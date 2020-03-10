Николай Носков: три года после инсульта

Отечественные звезды лишь мечтают о зарубежном триумфе, а Носков с него, по сути, начинал - в конце 80-х вчерашний ресторанный певец был приглашен Стасом Наминым в группу "Парк Горького" и вскоре уже весь мир распевал ударный хит Bang с дебютного альбома коллектива. Спустя десятилетие в карьере Николая случился новый взлет - "Я тебя люблю", "Паранойя", "Я не модный" и другие песни артиста, уже давно выступающего самостоятельно, оказались по душе отечественной аудитории и стали шлягерами. В новый век он входил уже в качестве живой легенды - казалось, у этого артиста не может быть каких-либо проблем с востребованностью или с репертуаром. Однако в марте 2017-го Николая ждало испытание, по сравнению с которым пустые залы и плохие песни кажутся детским лепетом - певца сразил инсульт. "Последствия были достаточно серьезными, - вспоминал артист в интервью "Комсомолке". - Если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее. У меня прошло больше времени...".

Мало кто ожидал, что Носков сможет вернуться на сцену. Сольный концерт, который Николай дал в декабре прошлого года, стал своего рода сенсацией - еще вчера не было уверенности в том, что Носков сможет нормально разговаривать, а сегодня он уже поет! Мужеству артиста, который в январе этого года отметит 65-летие, зал аплодировал стоя.

Ждут овации Носкова и на "Квартирнике" Евгения Маргулиса. Спустя ровно три года после инсульта певец в уютной атмосфере классического квартирного рок-концерта исполнит свои главные хиты и, конечно, расскажет о том, какой ценой ему далось возвращение на сцену.

НТВ, "Квартирник у Маргулиса". 13 марта, 23.55