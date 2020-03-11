Коронавирус: как быть, куда бежать, как с этим жить и насколько все плохо?

Каждый день я читаю новости о вирусе COVID-19 и понимаю, что болезнь стала неотъемлемой частью нашей информационной повестки. Между тем, одно дело — читать новости разной степени ужаса, а совсем другое — адаптировать свое поведение к нынешним условиям.

Поэтому я внимательно изучила всю доступную информацию об этом заболевании и написала максимально простую инструкцию для применения. Спустя всего один абзац вы будете знать, что это за зверь на самом деле — вирус COVID-2019, и, разумеется, что необходимо делать, чтобы снизить риск заболевания. Ну и главное — куда бежать, если симптомы указывают на то, что вы заболели? Спойлер: не бежать никуда.

- Изначальный источник болезни: животные.

- Симптомы: кашель, высокая температура, трудности с дыханием.

- Лечение антибиотиками: бесполезно. Исход заболевания зависит от силы иммунитета. Подавляющее число умерших — люди с плохим здоровьем.

- Что делать, если есть симптомы? Не выходить из дома и вызвать врача.

- Передается ли вирус от человека к человеку: да.

- Сколько человек пострадало? Более 110 тысяч в 80 странах мира. 3800 умерло, из них 3000 в Китае. 62 тысяч поправились.

- Коронавирус — самая страшная болезнь из тех, что вызывают пневмонию? Нет, MERS был еще опаснее (35% смертности), но он, видимо, сложнее передавался от человека к человеку.

- Можно ли обезопасить себя от заражения? Снизить риск можно, если чаще мыть руки и не трогать себя за лицо. Британцы рекомендуют сделать прививку от гриппа, чтобы организму не пришлось бороться сразу с несколькими напастями.

В общем, держите голову в холоде и не поддавайтесь манипуляторам, которые получают удовольствие от того, как их фейки заставляют паниковать тысячи людей.