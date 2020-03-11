Как и сколько можно заработать в массовке на телешоу

Подработать на ТВ можно и без специального образования, и даже без блата - речь о массовке, то есть о людях, сидящих на различных шоу где-то на заднем плане и по команде выдающих на-гора дружные аплодисменты. «Комсомолка» составила инструкцию для тех, кто хочет попробовать себя в амплуа телемассовика.

- Список актуальных вакансий в массовку можно найти на сайте telepropusk.ru и massovki.net. Стоит один раз записаться на съемки, и вам регулярно будут присылать возможные варианты трудоустройства.

МИЛЛИОНЕРОМ НЕ СТАТЬ

- Съемки идут по будням, в выходные - реже. Расписание постоянно меняется - съемки могут переноситься по времени или отменяться. Это чаще всего касается ток-шоу с участием звезд. Плановые съемки вокальных конкурсов, крупных проектов, не завязанных на сборе толпы артистов и экспертов, двигают редко.

- Случаются экстренные наборы массовки - тогда платят больше, чем обычно. К примеру, стандартная оплата участника массовки на шоу Собчак и Гордона «Док-ток» - 400 рублей за 4 часа. Но не так давно оперативно снимали сценку-реконструкцию для этого же шоу с участием Любови Успенской - нужно было изобразить поющих в караоке людей. За это заплатили уже чуть больше - 500 рублей.

- Пока не май месяц, одевайтесь теплее, так как порой приходится ждать минут по 40 на улице. Сбор чаще всего объявляют в центре зала в метро, но на некоторые передачи можно попасть, только хорошенько померзнув на свежем воздухе. Имейте в виду, что, вопреки общепринятому мнению, большинство телесъемок проходит не в «Останкино» - студии разбросаны по всему городу.

- Если вы записались на съемки через сайт, это еще не гарантия, что вас отберут для участия в шоу. Так называемые гарантийные карточки имеют постоянные труженики массовки (то есть те, у кого нет другой работы или кто трудится на удаленке по ночам), вкалывающие именно на этой конкретной программе и присутствовавшие на последней съемке. Организаторы всегда собирают больше народу, чем в итоге нужно, и уже на месте отбирают людей, ориентируясь на внешний вид.

- 70% массовки - пенсионеры, поэтому молодым чаще всего отдают предпочтение. Однако гарантий нет - вы можете просто не понравиться бригадиру или он заподозрит, что вас подослали конкуренты с другого канала. Иногда у возрастных претендентов даже есть преимущество. Скажем, когда набирают массовку для «Секрета на миллион» с возрастным героем (допустим, Надеждой Бабкиной), то и зрителей ищут под возраст звезды.

В фильме «День выборов-2» герой Михаила Ефремова затесался в массовку, а потом оказал решающее значение на ход дебатов. Фото: Кадр из фильма.

ЗАПАСЫ С СОБОЙ

- Берите с собой воду, еду. Кроме туалета, никаких удобств вам не предоставят. Но и с баулами, набитыми пирожками, в студию не пустят. Не везде есть возможность оставить вещи в гардеробе или отдельной комнате. «Охранник не пускал меня в студию «Пусть говорят» с пакетом, - рассказывает опытный «массовик» Светлана. - А я сначала собиралась на съемки шоу «О самом главном!», там сменная обувь нужна, поэтому притащила пакет с собой. В итоге пустил меня самой последней».

Светлана ушла с работы, когда родила девочек-погодок: дети окончили школы, поступили в институт, и девушка нашла вот такую подработку.

- С вами не будут церемониться. Правила поведения жесткие. На съемках «Естественного отбора» массовке запрещают брать с собой в студию телефоны. На съемках проекта «На самом деле» лучше вообще лишний раз не вставать - мы были свидетелями, как удалили человека, который не в процессе записи встал и прошел вдоль первого ряда там, где можно передвигаться лишь экспертам. То есть человек, отсидевший пару часов в студии, не получил ничего - гонорар выплачивают только тем, кто доработал до конца.

- Чаще всего съемки продолжаются с утра и до позднего вечера. Будьте готовы к скользящему графику: съемки редко начинают и заканчивают в заявленное время.

Съемки программы "Однажды в России" телеканала ТНТ на киностудии "ГЛАВКИНО". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ДРЕСС-КОД МАССОВКИ

- Так называемые бригадиры массовки (то есть те, кто отвечает за набор людей) обычно сколачивают костяк постоянных членов массовки, чтобы в случае экстренной съемки иметь гарантированных зрителей. Завсегдатаи знакомы с бригадирами, стараются им льстить, угодить. На ток-шоу они умело осуждающе охают, вставляют фразочки типа «Гулящая, все с ней ясно!». Рассаживает людей в зале администратор, а бригадир остается на время съемки в зале и следит за дисциплиной.

- Одежду надевайте опрятную и яркую (правда, запрещены полоски, клетки). Но яркость нужна не везде - например, на передачу «Судьба человека», напротив, нужно одеваться в наряды только темных тонов.

- Членов массовки, жаждущих получить фото со звездой, чаще всего не подпускают ни к ведущим, ни к звездным гостям, ни даже к экспертам. Исключения, конечно, бывают - Андрей Малахов охотно фотографируется с людьми, редко кому отказывает.

- Есть проекты, где можно, помимо стандартного гонорара, получить дополнительный заработок. Так, на передаче «О самом главном!» доплачивают 500 рублей за вопросы из зала.

- На постановочных ток-шоу из массовки порой отбирают актеров для съемок сюжетов - можно получить роль любовницы, домработницы и т. д. Платят по 3 тысячи рублей и экономят на профессиональных артистах, которые просят минимум по 10 - 15 тысяч за эпизод. После большой роли героя массовки обычно на месяц сажают на галерку, чтобы он не светился в кадре.

Съемки телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале в телецентре "Останкино". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

МОТАЙ НА УС!

Изучаем объявления для массовки и выясняем, сколько и в каких проектах сейчас можно заработать:

«Три аккорда» (Первый канал) - 900 руб.

«Центральное телевидение» (НТВ) - 700 руб.

«Лучше всех!» (Первый) - 700 руб.

«Маска» (НТВ) - 600 руб.

«Секрет на миллион» (НТВ) - 500 руб.

«Пусть говорят» (Первый) - 400 руб.

«На самом деле» (Первый) - 400 руб.

«Большая игра» (Первый) - 250 руб.

Новое юмористическое шоу (название и канал пока не уточняются) - 800 руб.

И еще одно любопытное объявление для амбициозных актеров-любителей:

«Срочно! Реконструкция. Женщина злобная, ворчливая, 30 - 45 лет. Одежда - с собой халат и домашняя одежда, как в общаге. Отбор по фото: 14.00 - 18.00 - 1000 руб.».