Бизнес знаменитостей: Сукачев торгует трусами, а Лепс - компотом и соленьями

Уж сколько раз Алла Пугачева предупреждала коллег, мол, ребята, не ходите в бизнес, там наши навыки не пригодятся. Рассуждала звезда со знанием дела, ведь у «женщины, которая поет» тоже многие бизнес-проекты прогорели. Из странных затей Аллы Борисовны - строительство завода в городе Крымск, который выпускал «Чипсы от Пугачевой». Однако через год стало понятно, что хрустящая картошка, выпущенная народной любимицей, не принесет заветной прибыли. Да и, по словам очевидцев, рабочие нехило приворовывали на фабрике. Вот звезда и закрыла производство, пустив с молотка и завод.

От чипсов Пугачева получила больше проблем, чем доходов.Фото: Instagram.com

- Артисты не бизнесмены. Они могут быть лоббистами, могут нечаянно заработать. Но бизнесмен - это бизнесмен. Это такой же артист, только в совершенно другой сфере. И, как правило, это не совпадает, - объяснял в интервью «Комсомолке» Максим Галкин.

Пожалуй, исключение из правил - Филипп Киркоров. У артиста вот уже несколько лет есть собственная компания по организации детских праздников Phill Party, караоке-бар в центре Москвы. Плюс ко всему певец выпускает именные парфюмы. Правда, и тут не обошлось без спорных идей. Так, пару лет назад Филипп затеял выпуск эксклюзивных обоев совместно с итальянской фабрикой. Обои, понятное дело, не простые - с шиком, блеском, в дворцовом стиле.

А сейчас Филипп Бедросович придумал новую забаву. Скандальный клип «Цвет настроения синий» продолжает приносить королю российской сцены немалую прибыль. Вот артист и выпустил на волне хайпа синие патчи (пластыри-накладки, пропитанные сыворотками и кремами) для глаз, разглаживающие морщинки.

Каркоров помогает поклонникам избавиться от мешков под глазами.

- Мои патчи - лимитированный продукт. Их долго тестировали и разрабатывали, ведь я задаю высокие стандарты не только в своей творческой деятельности, а также требовательно отношусь к качеству того, что меня окружает, - объяснил в беседе с «КП» Киркоров. - Важное преимущество моих патчей в том, что в отличии от корейских собратьев при их производстве не используются нефтепродукты и силиконы.

Постельное белье от Стаса Михайлова

Постарался угодить своим фанатками и Стас Михайлов. Исполнитель хита «Без тебя» дал жизнь коллекции постельного белья, на котором вышиты слова из шлягеров звезды шансона. Видимо, чтобы и ночью поклонницы не расставались со своим кумиром. Цена на бельишко от Михайлова, кстати, доступная - тысяча рублей за комплект.

Постельное белье от Стаса МихайловаФото: Instagram.com

Соригинальничал и художник Никас Сафронов, зарядив в продажу бумажные салфетки со своим портретом и репродукциями собственных картин. Живописец едва успевал отмахиваться от критиков, которые ругали мэтра, мол, картины на салфетках - это моветон. В свою защиту Никас отвечал: это раньше искусство было доступно для элиты, а сейчас его нужно нести в массы.

Бумажные салфетки от Никаса Сафронова с репродукциями его картин.Фото: Instagram.com

Матерные носки Шнура

А вот лидер «Неприкасаемых» Гарик Сукачев теперь продает подписчикам своего Инстаграма красные труселя. Впрочем, если кому интересно, то там есть и синие. Комплект нижнего белья от рокера, в который входит пара боксер, стоит около трех тысяч рублей.

Труселя от Гарика Сукачева.Фото: Instagram.com

Чуть дешевле носки от Сергея Шнурова с традиционной для рок-хулигана надписью из трех букв. Забавная деталь: само слово не написано, три буквы из него стоят в самых разнообразных вариациях. Но взгляд упрямо считывает то самое запретное словечко. За носки (они выпущены в двух моделях - для дам и для мужчин) лидер «Ленинграда» просит 499 рублей. К ним можно еще докупить за 199 рублей нелепую открывашку с физиономией Шнура в образе, прости Господи, спасителя.

Денег у Сергея Шнурова, что называется, куры не клюют.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Закуска к рюмке водки на столе

Ближе всех к народу оказался Григорий Лепс. Помимо продажи беленькой, артист наладил производство компота, соленых огурчиков, помидорчиков и прочей баночной снеди. Напомним: помимо этого продуктового набора, Лепс выпускает под своей фамилией ювелирные изделия. Самый дорогой серебряный браслет от звезды стоит 358 тысяч рублей. Кроме того, у него есть ресторан, бар и кулинария в центре Москвы.

Закуска к рюмке водки на столеФото: Instagram.com

Закуска к рюмке водки на столеФото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Калашникова шьет медицинские маски

Звезда ток-шоу певица Анна Калашникова уже рисует эскизы для своего нового бизнес-проекта (у артистки, помимо этого, есть еще пиар-агентство и бутик модной одежды. - Ред.).

Анна Калашникова считает, что обычные маски выглядят слишком скучно.

- Как только появились сообщения о коронавирусе, мои помощники обзвонили все аптеки и нигде не нашли защитных масок. Видимо, народ все смел со страху, - рассказывает Калашникова. - Так появилась идея пошить свои маски. Будет мужская и женская коллекция, потому что девушкам скучно ходить в мрачных черных масках или бесцветных белых. Сделаем их разными - кружевными, со стразами. И даже для детишек будут маски с мультяшными героями.