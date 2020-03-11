Дорожные камеры научились читать даже заклеенные номера машин

В столице все камеры принадлежат Центру организации дорожного движения (ЦОДД). За их работу отвечает Дирекция фотовидеофиксации ЦОДД. Сюда в святая святых и пустили журналиста «Комсомолки».

Офис ничем не отличается от call-центра какой-нибудь компании. Разве что сотрудники слишком серьезные, друг с другом не разговаривают и пристально, почти не моргая, смотрят в экраны мониторов. На них те самые фото, которые делают камеры. Пытаюсь приглядеться, чтобы хоть что-то понять, но не успеваю. Техники, так правильно называют тех, кто обрабатывает наши с вами нарушения, как белочка у Пушкина, щелкают только не орешки, а фото на экране.

- Ловко это у вас получается. А если на фото машина вашей жены, к примеру, можно скорость уменьшить или вообще удалить? - спрашиваю я уткнувшегося в монитор молодого мужчины в очках.

- Это технически невозможно: прибор все снял, и это не изменить и не удалить. Мы просто сверяем данные и проверяем корректность распознанного камерой нарушения. К примеру, если водитель пересек сплошную линию из-за какого-то препятствия (ДТП или ремонтные работы), он штраф не получит. Но и такой материал мы не удаляем в корзину, а отправляем в ГИБДД.

К техникам поступает информация со всех мобильных, передвижных и стационарных комплексов фотофиксации нарушений. Последних сейчас в столице более 2,5 тысячи. В день умные приборы щелкают в среднем 70 тысяч нарушений. Все материалы, в которых цвет и марка автомобиля совпадают с государственным номером, и нет никаких сомнений в правильности определения нарушения, обрабатываются автоматически. Остальные попадают в компьютеры техников. Нарушил - и через несколько минут фото уже на мониторе. В день один сотрудник обрабатывает не менее 4000 фото.

Конкретно

Где штрафуют за выезд на вафельную разметку?

Ул. Большая Полянка, 3/9

Пересечение ул. Воронцовские Пруды и Архитектора Власова

Пересечение Малого Устьинского моста с Устьинской набережной

Ул. Садовая-Спасская, 19

Устьинская набережная, 1

Шоссе Энтузиастов, 46

Инструкция как обжаловать штраф, - на сайте kp.ru

Фото с камер попадают в центр обработки, а дальше дело техника (так называют сотрудников центра).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как работают умные приборы и можно ли их обмануть

Отвечает Владимир КАРПОВ, заместитель начальника Управления обеспечения деятельности автоматизированной фотофиксации ЦОДД.

1. На каком расстоянии стреляют камеры?

- Некоторые приборы видят транспортное средство на расстоянии до 1,5 км. Они захватывают объект и ведут его до расстояния, позволяющего распознать государственный номер. Как правило, это 50 метров от комплекса. Если речь идет о превышении скорости, то прибор автоматически выберет максимальное значение за весь участок следования авто.

2. Как приборы видят в темноте?

- С помощью инфракрасной подсветки и уникальных оптических элементов светочувствительных камер. На качество работы прибора в темное время суток не влияют ни отсутствие уличного освещения, ни выключенные фары автомобиля.

3. Как распознают грязные номера?

- Оптика приборов видит гораздо лучше, чем человек. Госзнак чистый или грязный фотографируется с помощью зума (приближения) до 3 см. Это позволяет получить картинку высочайшего качества и распознать цифры и буквы даже под самым жирным слоем пыли.

4. Где найти адреса всех московских камер?

- Они опубликованы на Едином транспортном портале в разделе «Камеры» transport.mos.ru и на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Кроме того, все камеры отмечены на карте Яндекс Навигатора. И каждую неделю эта информация обновляется.

5. Как камера понимает, что машина стоит, а не едет?

- Комплекс делает две фотографии с минимальным временным интервалом 0,1 секунды. При необходимости фотографий делается больше и с другими интервалами. Время и количество фотоматериала зависит от вида нарушения. На разных кадрах процесс движения автомобиля очевиден. Если водитель съехал на обочину, например, из-за неисправности, и сразу остановился, камера прекращает фиксацию, штрафа не будет. Нарушение остановки-стоянки фиксируется с помощью двух фото. Они должны быть абсолютно идентичны друг другу и отличаются только по времени. При этом техник, обрабатывая такой материал, учитывает и дорожную обстановку на этом участке и работу светофора. Если вы просто стояли в пробке, штраф не выпишут.

6. Как на автобусной полосе отличают такси от обычной легковушки?

- Все такси, имеющие лицензию и право двигаться по полосе общественного транспорта, внесены в единую базу, к которой у нас есть доступ. Процесс определения такси автоматизирован. Из общего числа материалов выбираются те, на которых запечатлен автомобиль такси без лицензии. Кстати, список такси с лицензией тоже есть в открытом доступе в разделе «Транспорт» на портале mos.ru.

7. Сколько полос видит одна камера?

- Это зависит от прибора. В Москве пока есть одна камера, которая одновременно фиксирует нарушения на 9 полосах. Она установлена на высоте 14 метров на Кутузовском проспекте. Большинство камер фиксируют нарушения одновременно на 3 - 4 полосах.

8. За что и как штрафуют на вафельной разметке?

- Первая камера на «вафельнице» появилась всего год назад. Сейчас таких приборов уже шесть (см. «Конкретно»). Штраф вы получите при наличии двух условий. Первое - прибор фиксирует машину в неподвижном состоянии на вафельной разметке в диапазоне не менее 5 секунд. Второе - если вы создали помеху перпендикулярному направлению движения в тот момент, когда уже загорелся красный сигнал светофора.

9. А ошибки бывают?

- Редко, но все-таки бывают. Несколько лет назад был случай, когда приборы фиксировали нарушение от тени автомобиля. После этого мы заменили оптику и скорректировали угол установки камер. Сейчас таких ошибок нет: в 2019 году были отменены менее 0,1% выписанных приборами штрафов.

10. Как провести камеры?

- Это невозможно. Даже заклеивать цифры или буквы на госномерах бесполезно. Новая нейронная сеть ЦОДД научилась анализировать номера. Причем происходит это в автоматическом режиме.