2020-03-11T17:21:53+03:00
Общество

В Калининграде откроют центр для попавших в беду птиц

Волонтеры планируют спасать порядка 300 диких птиц в год
Анна ГЛАДКИХ
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В «Дом птиц» жители Калининграда смогут приносить раненых птиц. Фото: shutterstock.comВ «Дом птиц» жители Калининграда смогут приносить раненых птиц. Фото: shutterstock.com
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Проект «Дом птиц» придумали волонтеры «Биосферы Балтики». Они уже несколько лет спасают пернатых, которые попали в беду. Совсем недавно на свободу выпустили 12 лебедей – раненых птиц им приносят неравнодушные калининградцы. Сейчас на лечении находится еще четыре лебедя, их, как и других птиц волонтеры лечат за счет пожертвований. Но поток пернатых «пациентов» не прекращается.

В этом году проект «Дом птиц» получил финансирование благодара победе в конкурсе Фонда президентских грантов, - сообщает сайт «Открытые НКО»

— Это для нас – огромный толчок вперед. «Дом птиц» станет одним из трех инфраструктурных проектов, который поможет нам в реабилитации диких животных в Калининградской области. И прежде всего это птицы, — рассказывает директор некоммерческой организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

На средства гранта волонтеры «Биосферы Балтики» планируют открыть в Калининграде стационар для раненых птиц. В пункте временной передержки пернатых будут выхаживать под постоянным наблюдением ветеринаров, а затем подлеченных птичек будут отправлять в загородный центр на реабилитацию, где птиц подготовят к выпуску обратно в дикую природу.

В «Дом птиц» жители Калининграда смогут приносить раненых птиц, планируется, что ежегодно центр сможет оказывать помощь 300 пернатым. Кроме того, волонтеры центра планируют вести просветительскую работу: рассказывать жителям города о том, как правильно помогать попавшим в беду птицам, чтобы им не навредить.

Планируется запустить в рамках проекта и сайт с подробной информацией о каждом виде птиц.

Сейчас волонтеры ищут подходящее помещение для обустройства в нем стационара. В «Биосфере Балтики» будут рады любой помощи: от личного участия в проекте до материальной помощи.

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