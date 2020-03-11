Сына вдовы Евстигнеева могли избить в Москве из-за наследства

Актриса и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина умерла в прошлом году, 18 апреля, в возрасте 55 лет. Сегодня вокруг ее наследства развернулась борьба, в центре которой оказался сын Цывиной Евгений.

Брат и сестра делят квартиры

Эффектная блондинка была замужем четыре раза. Впервые студентка Ирина Цывина, приехавшая из Минска в Москву, заключила фиктивный брак ради прописки. Вторым ее мужем стал народный артист Евгений Евстигнеев: на тот момент ему было 60 лет, Цывиной - 23 года. После его смерти 29-летняя вдова вышла замуж за голливудского продюсера, американца русского происхождения Георгия Пусепа. У пары родился сначала сын, названный в честь Евстигнеева Женей, а затем дочка Зиновия.

Но брак не сложился: Цывина влюбилась в москвича Александра Благонравова (он был соседом Ирины по московской даче) и ушла к нему.

Когда дочке Цывиной Зине было четыре года, родной отец забрал ее из детсада и вывез из России в Америку.

Дочь актрисы Зина выросла в США и почти не виделась с братом Женей.Фото: Instagram.com

Цывина и Пусеп десять лет не давали друг другу видеться с детьми. Он ей - с дочкой. Она ему - с сыном, который остался вместе с ней. Сына Цывиной Евгения усыновил Александр Благонравов, дав ему свое отчество и фамилию. Все эти годы родные брат и сестра почти не общались, живя на разных континентах.

На похоронах актрисы ее дети - 20-летний Евгений Благонравов и 18-летняя Зиновия Пусеп - встретились впервые за многие годы. Казалось, общее горе их сблизит. Но не прошло и полугода, как американская сестра позвонила брату и заговорила о дележе наследства матери...

Евгений пока перебивается случайными заработками - рисует, оформляет офисы, за что получает 2 - 3 тысячи рублей за заказ. На жизнь едва хватает. Но потенциально он обеспечен: наследство матери исчисляется миллионами (см. «Конкретно»). Мирно договориться в сестрой Евгению не удалось. Но, едва он собрался судиться за наследство матери, события стали развиваться стремительно.

«Заказное нападение»

- Недавно Женю избили в переулке рядом с его домом, - рассказала «КП» знакомая Евгения. - Он не сразу решился нам об этом рассказать. Женя предполагает, что это могут быть происки со стороны его сестры и биологического отца. Наемные мелкие бандюганы избили его со словами: «Ты еще об этом пожалеешь». О чем он должен пожалеть? О том, что не согласился на условия сестры?

Цывина назвала сына Евгением в честь Евстигнеева.Фото: Instagram.com

- Неужели родная сестра могла заказать избиение брата?

- Они мало общались и совсем чужие друг другу. Впрочем, есть еще один фигурант, которого мы сейчас проверяем. Это любовник Ирины Цывиной, с которым она общалась до самой смерти. И он, по словам Жени, претендовал на ее квартиру, пытался заставить ее написать на себя дарственную. До смерти мамы Женя был в армии. А у нее жил сожитель, которого она содержала. Так как теперь Женя закрыл перед ним дверь, не исключено, что и он имеет зуб на парня.

- Последний сожитель Ирины Цывиной - это молодой актер Денис Сердюков, с которым она ходила на ток-шоу и уверяла, что хочет от него родить с помощью ЭКО?

- Был Сердюков, они расстались. И потом еще новый любовник появился.

- Евгений по поводу избиения обращался в полицию?

- Не стал. Но фото побоев сделал. Сейчас собираем команду и будем его защищать.

- А не может быть, что его просто уличные хулиганы побили?

- Его побили, но ничего не украли. Мы уверены, что это связано в наследством.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- После смерти Александра Благонравова его наследниками стали Ирина Цывина и ее сын Евгений, - рассказала «КП» адвокат Юлия Вербицкая. - Никаких конфликтов у них с сыном не было, Ирина чувствовала себя молодой и полной сил, поэтому долю Евгения в наследстве они выделять не стали.

После ее смерти нотариус все имущество Ирины Константиновны просто разделил пополам между детьми.

Хотя в этом наследстве немалая часть имущества Александра Благонравова, к которому Зиновия никакого отношения не имеет. Споры о пересчете долей будут решаться в суде.

КСТАТИ

«Бывший муж наслал порчу»

Сама актриса часто повторяла, что рассталась с американским мужем врагами.

- Он украл мою дочку - мстил за то, что я влюбилась в другого. Говорил, что будет мстить мне всю жизнь, - уверяла она.

- Она сама себя накручивала, считала даже, что бывший муж наслал на нее порчу! И якобы Цывиной нагадали, что она умрет от порчи 18-го числа, - говорит подруга актрисы Юлия.

Как бы то ни было, но актриса умерла именно 18 апреля.

Чем владела Ирина Цывина

Общая стоимость имущества Цывиной, по мнению ее адвоката, 45 млн руб. минимум (если смотреть кадастровую стоимость этой недвижимости). Риэлторы считают, что рыночная стоимость может быть выше.

Актриса оставила после себя:

1. Трехкомнатные апартаменты в центре Москвы на улице Фадеева, 6, площадью 70 кв. м. Примерная стоимость - 20 млн руб.

2. Двухкомнатная квартира на Садовой-Самотечной (тоже центр столицы) - от 15 млн руб.

3. Однокомнатная квартира на улице Отрадная - от 10 млн руб.

4. Загородный дом с земельным участком в деревне Ларево Мытищинского района Подмосковья - может стоить, по оценкам риэлторов, порядка 40 млн руб.

На одну из квартир есть невыплаченная ипотека в полмиллиона рублей (наследуется не только имущество, но и долги, поэтому наследникам придется выплатить кредит).

Цывина имела также машину и банковские счета.