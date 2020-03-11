Главная загадка Василия Пескова

О самом Василии Михайловиче Пескове опубликовано, пожалуй, больше работ, чем он сам создал статей о природе. Но, несмотря на это, остается неразгаданной главная его загадка. Как человек, имеющий за плечами всего лишь среднюю школу, знал больше, чем иной профессор, и писал лучше, чем подавляющее большинство профессиональных писателей. Кто его научил всему этому?

Родом из детства

Частично на этот вопрос создатель бессмертного «Таежного тупика» отвечает сам.

- А кто были моими учителями? - вспоминал Василий Михайлович. - Многих хотелось бы тут назвать. Из-за краткости этого слова назову двух главных: отца и мать. Мама на селе была человеком всеми любимым - звали ее разбирать ссоры, ждали советов, какими-то словами умела она даже лечить. Отца, работавшего на железной дороге, просили стекло в окно вставить, навесить дверь, починить крышу. Ни с кого копейки не брал за это, считал: «Грех...». Детей родители учили: не возьми чужого, помоги слабому, не завидуй, не ленись, помни, за добро всегда платят добром... Главное я все-таки узнал от отца. «Счастье - это когда свой хлеб человек добывает любимым делом».

Михаил Семенович и Татьяна Павловна Песковы - родители легендарного журналиста. Публикуется впервые.Фото: Василий ПЕСКОВ

Подарок матери

Мама определила профессию сына... Послевоенным летом голодного 1947-го в семье Песковых родилась девочка... И мать, и ребенок были очень слабы. Чтобы прокормить семью, старшие дети выходили в поле собирать колоски.

«…Мы с сестрой шли за комбайном и собирали оброненные ржаные колосья,. - писал журналист. - Мать сделала маленький, с тарелку, хлебец, разломила и вдруг заплакала от радости, что может нас накормить. Не пережившим такие дни трудно объяснить, что нет ничего вкуснее куска черного хлеба...»

И вот в это тяжелейшее время мать, зная, что 17-летний сын увлекается фотографией, упросила мужа купить ему камеру «ФЭД». Старенький, подержанный фотоаппарат стоил в то время немногим меньше зарплаты Михаила Семеновича. Для бюджета семьи это было очень накладно, но мудрость и материнское чутье подсказывали, что он обязательно нужен сыну. Время показало - мать была права.

Признание отца

А отец в конце концов убедил сына, что тот не ошибся с выбором дороги. Случилось это после знаменитого интервью с легендарным полководцем Георгием Константиновичем Жуковым.

- С Жуковым мы встретились в 1970 году... - рассказывал Василий Михайлович. - Он, бесспорно, был настоящим героем войны, самым главным человеком. Он вышел из гущи народной - из бедных крестьян, скорняк по профессии, и перед ним склоняли голову все ведущие военачальники мира. Я сделал с ним интервью на целую страницу (это было в честь 25-летия Победы). Для моего отца Жуков был, конечно, человеком № 1, и когда отец прочитал это интервью в газете, он спросил: правда ли, что я вот так же сидел рядом с самим Жуковым? Я ответил: да. Тогда он открыл дверь и крикнул: «Федор!» (Это наш сосед, сапожник в Тресвятском; он знал, что, когда отец его зовет, то ему сто граммов перепадет.) Федор пришел, и отец ему говорит: «Вася сидел с Жуковым так же, как мы с тобой. Давай выпьем за моего сына». Это было... официальным признанием моей журналистской работы семьей...»

Василий Михайлович почти полвека вел рубрику «Окно в природу» в «Комсомольской правде». А всего он проработал в газете почти 60 лет!Фото: РИА Новости

Нехитрое правило

Итак, секрет успеха великого журналиста оказался весьма прост. Кроме постоянного самообразования, это следование нехитрым, но мудрым советам отца и матери: не брал чужого, не завидовал, отвечал добром на добро... А главное - не ленился, как истинный работящий русский мужик, добывая хлеб любимым делом. Ведь, как говорится, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.