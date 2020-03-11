Заголовком по мозгам: И даже в области салфеток мы впереди планет всей
Казаки издали приказ, запрещающий целовать иконы из-за коронавируса
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В Австралии в газету добавили страницы из-за острого дефицита туалетной бумагиИ даже в области салфеток мы впереди планеты всей
ИСТОЧНИК KP.RU