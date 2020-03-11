Сын певца Вячеслава Быкова вышел на свободу после жестокого убийства студента

Убийство в парке Кусково – одно из самых громких преступлений конца нулевых. В октябре 2009 года двое молодых людей, вооруженные ножами, напали на влюбленную пару, которая прогуливалась в парке. В результате нападения 19-летний студент Тимофей Сидоров получил более 50 ножевых ранений. Парню наносили удары по всему телу, убийцы буквально изрешетили тело студента. Его девушке Юле удалось выжить лишь благодаря тому, что Тимофей заслонил ее собственным телом и приказал бежать со всех ног.

Жестокость преступников тогда потрясла всю страну, но еще больший общественный резонанс вызвал весьма мягкий приговор одному из убийц, а именно приговор Артему Быкову. В то время как его подельника приговорили к 19 годам заключения, Артему дали всего 10. Потому что на момент совершения преступления ему было 17 лет.

Также Артема признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу. Примечательно, что по заключению экспертов, психическое расстройство возникло у Быкова - младшего уже после убийства, то есть на момент преступления парень осознавал, что делает.

Некоторые, кто тогда следил за ходом этого уголовного дела, подозревали, что в судебный процесс вмешался известный родитель. Дело в том, что отец Артема Вячеслав Быков – композитор, певец и исполнитель хита 90-х «любимая моя».

На момент совершения преступления Артему было 17 лет

Родственники и друзья погибшего утверждали, что на суде Быков вел себя спокойно и не верил, что он может сесть в тюрьму.

Несколько месяцев назад Артем Быков освободился. Он живет в Люберцах вместе с родителями, недалеко от того самого парка, где он совершил жестокое убийство. У 28-летнего Артема теперь есть работа, куда он ходит каждый день. Соседи Быковых с семьей не общаются, а к молодому человеку относятся с опаской. Один из жителей многоэтажки, где проживает Артем, рассказал KP.RU, что парня он видел на протяжении всех 10 лет регулярно.

- Его частенько привозили домой родители в этот период. Такое ощущение , что он вообще не сидел, а просто где-то лечился, имея возможность даже приезжать домой, - рассказал сосед семьи Быковых.

Мы поговорили также с его близкими знакомыми, которые уточнили, что Артём стал ещё более замкнутым. Он не отвечает на звонки и на сообщения в соцсетях. Но местные жители не раз видели Быкова в том самом парке, где произошло убийство. Также знакомые семьи рассказали, что младший брат Артема учится в одной из школ на районе.

Что касается подельника Быкова, Алексею Гришакову осталось сидеть ещё 9 лет. В тюрьме молодой человек стал библиотекарем, ведет сайт колонии, а также снял короткометражный фильм о раскаянии, который засветился на одном из фестивалей.

Алексей Гришаков (в центре) работает в тюремной библиотекеФото: ВКонтакте

Мы поговорили с его близким другом, который рассказал, что Алексей раскаялся в содеянном. На вопрос про сомнительный приговор Быкова Гришаков ответил, что он ему не завидует, потому что каждый все равно получит по заслугам.

Журналисты kp.ru связалис с бывшей девушкой убитого В 2009 году Тимофея Сидорова. Юлия Подольникова сообщила нам, что не знала о том, что Артём вышел, и что она сильно удивлена произошедшему.

- Я не в курсе, что он вышел. Сказать, что я в ужасе, это не сказать ничего, - ответила на вопрос журналистов Юлия.