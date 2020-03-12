Людмила Гурченко, узнав о рождении внука, рыдала: она не хотела быть бабушкой
Похоже, суды из-за жилья - проклятие рода прославленной Людмилы Гурченко. Звезда «Карнавальной ночи» в свое время судилась с единственной дочкой Машей за квартиру. А после смерти актрисы подала иск на родного отца уже ее внучка Елена...
- Почти два года шли судебные тяжбы по поводу квартиры, об этом сняли множество мерзких телепередач, - признается сегодня ее отец Александр Королев. - Это ужасный конец: я потерял дочь...
Отец внучки Гурченко рассказал «КП», чем закончился конфликт и о своей знаменитой теще.
«С усмешкой называла сынком»
- Мы с Машей (дочкой Людмилы Гурченко. - Ред.) вместе три года учились в одном классе в 175-й московской школе. Конечно, я знал, что Маша - дочь актрисы. Спокойно к этому относился, - рассказал «КП» 61-летний Александр Королев. - После школы я учился на переводчика. Маша - на медсестру.
- У вас была свадьба, как писали, в столичном ресторане «Националь». Людмила Гурченко на свадьбе гуляла и вроде была довольна...
С зятем Александром Королевым (на этом старом фото он с женой Машей) у артистки отношения не сложились. Фото: Соцсети.
- Да, первые несколько лет с Людмилой Марковной были хорошие отношения. Ее мама, бабушка Маши, нам свою квартиру отдала, а сама жила у Гурченко. Но до 1990 года мы с Машей периодически жили на проспекте Мира, в квартире у Людмилы Марковны.
Меня она с усмешкой сынком называла. А я ее - по имени-отчеству и на вы. К плите Гурченко не подходила. Готовила бабушка. Константин (Купервейс, тогдашний муж Гурченко. - Ред.) ездил за продуктами в гастроном.
- Людмила Гурченко приходила встречать своих внуков, ваших детей, из роддома?
- Нет. Когда Марк родился, 22 сентября 1982 года, я был как раз в квартире Людмилы Марковны. Она услышала новость и на моих глазах впала в истерику, так рыдала! Я был поражен. Насколько понял, она очень не хотела становиться бабушкой.
- Но она же знала, что дочка беременна...
- Знала. Но так получилось, что первый раз ей удалось это дело (беременность. - Авт.) ликвидировать. Ну а тут уже ликвидировать не смогла.
- Когда появились внуки, Гурченко нянчилась с ними?
- Особо некогда было. Она назвала внука Марком (в честь ее отца), внучку - Леной (в честь матери). Когда дети чуть подросли, могла поиграть, как с куклами. Губы накрашивала, наряжала. А потом говорила мужу: «Костя, отвези их обратно». По мелочи им что-то привозила. Но с размером обычно не угадывала...
Подальше от сумасшедшего дома
- Гурченко вам помогала деньгами?
- По 15 рублей в месяц давала, когда я учился в институте. На последнем курсе я пошел работать в «Интурист» переводчиком - и сразу перестала давать. Маше из одежды что-то отдавала и переживала, что дочь постепенно перестает в ее вещи влезать.
Мне лично ни из одной поездки ничего не привезла никогда. Раз она вообще забыла про мой день рождения. Меня это обидело. Я-то старался задолго до ее дня рождения в «Березке» купить ей то, что она любит, - дефицитные духи, гжель для коллекции... Отношения с Людмилой Марковной обострились, когда я в 1985 году попросил помочь установить домашний телефон. В ответ она назвала меня дерьмом. Ужасно обидела. Правда, после этого пошла к Эльдару Рязанову и попросила его. Сказала, мол, я сама стесняюсь. Рязанов сходил в исполком, и нам поставили телефон. Но это «дерьмо» я помню всю жизнь. И желания обращаться за помощью уже не было.
Если готов унижаться, получать оскорбления и ломать себя - тогда можно было к ней обратиться. Я старался этого не делать. Она с теми, от кого зависела, держала себя в руках. А на тех, кто послабее, отыгрывалась. Людмила Марковна мне как-то предлагала машину свою старую, «Жигули». Но я уже знал, как это будет, поэтому оказался.
Она часто мне тыкала этим своим: «Я всего добилась сама». Все время это твердила. И я даже гордился, что сам обеспечиваю семью, без всякой ее поддержки.
Мы с Машей хотели выбраться из этого района, где у нас квартира. Людмила Марковна обещала помочь с переездом, но не сложилось. Спросила меня: «Ты считаешь, что я тебя обманула?» Я сказал: «Да». Она сказала: «Пошел ты...»
После этих событий мы с Марией разошлись. Год не жили вместе, а потом я снова на ней женился, во второй раз. Маша - очень хороший человек.
Потом Людмила Марковна пыталась наладить отношения, но мы старались держаться подальше от этого сумасшедшего дома.
Шесть лет бабушка Елена Александровна, мама Гурченко, жила с нами в квартире с крохотной кухней в 4 кв. метра. Дочка Лена на втором этаже двухъярусной кровати спала, а бабушка - на первом. Людмила Марковна забирать мать обратно не горела желанием. Потом купила ей отдельную квартиру на Пресне. Но бабушке уже нужен был уход - и мы ей предложили остаться с нами. А в ту купленную квартиру я посадил бухгалтерию своего кооператива. Людмилу Марковну это задело. После смерти бабушки Гурченко судилась за эту квартиру с дочкой. Хотя Елена Александровна ее Маше завещала.
Нам присудили треть бабушкиной квартиры. Но в итоге мы ее целиком Людмиле Марковне вернули...
Смерть внука
- Гурченко в интервью говорила, что обиделась: вы не сообщили ей о смерти внука. На похороны не позвали...
- Как говорится, «иных уж нет, а те далече».
- Гурченко знала, что внук пристрастился к наркотикам?
- Догадывалась. Вообще есть версия, что это Людмила Марковна ему на наркотики деньги давала. Однажды у нас дома деньги пропали. Они же от меня скрывали, что Марк на наркотики подсел.... Все быстро произошло. После пропажи денег я и отправил его в Лондон. Подальше отсюда, от плохой компании. Но это не помогло. 12 декабря Марк прилетел из Лондона. С 13-го на 14-е умер от передозировки. Мы не думали, что так получится. Не стали ему скорую второй раз вызывать. А он умер. Дома, на руках. Ему было 16 лет (вздыхает). Я сам виноват, наверное, во многом. Недостаточно интересовался сыном, много работал. Но это, конечно, не оправдание.
Елену Александровну, бабушку (маму Гурченко), это горе просто убило. Она очень любила Марка.
- Когда Гурченко умерла, вы не пошли на похороны...
- У меня духу не хватило. Хотя, может, надо было Машу поддержать, она была на похоронах.
- Мария оставила что-то себе на память о знаменитой матери?
- Мало чего. Сенин не хотел ничего отдавать. Ну баян Людмилы Марковны, сервизик дедушкин Маша забрала. Еще шубы. Сейчас наша дочь Лена эти шубы убивает, носит, а не ухаживает.
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева не может мирно поделить квартиру с отцом. Фото: Первый канал.
«Жене не изменял»
- У вас новая женщина появилась?
- Только после того, как жену Машу похоронили. Во время брака я ничем таким не занимался, что бы там дочка на телевидении ни говорила... Маша была удивительно терпеливый, добрый человек. Переживала, что с матерью отношения не сложились, но не жаловалась. И, возможно, одна из причин ее ранней смерти - много в себе держала.
Помню, накануне всю ночь мучилась. Думали - простуда. А это было сердце. Я ее записал к врачу платному. Утром пошел на работу. Они вышли с дочкой из дома. Она во дворе умерла: остановилось сердце. Курила ужасно много.
Тяжба с дочкой
- Чем закончились суды с дочкой из-за квартиры?
- Она ничего не добилась. У нас квартира (оставшаяся по наследству от Марии Королевой. - Ред.) поделена с дочкой Леной в долях. Мы подписали все документы о разделе. Я больше, чем ей положено, отдал. Но Елена вдруг забрала документы и втихую от меня подала в суд. Тяжба шла полтора года. В итоге дочь проиграла.
- А какие у вас сейчас отношения с дочкой?
- Если бы ваш ребенок на вас в суд подал, как бы вы к нему относились?! В общем, все грустно. Потерять всех, кроме внучки, тяжело. Родственников не осталось.
- Может быть, вашу дочь кто-то настроил против вас?
- Мне от этого не легче. Подписывала документы-то она. Ей 36 лет, не ребенок! А мы как жили, так и живем в нашей квартире (в Вишняковском переулке. - Ред.). У меня здесь своя комната. Эта квартира на первом этаже. А еще есть жилье на четвертом этаже - в этом же подъезде (там живет новая подруга мужчины. - Авт.). Живу там. Сюда прихожу, у меня все вещи здесь. В суп не плюем друг другу. Я иногда у Лены еду «подворовываю» (смеется). Она у меня чего-нибудь берет. Все чинно-благородно.
- А с внучкой вы пытаетесь куда-то вместе сходить?
- Пытаюсь. Билеты покупал в театр. Но она сказала: мол, не покупай больше билеты, дед. Мама против...
Дочь актрисы Мария Королева умерла в 58 лет от сердечной недостаточности.Фото: Евгения ГУСЕВА
Взгляд с 6-го этажа
Душа актрисы - съемки и потемки
Конечно, вся эта история выглядит не очень красиво. Но надо понимать: актеры и актрисы - люди особенные. Когда горишь на сцене, для зрителей, зачастую очень сложно отдавать тепло своим родным. Сколько актрис пожертвовало личной жизнью ради карьеры! Сколько сыновей и дочерей великих вздыхает о тяжелой судьбе недолюбленного ребенка!
Сочетать роли звезды и хорошей мамы получается у единиц.
А помним мы Людмилу Гурченко, разумеется, не как непутевую родительницу и тещу-тирана, а как исполнительницу незабыва емых «Пяти минут» в «Карнавале», буфетчицу из «Вокзала для двоих» или горе-любовницу из кинофильма «Любовь и голуби».
В кадре она была поистине великой.
Людмила Марковна была не самым простым человеком, ужиться с ней было нелегко. Фото: Игорь Гневашев.
СПРАВКА «КП»
Людмила ГУРЧЕНКО родилась 12 ноября 1935 года в Харькове.
Первым мужем актрисы был Василий Ордынский, кинорежиссер. Брак с ним продлился два года (с 1953 по 1955 год)
Второй муж (1958 - 1960) - Борис Андроникашвили, сценарист, сын писателя Бориса Пильняка и двоюродный брат грузинских режиссеров Георгия и Эльдара Шенгелая. От этого брака в 1959 году родилась дочь Мария. Была с 18 лет замужем за Александром Королевым, переводчиком и предпринимателем. 8 ноября 2017 года она скончалась от сердечной недостаточности.
Внук Марк Королев в 16 лет умер от передозировки наркотиков.
Внучка Елена Королева родилась 17 ноября 1983 года. Сейчас работает администратором на Первом канале. У Елены 12-летная дочка Таисия.
Третий муж (1962 - 1964) - Александр Фадеев, актер.
Четвертый муж (1967 - 1970) - Иосиф Кобзон, певец.
Пятый муж (1973 - 1991) - Константин Купервейс, пианист, аккомпаниатор. Были в незарегистрированном браке 18 лет.
Шестой муж - Сергей Сенин, кинопродюсер.
Гурченко умерла в марте 2011 года от сердечной недостаточности, ей было 75 лет.
Самые известные роли Людмилы Гурченко
- «Карнавальная ночь» - Лена Крылова (1956)
- «Соломенная шляпка» - Клара Бокардон (1974)
- «Двадцать дней без войны» - Нина Николаевна (1976)
- «Небесные ласточки» - Корина (1976)
- «Любимая женщина механика Гаврилова» - Маргарита Сергеевна Соловьева (1981)
- «Вокзал для двоих» - Вера Николаевна Нефедова (1982)
- «Любовь и голуби» - Раиса Захаровна (1984)
- «Моя морячка» - Людмила Пашкова (1990)
- «Виват, гардемарины!» - Иоганна (1991)
- «Старые клячи» - Елизавета (2000)
ИСТОЧНИК KP.RU
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