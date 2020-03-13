2020-03-13T01:39:39+03:00
Общество

На Алтае запретили промышленную вырубку лесов

Заготовка древесины приносила непоправимый вред природе
Анна ГЛАДКИХ
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Заготовка древесины приносила непоправимый вред природеЗаготовка древесины приносила непоправимый вред природеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Алтайском крае запретили промышленную заготовку древесины на территории нескольких ленточных боров. Соответствующие поправки внесены в лесоохранное законодательство региона.

Раньше все ленточные боры, в том числе и заказники, были отданы в аренду бизнесу для заготовки древесины, что приносило непоправимый вред природе. Теперь по решению Губернатора края Виктора Томенко зоны охраны установлены в семи из десяти заказников, расположенных в ленточных борах, где есть животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения. Еще три территории, по мнению экспертов, нуждаются в аналогичных мерах.

Тем не менее, жители смогут посещать зоны особой охраны в заказниках, также в них разрешаются санитарные рубки и противопожарные мероприятия.

– Для граждан изменений по свободе доступа в лес не произошло. Наоборот, природа на этих участках будет находиться в режиме тишины, без вмешательства существенной хозяйственной деятельности, что положительно скажется на биоразнообразии, защитной функции лесов и, как показывает опыт, на продуктивности пищевых лесных ресурсов. За грибами и ягодами можно продолжать ходить в том же режиме, – рассказали в Минприроды края.

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