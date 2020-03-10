"Формула любви", "Тот самый Мюнгхаузен" и другие шедевры Григория Горина

Перекормленной телевесельем современной публике сложно поверить в то, что когда-то на ТВ была лишь одна юмористическая передача - "Вокруг смеха". Всех, кто регулярно в ней появлялся, люди знали и любили, и Григорий Горин стал народным героем после первого же своего выступления. Эффектная внешность, неповторимая дикция (в молодости, кстати, он из-за нее сильно комплексовал), уникальный интеллигентный юмор - его просто невозможно было не запомнить. Но не все зрители знали, что писатель-сатирик - далеко не единственное направление, в котором Горин реализует свои творческие амбиции. Успешный драматург, блестящий киносценарист - именно его перу принадлежат сюжеты таких кинохитов, как "Формула любви", "Убить дракона" и "О бедном гусаре замолвите слово".

Григорий Горин отличался невероятной харизмой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Горина нет с нами уже 20 лет, 12 марта ему исполнилось бы 80. К юбилею замечательного автора телеканалы приготовили сразу несколько документальных фильмов - "Григорий Горин. Формула смеха" (12 марта, ТВЦ, 10.40), "Живите долго!" (13 марта, Первый канал, 0.15), а также посвященный писателю проект из цикла "Острова" (14 марта, "Культура", 18.05). Во всех этих лентах о Григорие Израилевиче будут вспоминать его друзья и коллеги - Александр Ширвиндт, Инна Чурикова, Аркадий Инин, Геннадий Хазанов и многие другие. Также мы увидим один из лучших фильмов, поставленных по сценарию Горина - трагикомедию Марка Захарова "Тот самый Мюнгхаузен" (14 марта, "Культура", 18.45).