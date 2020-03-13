Смертельная страсть. Ученые выяснили, почему черепахам нравится пластиковый мусор в океане

Помните слова песенки черепахи Тортиллы из детского к/ф «Буратино»:

Был беспечным и наивным

Черепахи юной взгляд...

Так вот именно наивность и беспечность играет с этими удивительными морскими животными злую шутку. Ученые выяснили, что слабость к запахам смертельно опасна для морских черепах. Дело в том, что в отходах из пластика поселяются колонии микробов, скопления водорослей и мелких животных. Это превращает мусор в «обонятельную ловушку». Черепахи плывут на этот запах, принимают пластик за пищу и съедают, или же запутываются в нем. И то и другое неминуемо ведет к гибели животного.

Раньше было принято считать, что пластиковый мусор привлекает животных исключительно визуально, например пакет из полиэтилена в воде может напоминать медузу, но все оказалось куда сложнее.

Исследователи вводили для подопытных пресмыкающихся различные запахи в воздух над аквариумом и фиксировали их реакции.

- Мы были удивлены, что черепахи реагировали на запахи из биологически загрязненного пластика с той же интенсивностью, что и на их пищу, - рассказал один из авторов исследования Джозеф Пфаллер журналу Current Biology.

Соавтор исследования Мэтт Савока пояснил, что запахи, на которые ориентируются морские животные для нахождения пищи, также выделяются из биологически загрязненного пластикового мусора. В дальнейшем ученые собираются выяснить, какие химические вещества, выделяясь из пластмасс, вызывают пищевой интерес у черепах.