2020-03-10T20:04:00+03:00
Общество

«Аэрофлот»: Расследование не подтвердило гибель двух котов на рейсе из Нью-Йорка

Авиакомпания выяснила обстоятельства громкого дела, обсуждавшегося в СМИ и в соцсетях
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе, летевшем из Нью-Йорка в Москву. О том, что животные пострадали во время трансатлантического перелета, в конце января журналистам сообщил их хозяин Максим Чумаченко, летевший из Нью-Йорка в Софию с короткой остановкой в Москве. Новость тут же подхватили СМИ, информация быстро распространилась по соцсетям.

Как сообщили 10 марта представители пресс-службы «Аэрофлота», тщательное расследование, начатое сразу же после инцидента, не подтвердило информацию о гибели животных.

- Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде, - заявили в пресс-службе авиакомпании агентству РИА Новости.

В январе «Аэрофлот» заявил, что случай с гибелью животных находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг». В авиакомпании тогда заверили, что будет проведено расследование, и и виновных грузчиков обязательно привлекут к ответственности. Расследованием занимались сразу несколько структур, каждая из которых, независимо друг от друга, выясняла обстоятельства инцидента.

- Это органы внутренних дел, компания "Шереметьево Хендлинг", в зоне ответственности которой находится событие, кроме того, мы направили ряд запросов и получили официальные ответы от зарубежных компетентных органов, - сообщили в пресс-службе.

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