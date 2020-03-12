Людмила Гурченко, узнав о рождении внука, рыдала: она не хотела быть бабушкой

Похоже, суды из-за жилья - проклятие рода прославленной Людмилы Гурченко. Звезда «Карнавальной ночи» в свое время судилась с единственной дочкой Машей за квартиру. А после смерти актрисы подала иск на родного отца уже ее внучка Елена...

- Почти два года шли судебные тяжбы по поводу квартиры, об этом сняли множество мерзких телепередач, - признается сегодня ее отец Александр Королев. - Это ужасный конец: я потерял дочь...

Отец внучки Гурченко рассказал «КП», чем закончился конфликт и о своей знаменитой теще.

«С усмешкой называла сынком»

- Мы с Машей (дочкой Людмилы Гурченко. - Ред.) вместе три года учились в одном классе в 175-й московской школе. Конечно, я знал, что Маша - дочь актрисы. Спокойно к этому относился, - рассказал «КП» 61-летний Александр Королев. - После школы я учился на переводчика. Маша - на медсестру.

- У вас была свадьба, как писали, в столичном ресторане «Националь». Людмила Гурченко на свадьбе гуляла и вроде была довольна...

С зятем Александром Королевым (на этом старом фото он с женой Машей) у артистки отношения не сложились. Фото: Соцсети.

- Да, первые несколько лет с Людмилой Марковной были хорошие отношения. Ее мама, бабушка Маши, нам свою квартиру отдала, а сама жила у Гурченко. Но до 1990 года мы с Машей периодически жили на проспекте Мира, в квартире у Людмилы Марковны.

Меня она с усмешкой сынком называла. А я ее - по имени-отчеству и на вы. К плите Гурченко не подходила. Готовила бабушка. Константин (Купервейс, тогдашний муж Гурченко. - Ред.) ездил за продуктами в гастроном.

- Людмила Гурченко приходила встречать своих внуков, ваших детей, из роддома?

- Нет. Когда Марк родился, 22 сентября 1982 года, я был как раз в квартире Людмилы Марковны. Она услышала новость и на моих глазах впала в истерику, так рыдала! Я был поражен. Насколько понял, она очень не хотела становиться бабушкой.

- Но она же знала, что дочка беременна...

- Знала. Но так получилось, что первый раз ей удалось это дело (беременность. - Авт.) ликвидировать. Ну а тут уже ликвидировать не смогла.

- Когда появились внуки, Гурченко нянчилась с ними?

- Особо некогда было. Она назвала внука Марком (в честь ее отца), внучку - Леной (в честь матери). Когда дети чуть подросли, могла поиграть, как с куклами. Губы накрашивала, наряжала. А потом говорила мужу: «Костя, отвези их обратно». По мелочи им что-то привозила. Но с размером обычно не угадывала...

Подальше от сумасшедшего дома

- Гурченко вам помогала деньгами?

- По 15 рублей в месяц давала, когда я учился в институте. На последнем курсе я пошел работать в «Интурист» переводчиком - и сразу перестала давать. Маше из одежды что-то отдавала и переживала, что дочь постепенно перестает в ее вещи влезать.

Мне лично ни из одной поездки ничего не привезла никогда. Раз она вообще забыла про мой день рождения. Меня это обидело. Я-то старался задолго до ее дня рождения в «Березке» купить ей то, что она любит, - дефицитные духи, гжель для коллекции... Отношения с Людмилой Марковной обострились, когда я в 1985 году попросил помочь установить домашний телефон. В ответ она назвала меня дерьмом. Ужасно обидела. Правда, после этого пошла к Эльдару Рязанову и попросила его. Сказала, мол, я сама стесняюсь. Рязанов сходил в исполком, и нам поставили телефон. Но это «дерьмо» я помню всю жизнь. И желания обращаться за помощью уже не было.

Если готов унижаться, получать оскорбления и ломать себя - тогда можно было к ней обратиться. Я старался этого не делать. Она с теми, от кого зависела, держала себя в руках. А на тех, кто послабее, отыгрывалась. Людмила Марковна мне как-то предлагала машину свою старую, «Жигули». Но я уже знал, как это будет, поэтому оказался.

Она часто мне тыкала этим своим: «Я всего добилась сама». Все время это твердила. И я даже гордился, что сам обеспечиваю семью, без всякой ее поддержки.

Мы с Машей хотели выбраться из этого района, где у нас квартира. Людмила Марковна обещала помочь с переездом, но не сложилось. Спросила меня: «Ты считаешь, что я тебя обманула?» Я сказал: «Да». Она сказала: «Пошел ты...»

После этих событий мы с Марией разошлись. Год не жили вместе, а потом я снова на ней женился, во второй раз. Маша - очень хороший человек.

Потом Людмила Марковна пыталась наладить отношения, но мы старались держаться подальше от этого сумасшедшего дома.

Шесть лет бабушка Елена Александровна, мама Гурченко, жила с нами в квартире с крохотной кухней в 4 кв. метра. Дочка Лена на втором этаже двухъярусной кровати спала, а бабушка - на первом. Людмила Марковна забирать мать обратно не горела желанием. Потом купила ей отдельную квартиру на Пресне. Но бабушке уже нужен был уход - и мы ей предложили остаться с нами. А в ту купленную квартиру я посадил бухгалтерию своего кооператива. Людмилу Марковну это задело. После смерти бабушки Гурченко судилась за эту квартиру с дочкой. Хотя Елена Александровна ее Маше завещала.

Нам присудили треть бабушкиной квартиры. Но в итоге мы ее целиком Людмиле Марковне вернули...

Смерть внука

- Гурченко в интервью говорила, что обиделась: вы не сообщили ей о смерти внука. На похороны не позвали...

- Как говорится, «иных уж нет, а те далече».

- Гурченко знала, что внук пристрастился к наркотикам?

- Догадывалась. Вообще есть версия, что это Людмила Марковна ему на наркотики деньги давала. Однажды у нас дома деньги пропали. Они же от меня скрывали, что Марк на наркотики подсел.... Все быстро произошло. После пропажи денег я и отправил его в Лондон. Подальше отсюда, от плохой компании. Но это не помогло. 12 декабря Марк прилетел из Лондона. С 13-го на 14-е умер от передозировки. Мы не думали, что так получится. Не стали ему скорую второй раз вызывать. А он умер. Дома, на руках. Ему было 16 лет (вздыхает). Я сам виноват, наверное, во многом. Недостаточно интересовался сыном, много работал. Но это, конечно, не оправдание.

Елену Александровну, бабушку (маму Гурченко), это горе просто убило. Она очень любила Марка.

- Когда Гурченко умерла, вы не пошли на похороны...

- У меня духу не хватило. Хотя, может, надо было Машу поддержать, она была на похоронах.

- Мария оставила что-то себе на память о знаменитой матери?

- Мало чего. Сенин не хотел ничего отдавать. Ну баян Людмилы Марковны, сервизик дедушкин Маша забрала. Еще шубы. Сейчас наша дочь Лена эти шубы убивает, носит, а не ухаживает.

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева не может мирно поделить квартиру с отцом. Фото: Первый канал.

«Жене не изменял»

- У вас новая женщина появилась?

- Только после того, как жену Машу похоронили. Во время брака я ничем таким не занимался, что бы там дочка на телевидении ни говорила... Маша была удивительно терпеливый, добрый человек. Переживала, что с матерью отношения не сложились, но не жаловалась. И, возможно, одна из причин ее ранней смерти - много в себе держала.

Помню, накануне всю ночь мучилась. Думали - простуда. А это было сердце. Я ее записал к врачу платному. Утром пошел на работу. Они вышли с дочкой из дома. Она во дворе умерла: остановилось сердце. Курила ужасно много.

Тяжба с дочкой

- Чем закончились суды с дочкой из-за квартиры?

- Она ничего не добилась. У нас квартира (оставшаяся по наследству от Марии Королевой. - Ред.) поделена с дочкой Леной в долях. Мы подписали все документы о разделе. Я больше, чем ей положено, отдал. Но Елена вдруг забрала документы и втихую от меня подала в суд. Тяжба шла полтора года. В итоге дочь проиграла.

- А какие у вас сейчас отношения с дочкой?

- Если бы ваш ребенок на вас в суд подал, как бы вы к нему относились?! В общем, все грустно. Потерять всех, кроме внучки, тяжело. Родственников не осталось.

- Может быть, вашу дочь кто-то настроил против вас?

- Мне от этого не легче. Подписывала документы-то она. Ей 36 лет, не ребенок! А мы как жили, так и живем в нашей квартире (в Вишняковском переулке. - Ред.). У меня здесь своя комната. Эта квартира на первом этаже. А еще есть жилье на четвертом этаже - в этом же подъезде (там живет новая подруга мужчины. - Авт.). Живу там. Сюда прихожу, у меня все вещи здесь. В суп не плюем друг другу. Я иногда у Лены еду «подворовываю» (смеется). Она у меня чего-нибудь берет. Все чинно-благородно.

- А с внучкой вы пытаетесь куда-то вместе сходить?

- Пытаюсь. Билеты покупал в театр. Но она сказала: мол, не покупай больше билеты, дед. Мама против...

Дочь актрисы Мария Королева умерла в 58 лет от сердечной недостаточности.Фото: Евгения ГУСЕВА

Взгляд с 6-го этажа

Душа актрисы - съемки и потемки

Конечно, вся эта история выглядит не очень красиво. Но надо понимать: актеры и актрисы - люди особенные. Когда горишь на сцене, для зрителей, зачастую очень сложно отдавать тепло своим родным. Сколько актрис пожертвовало личной жизнью ради карьеры! Сколько сыновей и дочерей великих вздыхает о тяжелой судьбе недолюбленного ребенка!

Сочетать роли звезды и хорошей мамы получается у единиц.

А помним мы Людмилу Гурченко, разумеется, не как непутевую родительницу и тещу-тирана, а как исполнительницу незабыва емых «Пяти минут» в «Карнавале», буфетчицу из «Вокзала для двоих» или горе-любовницу из кинофильма «Любовь и голуби».

В кадре она была поистине великой.

Людмила Марковна была не самым простым человеком, ужиться с ней было нелегко. Фото: Игорь Гневашев.

СПРАВКА «КП»

Людмила ГУРЧЕНКО родилась 12 ноября 1935 года в Харькове.

Первым мужем актрисы был Василий Ордынский, кинорежиссер. Брак с ним продлился два года (с 1953 по 1955 год)

Второй муж (1958 - 1960) - Борис Андроникашвили, сценарист, сын писателя Бориса Пильняка и двоюродный брат грузинских режиссеров Георгия и Эльдара Шенгелая. От этого брака в 1959 году родилась дочь Мария. Была с 18 лет замужем за Александром Королевым, переводчиком и предпринимателем. 8 ноября 2017 года она скончалась от сердечной недостаточности.

Внук Марк Королев в 16 лет умер от передозировки наркотиков.

Внучка Елена Королева родилась 17 ноября 1983 года. Сейчас работает администратором на Первом канале. У Елены 12-летная дочка Таисия.

Третий муж (1962 - 1964) - Александр Фадеев, актер.

Четвертый муж (1967 - 1970) - Иосиф Кобзон, певец.

Пятый муж (1973 - 1991) - Константин Купервейс, пианист, аккомпаниатор. Были в незарегистрированном браке 18 лет.

Шестой муж - Сергей Сенин, кинопродюсер.

Гурченко умерла в марте 2011 года от сердечной недостаточности, ей было 75 лет.

Самые известные роли Людмилы Гурченко

- «Карнавальная ночь» - Лена Крылова (1956)

- «Соломенная шляпка» - Клара Бокардон (1974)

- «Двадцать дней без войны» - Нина Николаевна (1976)

- «Небесные ласточки» - Корина (1976)

- «Любимая женщина механика Гаврилова» - Маргарита Сергеевна Соловьева (1981)

- «Вокзал для двоих» - Вера Николаевна Нефедова (1982)

- «Любовь и голуби» - Раиса Захаровна (1984)

- «Моя морячка» - Людмила Пашкова (1990)

- «Виват, гардемарины!» - Иоганна (1991)

- «Старые клячи» - Елизавета (2000)