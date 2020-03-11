15 признаков, что питомец любит своего хозяина

1. Укладывается на вашу одежду

Это говорит о том, что питомцам нравится ваш запах. Не думайте, что мурзик над вами издевается. Особенно, когда на диване полно свободного места, а он располагается именно на вашей кофте или пиджаке. И шерсть на вещи оставит, да побольше. Кошки и собаки, отдыхая на хозяйской одежде, чувствуют себя спокойнее. Ведь рядом с вами они в безопасности.

2. Облизывает

Облизывая лицо, руки или другие части тела кошки и собаки говорят, что вы свой. Это инстинктивное поведение, заложенное природой. Котят и кутят облизывала их мама. А теперь они выросли и проявляют таким образом заботу о своих близких - о вас.

3. Трется

Ластясь к вам, кошка оставляет свой запах на любимом человеке. Так сказать, метит. Чтобы другие знали: вы заняты, соваться на чужую территорию не стоит.

4. Позволяет себя тискать

Кошки не особо любят, когда их берут на руки. Если ласк чересчур много или им что-то не нравится, шипят и выпускают коготки. Если видите, что Мурзик не испытывает особой радости и удовольствия от обнимашек с вами, но позволяет себя трогать, не проявляя агрессию, он точно хочет сделать вам приятно. В человеческом понимании - это, несомненно, любовь.

5. Дергает за волосы

Легли отдохнуть, а кто-то уже хватает мягкой лапкой вас за волосы? Питомец показывает, что хочет играть, пытается обратить на себя внимание. А еще демонстрирует свою привязанность. Котята любя пристают к маме и собратьям, и такое же поведение инстинктивно проявляют и по отношению к вам.

6. Топчется по груди

Некоторые кошки по утрам любят потоптаться на груди у хозяина, порой даже выпуская коготки. Такие повадки говорят о том, что им с вами хорошо и комфортно. Это признак доверия. Так котята ведут себя с мамами, ползая по животу в поисках еды. Кстати, маленькие комнатные собачки тоже любят спать на груди хозяев. Здесь они чувствуют себя в безопасности.

7. Приносит игрушки и добычу

Киса принесла вам птичку или мышь? Не кричите в ужасе, гордитесь: она решила поделиться добычей. Показывает, не зря вы ее так любите. Когда собака приносит игрушку, обычно мы думаем, что она хочет играть. И это тоже. Но еще питомец показывает вам свою привязанность: делится любимыми вещами.

8. Прижимается

Маленькие собачки любят сидеть на руках у хозяев, крупные породы могут подойти и уткнуться в вас носом или положить мордочку на колени. А еще им нравится улечься у ног или прислониться к вам, сидя на диване или кровати. Все это говорит о желании ласки и быть поближе к любимому хозяину.

9. Делает «массаж»

Кошка запрыгивает на коленки, топчется по ним лапками, выпуская коготки, как будто делает массаж? Она в блаженстве - и получает рядом с вами удовольствие. А если еще и мурчит - это значит разговаривает, ей все нравится. Но в других ситуациях мурчание не всегда означает, что питомцу комфортно. Кошки мурчат, даже когда испытывают боль.

10. Прибегает после еды

Хорошенько подкрепившись, хочется пойти поспать. Барбос, слопав свою порцию, подбегает к вам. Думаете - за добавкой? А вот и нет, это визит вежливости и благодарности. Погладьте его, похвалите. Можете дать вкусняшку.

11. Смотрит в глаза

Обнять вас питомец не может, а вот глазами сказать о своих чувствах - запросто. Так в любви нам признаются и кошки, и собаки.

12. Таскает ваши вещи

Этой привычкой грешат собаки. Но не со зла. Питомец даже и не думал обидеть вас, утащив носок, колготки или тапочки. Эти вещи пахнут хозяином, и псу нравится их нюхать, играть и спать с ними. Братьям нашим меньшим так легче переносить разлуку, когда вы уходите из дома. Ощущая ваш запах, животные считают, что вы рядом.

13. Скулит под дверью

Рядом с хозяином домашние животные чувствую себя защищенными, поэтому очень любят с нами спать. Если вы не пускаете барбоса на кровать или оставляете за дверью, а он ночью скулит - это не значит, что собаке скучно и она специально мешает вам. Питомец таким образом показывает, что он хочет быть рядом.

14. Показывает пузо

Если собака лежит на спине и ждет, когда вы ее почешете, - это признак максимального доверия. Такая поза несвойственна собакам, в ней они чувствуют себя незащищенными и с посторонними людьми никогда ее не примут.

А вот если в такой позе лежит кошка, это значит, что она готова поиграть или... напасть. Это удобная поза для самообороны: можно вцепиться в противника всеми четырьмя лапами, а потом кусать, трепать и царапать его - играя ил всерьез.

В ТЕМУ

15. А еще мешает работать за компьютером!

Есть у котов привычка залезть на стол, ходить перед экраном, когда вы у компа. Если ваша кошка так делает, она вас любит и хочет внимания. Разваливаясь на клавиатуре, мурка пытается обратить на себя внимание. Вы ее сгоняете, она возвращается обратно - так повторяется несколько раз. Кошечка считает, что вы с ней играете.

Поставьте рядом с компьютерным столом коробку или лоток с подушкой - может, там полежит, пока вы заняты своими делами.

Не мешает, а помогает работать за компьютером.

КСТАТИ

А как завоевать их доверие?

Гуляйте с собакой в одно и то же время. Не будете нарушать режима, это вселит в пса уверенность в вас, собака будет вам доверять.

Во время дрессировки не ругайте и не наказывайте питомца. Момент обучения должен доставлять четвероногому радость, а не ассоциироваться со злостью и агрессией.

Заведите общий ритуал. Если ваша Мурка или Барбос любят, когда им вычесывают шерсть, гладят за ушком, чешут живот, - уделяйте этому 10 - 15 минут каждый день.

Угощайте вкусняшками, хвалите и гладьте каждый день.

Если питомец спрятался в свой домик, будку или лежит на своей подстилке, не трогайте его и не пытайтесь силой вытащить. Животное должно знать, что у него есть твоя территория, где можно уединиться.