Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к мегзиту

Появление американской актрисы Меган Маркл в Букингемском дворце - это темный луч в светлом царстве британской короны. После свадьбы с принцем Гарри на английскую королевскую семью посыпались беды. То разразится ссора между братьями Уильямом и Гарри. То беременная Кэйт Миддлтон, доведенная Меган Маркл до белого каления, впадет в истерику и сбежит в уединенное имение. То королева морщится, недовольно глядя на наряды залетной американки. Мол, длина у платья коротковата, да и вырез глубоковат.

Но кульминацией стало решение Меган Маркл и принца Гарри сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Надоел герцогине Сассекской Туманный Альбион, захотелось вернуться в США и Канаду и там растить сына Арчи.

Синдром младших

В начале января сенсационное заявление королевской четы взбудоражило весь Букингемский дворец. Королева была в ярости, а принц Чарльз (отец принца Гарри) судорожно пил валерьянку, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы.

Королевский историк Роберт Лейси рассказал, что во дворце заговорили о проклятии младших братьев. Дело в том, что младшая сестра Елизаветы II - Маргарет также отказалась от всех титулов. Ей не хотелось играть роль «запасной королевы».

- Королева очень разочарована. Для нее это личная трагедия, так как Гарри предстоят те же драмы, что и ее сестре Маргарет. Синдром младшего брата - это давняя проблема, - считает Лейси.

Несмотря на драматичность происходящего, Елизавета II решила не препятствовать Гарри и Меган. И определила для них переходный период, предшествующий началу их независимого существования.

Транзит к новой жизни в народе окрестили мегзит - по аналогии с брекситом - выходом Британии из состава Евросоюза. Обидное название Меган Маркл сразу не понравилась. Но повлиять на злые языки она не в состоянии. В итоге 31 марта в Лондоне состоится официальное отречение герцога и герцогини Сассекских. Пара станет полностью финансово независимой, но при этом продолжит выполнять «долг перед королевой и Содружеством».

Меган Маркл.Фото: Instagram.com

Бабушка - против

После объявления о желании отказаться от королевской жизни Меган Маркл сбежала с 10-месячным сыном в Канаду. А принцу Гарри ничего не оставалось, как два месяца кряду летать через океан - то к семье, то обратно к бабушке в Букингемский дворец.

Но до 31 марта чете придется попотеть. Они обязаны участвовать в нескольких серьезных мероприятиях. Например, присутствовать на церемонии награждения фонда Endeavour и музыкальном фестивале в Маунтбэттене. Однако самым важным станет участие в ежегодной встрече глав стран Содружеств (государств, некогда входивших в состав Британской империи). На праздновании соберется вся королевская семья Виндзоров. Зато после этого Меган и Гарри ждет новая жизнь.

Чтобы обеспечить семью, Меган Маркл обещает вернуться к своей актерской карьере. Помимо этого, у пары есть грандиозные планы - зарегистрировать торговую марку Sussex Royal. Этот бренд Гарри и Меган хотели использовать для нескольких проектов - выпускать собственную линию одежды, канцелярские товары, книги и учебные пособия. Также была идея открыть благотворительную организацию Фонд герцога и герцогини Сассекских.

Но мечты молодых разрушила Елизавета II. Она категорически воспротивилась тому, чтобы внук и его супруга использовали слово royal («королевский») в коммерческих целях. Меган и Гарри пообещали подумать над условием королевы.

Королева растопила сердце внука

Первый день весны принц Гарри провел в Букингемском дворце в гостях у бабушки. Беседа с Елизаветой II проходила за закрытыми дверями и длилась четыре часа. За легким обедом и чаем они обсуждали будущее Гарри.

- Тебя здесь очень любят и всегда будут рады видеть, - сказала королева внуку. И предложила ему в любое время вместе с Меган Маркл и маленьким сыном Арчи вернуться в Великобританию в качестве старших членов королевской семьи. Если, конечно, они этого захотят.

Елизавета II посетовала, что давно не видела своего правнука. Ее переживания разделяет принц Чарльз и другие члены королевской семьи. После разговора с королевой Гарри выглядел задумчивым и печальным. Неужели Елизавета все же сумела растопить сердце внука?

Елизавета II расстраивается, что совсем не видит правнука Арчи. Меган и Гарри увезли его в Канаду.Фото: Instagram.com

УГРОЗА

Похитители не дремлют

Не исключено, что предложение, поступившее Гарри от Елизаветы II - в любой момент вернуться в состав монаршей фамилии, - неслучайно. Бывший охранник принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил, что сыну принца Гарри и Меган Маркл грозит реальная опасность. Арчи могут похитить! Ведь, отказавшись от королевских привилегий, пара теряет право на круглосуточную охрану. Британской казне безопасность королевских особ обходится ежегодно от 1 до 20 млн фунтов (от 80 млн до 1,6 млрд руб.).

Уарфе посоветовал королеве Елизавете и принцу Чарльзу задуматься о финансировании телохранителей для Гарри и Меган из собственных средств. Это обычное дело для британской короны: сейчас королева оплачивает охрану дочерей принца Эндрю, принцесс Беатрисы и Евгении.