Заголовком по мозгам: И даже в области салфеток мы впереди планет всей

Казаки издали приказ, запрещающий целовать иконы из-за коронавируса

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Берлускони завел любовницу на 54 года моложе себя

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В России запатентовали заклеивание дырок в кораб-

лях «Союз» салфетками

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Жительницы Рязани устроили драку на концерте Татьяны Булановой под песню «Не плачь»

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В Чите за 15 тысяч руб-лей продают нижнее белье Ольги Бузовой

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Американка два года заботилась о любимом растении. А потом выяснила, что оно искусственное

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Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту

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В Австралии в газету добавили страницы из-за острого дефицита туалетной бумагиИ даже в области салфеток мы впереди планеты всей