. А как повторить персонажа книги? Для меня качество, когда ты смотришь видео косплеера и веришь, что это не он, а тот самый персонаж.

Нередко косплейщицы… простите, косплееры увлекаются и раздевают персонажа. Помните штурмовиков из «Звездных войн» - в белой броне и шлемом-кастрюлей на голове? Для фотосессии можно оставить лишь каску, а все что ниже прикрыть в лучшем случае бельем.

Естественно, секси-образы лишь отчасти бесплатны. Предприимчивые дамы смекнули, что этим можно зарабатывать.

«Я КАК БЭТМЭН»

София как и другие популярные косплееры есть на сайте Patreon. Сервис позволяет отправлять деньги кумирам. Задумывался он как платформа для творческих личностей художников, музыкантов. Но больше всего им пользуются красотки.

Поклонники присылают пожертвования, а взамен Кэтсби балует их еще более яркими снимками, которые не выкладывает больше никуда.

- У меня нет фотографий 18+, максимум 16+ - в белье. В месяц зарабатываю на нем 45 000 рублей. Иногда прилетают повышенные благодарности поклонников. Платят чаще всего европейцы и американцы.

За откровенные фотографии София часто читает про себя гадости, дескать она промышляет эскортом. В косплей-тусовке часто ходят слухи о дамах невысоких моральных принципов. Раз фотографируешься в неглиже, значит ищет покупателей не только на свои фото.

- И никто не думает, что я могу работать экологом на большом предприятии. Я как Бэтмэн - днем простой человек, а в свободное время надеваю костюм.

СИНДРОМ ПИТЕРА ПЭНА

Мотивация девушек заниматься косплеем понята: доход, лайки и творчество. Но почему за это платят незнакомцы? По ощущения косплеера Софии ее аудитория на 80% состоит из мужчин.

- Думаю, это синдром Питера Пэна, когда люди не хотят взрослеть. Плюс много геймеров. Иногда люди заказывают определенный образ, перечисляют деньги и просят сделать фотосессию. Если за это платят и это не противоречит нравственным твоим устоям, то почему нет?

Москвичка призывает не обольщаться своему большому заработку. Говорит, что заработанное на косплее он инвестирует в новые. Костюм стоит 15-20 тысяч рублей: ткань, фурнитура, работа швеи, парик. Один из дорогих элементов - корсет. Только эта деталь выйдет в 10 000 рублей у мастерицы.

- Есть швеи, которые делают только косплей. За свою работу они заламывают цену. У меня в шкафу висят десять костюмов, а всего я сделала 20 образов. Остальные наряды продала - это развито в косплей-тусовке.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мужчины платят за косплей?

- Перевоплощение решает немало комплексов для «играющего»: человек создает яркий образ, живет в виртуальном мире и не берет на себя ответственность за выстраивание реальных отношений, - рассказала «Комсомольской правде» сексолог Ольга Ли. - Мужчин привлекают полураздетые девушки-персонажи. Это возможность реализовать фантазии: ощущение свободы и бесконечного выбора.

Простой секс становится неинтересен. Время диктует запрос на разнообразие. Когда мужчина может себе позволить выбор абсолютно разных женщин, он чувствует себя более маскулинным, успешным и крутым. Девушки при этом чувствуют себя идеальными в своем образе и обладающими уникальными качествами своего персонажа.

Дейнерис, Гаечка и Супер Марио. Зачем москвичи играют в косплей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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