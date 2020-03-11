2020-03-10T10:31:49+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: И даже в области салфеток мы впереди планет всей

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В России запатентовали заклеивание дырок в кораб-

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Жительницы Рязани устроили драку на концерте Татьяны Булановой под песню «Не плачь»

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В Чите за 15 тысяч руб-лей продают нижнее белье Ольги Бузовой

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Американка два года заботилась о любимом растении. А потом выяснила, что оно искусственное

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Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту

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В Австралии в газету добавили страницы из-за острого дефицита туалетной бумагиИ даже в области салфеток мы впереди планеты всей

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заголовком по мозгам: И даже в области салфеток мы впереди планет всей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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